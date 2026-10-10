O atual campeão da Premier League demonstrou grande resiliência tática para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre um disciplinado Leeds United. Após um primeiro tempo estéril, que terminou em 0 a 0, a partida ganhou vida quando James Justin apareceu livre para colocar os visitantes em vantagem de forma surpreendente aos 55 minutos. A equipe de Mikel Arteta inicialmente teve dificuldades para furar o bloco baixo do Leeds, mas as mudanças feitas no segundo tempo alteraram a dinâmica estrutural do confronto.
O empate veio com o versátil lateral-esquerdo Riccardo Calafiori, que segue provando seu valor nas transições, antes de o reserva Bruno Guimaraes definir a partida apenas alguns minutos depois de entrar em campo. Embora o Arsenal tenha dominado a posse de bola com 58 por cento, precisou suportar uma reta final tensa, especialmente depois de Martin Oedegaard receber um cartão amarelo já nos minutos finais. No fim, a qualidade individual superior do Arsenal no terço final se mostrou decisiva contra a aguerrida equipe de Daniel Farke.
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