David Raya - 6/10

O espanhol teve uma tarde relativamente tranquila, fazendo 4 defesas ao longo da partida. Ele pouco pôde fazer para evitar a finalização precisa de Justin aos 55 minutos, resultado de uma falha defensiva coletiva, e não de um erro específico do goleiro. Sua distribuição ajudou o Arsenal a manter seus 58 por cento de posse de bola.

Ben White - 6/10

Uma atuação funcional do lateral-direito, embora tenha faltado sua habitual ameaça nas subidas ao ataque. Ele foi substituído por Jurrien Timber aos 62 minutos, quando Arteta buscava mais dinamismo após o gol de abertura do Leeds. Seu trabalho defensivo foi sólido, mas teve dificuldades para oferecer bolas de qualidade à linha de frente.

Gabriel - 7/10

O brasileiro foi uma presença física no coração da defesa, liderando o time em cortes e interceptações. Foi crucial na defesa de bolas paradas, ajudando a neutralizar os quatro escanteios do Leeds. Sua liderança ficou evidente durante os frenéticos dez minutos finais, depois que o Arsenal assumiu a liderança.

Ezri Konsa - 7/10

Substituindo o lesionado William Saliba, a contratação de verão mostrou compostura durante a maior parte da partida. Ele ajudou a controlar bem a ameaça de Dominic Calvert-Lewin, contribuindo para os 11 duelos aéreos vencidos pela linha defensiva do Arsenal. Seu posicionamento foi, em grande parte, seguro, embora a defesa tenha perdido brevemente sua organização na jogada do gol do Leeds.

Riccardo Calafiori - 8/10

Um jogador de destaque, que deu o impulso de que o Arsenal tanto precisava. Seu gol aos 62 minutos restabeleceu a igualdade e mudou o momento do jogo. Taticamente, ofereceu grande flexibilidade antes de ser substituído por Piero Hincapie aos 82 minutos, mostrando por que se tornou uma peça vital na rotação defensiva de Arteta.







