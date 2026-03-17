Eberechi Eze Declan Rice Arsenal Leverkusen 2025-26Getty Images
Charles Watts

Notas dos jogadores do Arsenal contra o Bayer Leverkusen: Eberechi Eze, esse é especial! Gol espetacular e belíssima jogada de Declan Rice garantem vaga nas quartas de final da Liga dos Campeões para os candidatos ao quadruplo

Eberechi Eze e Declan Rice levaram o Arsenal às quartas de final da Liga dos Campeões de forma sensacional, com gols espetaculares, enquanto os Gunners derrotaram o obstinado Bayer Leverkusen por 2 a 0 no Emirates Stadium, garantindo uma vitória por 3 a 1 no placar agregado sobre o time da Bundesliga. O chute fulminante de Eze no primeiro tempo colocou a equipe de Mikel Arteta no caminho certo, e Rice selou a vitória com um excelente segundo gol após o intervalo, garantindo um confronto com o Sporting CP nas quartas de final.

Recém-saído da dramática vitória contra o Everton no fim de semana, o Arsenal começou com tudo no primeiro tempo, mas foi impedido por uma série de excelentes defesas de Janis Blaswich, goleiro do Leverkusen. No entanto, aos 36 minutos, o goleiro visitante não teve chance quando Eze controlou o passe de Leandro Trossard, girou e soltou um chute sensacional que voou no ângulo superior, abrindo o placar e dando ao Arsenal a vantagem no placar agregado.

Os anfitriões tiveram que esperar até pouco depois da marca de uma hora para ampliar a vantagem, e quando o gol saiu foi mais um chute magnífico, desta vez de Rice, que fez bem em controlar uma bola alta, avançar em direção à entrada da área e, em seguida, acertar o canto com um belo chute com efeito em movimento.

O Leverkusen partiu para cima no final da partida, buscando uma maneira de voltar ao jogo, mas o chute de Christian Kofane, que de alguma forma foi defendido por David Raya, foi a chance mais próxima que tiveram, enquanto a equipe de Arteta garantia sua vaga nas quartas de final.

O GOAL avalia os jogadores do Arsenal no Emirates...

  Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Goleiro e defesa

    David Raya (8/10):

    Teve uma falha em uma jogada no segundo tempo, mas, fora isso, fez tudo o que lhe foi pedido. Defesa sensacional no final da partida.

    Ben White (7/10):

    Combinou bem com Saka pela direita. Mostrou um pouco de cansaço no segundo tempo, o que não foi surpresa. Foi substituído por Mosquera.

    William Saliba (7/10):

    Passou por alguns momentos difíceis contra Kofane e quase marcou um gol contra bizarro quando a bola desviou no joelho e passou por cima.

    Gabriel Magalhães (8/10):

    Vai sentir que poderia ter aproveitado melhor algumas chances de cabeça no primeiro tempo. Como sempre, foi sólido na defesa.

    Piero Hincapie (8/10):

    Parecia estar gostando de enfrentar seu clube de origem. Um jogador em excelente forma.

    Meio-campo

    Martin Zubimendi (7/10):

    Muito melhor do que nas últimas partidas, em que seu desempenho ficou abaixo do esperado. Movimentou a bola com rapidez e fez boas recuperações na frente da zaga.

    Declan Rice (8/10):

    Excelente atuação no meio-campo, coroada por um gol magnífico no segundo tempo, que fez o placar chegar a 2 a 0. Técnica e finalização soberbas para acertar o canto.

    Eberechi Eze (9/10):

    Um gol espetacular para abrir o placar. Exatamente o tipo de momento para desequilibrar o jogo pelo qual o Arsenal o contratou. Sensacional. A única preocupação foi que ele saiu mancando com uma lesão no segundo tempo, antes da final da Carabao Cup no domingo, em Wembley.

    Ataque

    Bukayo Saka (7/10):

    Muito melhor do que nas últimas semanas. Sempre participativo e parecia uma ameaça. Parecia gostar de ter White atrás dele na lateral direita. Testou o goleiro em algumas ocasiões.

    Viktor Gyokeres (8/10):

    Seu jogo de retenção está claramente melhorando à medida que a temporada avança. Fez alguns toques bonitos e correu bem pelos flancos para esticar a defesa do Bayer. Trabalhou muito pela equipe.

    Leandro Trossard (7/10):

    Teve azar por não marcar em algumas tentativas que Blaswich defendeu bem. Parecia um pouco enferrujado em alguns momentos em seu retorno, mas esteve bastante envolvido.

  • Reservas e técnico

    Kai Havertz (6/10):

    Entrou no lugar do lesionado Eze e parecia ter feito o 3 a 0, mas a bola bateu na mão dele e o gol foi anulado.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Não conseguiu entrar no jogo.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Substituiu White, que estava cansado

    Christian Norgaard (6/10):

    Manteve a organização no meio-campo

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Entrou nos acréscimos

    Mikel Arteta (8/10):

    Fez algumas alterações no time e deve estar muito satisfeito com o desempenho.

