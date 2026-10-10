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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traduzido por

Notas dos jogadores do Arsenal contra o Leeds United: Riccardo Calafiori e Bruno Guimaraes inspiram reação no segundo tempo

Player ratings
Arsenal
B. Guimaraes
R. Calafiori
Premier League
Arsenal x Leeds
Leeds

O Arsenal superou um susto no segundo tempo para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre o Leeds United no Emirates Stadium. Depois de ficar atrás no placar com um gol de James Justin, os gols de Riccardo Calafiori e do reserva Bruno Guimaraes asseguraram que os três pontos permanecessem no norte de Londres.

O atual campeão da Premier League demonstrou grande resiliência tática para garantir uma vitória por 2 a 1 sobre um disciplinado Leeds United. Após um primeiro tempo estéril, que terminou em 0 a 0, a partida ganhou vida quando James Justin apareceu livre para colocar os visitantes em vantagem de forma surpreendente aos 55 minutos. A equipe de Mikel Arteta inicialmente teve dificuldades para furar o bloco baixo do Leeds, mas as mudanças feitas no segundo tempo alteraram a dinâmica estrutural do confronto.

O empate veio com o versátil lateral-esquerdo Riccardo Calafiori, que segue provando seu valor nas transições, antes de o reserva Bruno Guimaraes definir a partida apenas alguns minutos depois de entrar em campo. Embora o Arsenal tenha dominado a posse de bola com 58 por cento, precisou suportar uma reta final tensa, especialmente depois de Martin Oedegaard receber um cartão amarelo já nos minutos finais. No fim, a qualidade individual superior do Arsenal no terço final se mostrou decisiva contra a aguerrida equipe de Daniel Farke.

GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates Stadium...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Goleiro e defesa

    David Raya - 6/10

    O espanhol teve uma tarde relativamente tranquila, fazendo 4 defesas ao longo da partida. Ele pouco pôde fazer para evitar a finalização precisa de Justin aos 55 minutos, resultado de uma falha defensiva coletiva, e não de um erro específico do goleiro. Sua distribuição ajudou o Arsenal a manter seus 58 por cento de posse de bola.

    Ben White - 6/10

    Uma atuação funcional do lateral-direito, embora tenha faltado sua habitual ameaça nas subidas ao ataque. Ele foi substituído por Jurrien Timber aos 62 minutos, quando Arteta buscava mais dinamismo após o gol de abertura do Leeds. Seu trabalho defensivo foi sólido, mas teve dificuldades para oferecer bolas de qualidade à linha de frente.

    Gabriel - 7/10

    O brasileiro foi uma presença física no coração da defesa, liderando o time em cortes e interceptações. Foi crucial na defesa de bolas paradas, ajudando a neutralizar os quatro escanteios do Leeds. Sua liderança ficou evidente durante os frenéticos dez minutos finais, depois que o Arsenal assumiu a liderança.

    Ezri Konsa - 7/10

    Substituindo o lesionado William Saliba, a contratação de verão mostrou compostura durante a maior parte da partida. Ele ajudou a controlar bem a ameaça de Dominic Calvert-Lewin, contribuindo para os 11 duelos aéreos vencidos pela linha defensiva do Arsenal. Seu posicionamento foi, em grande parte, seguro, embora a defesa tenha perdido brevemente sua organização na jogada do gol do Leeds.

    Riccardo Calafiori - 8/10

    Um jogador de destaque, que deu o impulso de que o Arsenal tanto precisava. Seu gol aos 62 minutos restabeleceu a igualdade e mudou o momento do jogo. Taticamente, ofereceu grande flexibilidade antes de ser substituído por Piero Hincapie aos 82 minutos, mostrando por que se tornou uma peça vital na rotação defensiva de Arteta.



  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Meio-campo

    Martin Odegaard - 6/10

    O capitão teve dificuldades para encontrar espaço entre as linhas do Leeds durante boa parte da tarde. Embora tenha comandado o jogo com a inteligência de sempre, levou cartão amarelo aos 84 minutos por uma falta tática quando o Leeds tentava sair em contra-ataque. Foi substituído no minuto final sob aplausos de pé, depois de um enorme esforço em campo.

    Myles Lewis-Skelly - 6/10

    O versátil jogador de 19 anos mostrou lampejos de seu enorme potencial, mas às vezes encontrou dificuldade para lidar com a intensidade da pressão do Leeds. Ele foi sacado aos 63 minutos como parte da alteração tripla que mudou o jogo, embora sua segurança técnica no primeiro tempo tenha sido digna de elogios para um jogador da sua idade.

    Declan Rice - 7/10

    Rice deu a proteção habitual à frente da linha de quatro defensores, vencendo vários duelos importantes para impedir os contra-ataques do Leeds. Foi substituído por Bruno Guimaraes aos 70 minutos, uma mudança que se mostrou uma decisão genial do técnico diante do que aconteceu quase imediatamente depois.


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    Ataque

    B. Saka - 7/10

    Principal válvula criativa do Arsenal, foi constantemente perseguido pelos defensores do Leeds e sofreu várias faltas ao longo dos 90 minutos. Embora não tenha marcado, sua movimentação tirou o Leeds de posição, criando os espaços que Calafiori e Guimaraes acabaram explorando.

    N. Madueke - 6/10

    Madueke foi aplicado pela ponta esquerda, mas frequentemente se viu cercado pelos alas do Leeds. Ele contribuiu para as 14 finalizações totais do Arsenal, mas faltou o toque final ou o passe decisivo para realmente furar a teimosa retaguarda dos visitantes.

    K. Havertz - 5/10

    Uma tarde frustrante para o alemão, que teve dificuldades para atuar como referência diante da defesa central de três homens do Leeds. Ele fez parte da substituição tripla aos 63 minutos depois de não conseguir uma finalização no alvo, e o jogo ficou bem mais aberto após sua saída.


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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Bruno Guimaraes - 9/10

    O super-reserva definitivo. Entrando em campo aos 63 minutos, marcou o gol da vitória apenas sete minutos depois de substituir Rice. Sua energia e seus passes verticais mudaram completamente o ritmo da partida.

    Jurrien Timber - 7/10

    Substituindo White aos 62 minutos, Timber ofereceu muito mais profundidade pela lateral. Sua capacidade de entrar por dentro no meio-campo ajudou o Arsenal a dominar a meia hora final.

    Viktor Gyokeres - 7/10

    Acionado no lugar de Havertz, o perfil físico do atacante trouxe novos problemas para os defensores do Leeds. Seu movimento sem a bola teve papel importante em abrir o campo no lance do gol da vitória.

    Piero Hincapie - N/A

    Entrou aos 82 minutos no lugar de Calafiori para reforçar o lado esquerdo.

    Mikel Merino - N/A

    Uma substituição tática tardia no lugar de Oedegaard para segurar os segundos finais.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta recebe nota alta por sua gestão proativa do jogo. Ao perceber que seu time titular estava estagnado, sua substituição tripla aos 63 minutos foi o catalisador da virada. A decisão de colocar Guimaraes especificamente venceu o jogo.

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