Recém-saído da dramática vitória contra o Everton no fim de semana, o Arsenal começou com tudo no primeiro tempo, mas foi impedido por uma série de excelentes defesas de Janis Blaswich, goleiro do Leverkusen. No entanto, aos 36 minutos, o goleiro visitante não teve chance quando Eze controlou o passe de Leandro Trossard, girou e disparou um chute sensacional que voou no ângulo superior, abrindo o placar e dando ao Arsenal a vantagem no placar agregado.

Os anfitriões tiveram que esperar até pouco depois da marca de uma hora para ampliar a vantagem, e quando o gol saiu foi mais um chute magnífico, desta vez de Rice, que fez bem em controlar uma bola alta, avançar em direção à entrada da área e, em seguida, acertar o canto com um belo chute com efeito em movimento.

O Leverkusen partiu para cima no final da partida, buscando uma maneira de voltar ao jogo, mas a tentativa de Christian Kofane, que de alguma forma foi defendida por David Raya, foi o mais perto que chegaram, enquanto a equipe de Arteta garantia sua vaga nas quartas de final.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...