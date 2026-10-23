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Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Notas dos jogadores do Al Nassr contra o Al-Faisaly: Cristiano Ronaldo e Angelo Gabriel garantem a vitória em Majmaah

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C. Ronaldo
Al-Nassr
Al-Faisaly x Al-Nassr
Al-Faisaly
Campeonato Saudita

O Al Nassr conquistou uma vitória fundamental por 3 a 1 fora de casa sobre o Al-Faisaly, com uma atuação eficiente de seu estrelado setor ofensivo. Os gols de Abdullah Al-Hamdan, Cristiano Ronaldo e Angelo Gabriel, que entrou no decorrer da partida, foram suficientes para superar os donos da casa, apesar de um susto no meio do jogo.

O Al Nassr demonstrou superioridade tática no Majmaah Sports City e superou um confronto potencialmente complicado com uma vitória convincente por 3 a 1. O time visitante não perdeu tempo para impor seu domínio: Abdullah Al-Hamdan abriu o placar aos quatro minutos, após um passe preciso de Sadio Mane.

Embora tenha controlado o ritmo durante o restante do primeiro tempo, o Al Nassr manteve a atenção nas transições do Al-Faisaly e foi para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0, construída com disciplina, mas também com certa cautela.

No segundo tempo, o Al Nassr aumentou a intensidade, e Ronaldo ampliou a vantagem apenas quatro minutos após a volta do intervalo, com assistência de Joao Felix. Uma desatenção permitiu que Theo Bongonda descontasse para o Al-Faisaly aos 66 minutos, ameaçando brevemente o controle dos visitantes.

No entanto, a entrada de jogadores descansados deu resultado: Gabriel marcou aos 79 minutos e restabeleceu a vantagem de dois gols, garantindo ao Al Nassr os três pontos e a manutenção da pressão no topo da tabela.

GOAL dá notas aos jogadores do Al Nassr pela atuação no Majmaah Sports City...

  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Bento - 6/10:

    O goleiro brasileiro teve uma tarde relativamente tranquila, com apenas duas finalizações em sua direção. Foi pouco exigido durante a primeira hora de jogo, mas nada pôde fazer para impedir o chute bem colocado de Bongonda aos 66 minutos. Sua distribuição de bola foi segura e ajudou o Al Nassr a construir jogadas desde a defesa diante da pressão moderada do Al-Faisaly.

    Nawaf Boushal - 6/10:

    Pelo lado direito da defesa, Al-Boushail foi esforçado, mas às vezes estava fora de posição quando o Al-Faisaly buscava o contra-ataque. Deu apoio pelos lados do campo, embora seus passes decisivos não tivessem a precisão dos de seus companheiros que atuavam mais à frente.

    Abdulelah Al-Amri - 7/10:

    Al-Amri teve uma atuação sólida, sobretudo pelo alto, onde levou a melhor sobre os atacantes do Al-Faisaly. Foi firme nos desarmes e mostrou bom entrosamento com Martinez para manter a linha defensiva adiantada durante a maior parte da partida.

    Inigo Martinez - 7/10:

    O experiente espanhol exerceu a liderança defensiva necessária em jogos fora de casa como este. Martinez se posicionou muito bem e neutralizou várias tentativas de lançamento longo dos donos da casa. Também manteve um alto índice de acerto nos passes, sendo o principal responsável por fazer a bola avançar a partir do campo de defesa.

    Awad Aman - 5/10:

    Uma partida difícil para o jovem. Ele recebeu um cartão amarelo logo aos 14 minutos, o que pareceu limitar sua agressividade natural. Sua disciplina tática oscilou, e ele foi substituído no intervalo quando o treinador buscou mais estabilidade pelo lado do campo.

  • FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP

    Meio-campo

    Abdullah Al-Khaibari - 7/10:

    Pilar defensivo do meio-campo, Al-Khaibari protegeu bem a linha de quatro defensores até ser substituído aos 81 minutos. Ganhou várias segundas bolas decisivas e permitiu que os jogadores mais criativos à sua frente atuassem sem tanta preocupação defensiva.

    Samu Costa - 6/10:

    Atuação um tanto irregular do meio-campista. Embora tenha percorrido bastante o campo, o cartão amarelo recebido aos 24 minutos o obrigou a redobrar o cuidado. Teve dificuldades para manter o mesmo nível técnico de Felix e acabou substituído aos 67 minutos, quando o Al Nassr buscava retomar o controle.

    Joao Felix - 8/10:

    Felix mostrou sua habitual inteligência na ocupação dos espaços, movimentando-se constantemente entre as linhas para criar superioridade numérica. Sua visão de jogo ficou evidente aos 49 minutos, quando deu a assistência para o gol de Ronaldo. Foi um incômodo constante para o Al-Faisaly.

  • Al Nassr v Neom SC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Abdullah Al-Hamdan - 8/10:

    Al-Hamdan deu o tom da partida com uma finalização precisa aos 4 minutos. Sua movimentação sem a bola foi excelente, frequentemente atraindo os defensores para abrir espaços para Ronaldo. Ele continuou sendo uma ameaça ao longo dos 81 minutos em que esteve em campo, antes de ser substituído após uma atuação muito produtiva.

    Sadio Mane - 7/10:

    A influência de Mane apareceu logo no início, quando deu a assistência para o primeiro gol. Sua velocidade e objetividade forçaram o Al-Faisaly a se fechar na defesa, embora ele deva estar frustrado por não ter marcado. Acabou substituído aos 86 minutos para poupar energia para os próximos jogos.

    Cristiano Ronaldo - 8/10:

    O capitão apareceu na hora decisiva e marcou o segundo gol, fundamental, aos 49 minutos. A movimentação de alto nível de Ronaldo ficou evidente, e ele continuou sendo a referência de todos os ataques do Al Nassr. Sua presença, por si só, fez a linha defensiva do Al-Faisaly recuar mais do que gostaria.

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  • Al Nassr v Diriyah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Reservas e técnico

    Ayman Yahya - 6/10:

    Entrou no intervalo no lugar de Aman e deu mais equilíbrio à ponta. Trabalhou duro na defesa e jogou de forma simples para ajudar a preservar a vantagem.

    Angelo Gabriel - 8/10:

    Uma substituição que mudou o jogo. Entrou aos 67 minutos e trouxe velocidade e objetividade. Seu gol aos 79 minutos acabou com as chances de reação do adversário e mostrou sua capacidade de finalizar com precisão em momentos de alta pressão.

    Sami Al-Najei - 6/10:

    Entrou aos 81 minutos para reforçar o meio-campo e ajudou a administrar os minutos finais sem grandes dificuldades.

    Saad Hussain Haqawi - N/A:

    Entrou aos 81 minutos para dar cobertura defensiva.

    Salem Al-Najdi - N/A:

    Entrou aos 86 minutos para ajudar a gastar o tempo restante.

    Ange Postecoglou - 8/10:

    A organização tática do técnico permitiu ao Al Nassr dominar a posse de bola (dividida em 50%, mas com chegadas de maior qualidade). A decisão de colocar Gabriel em campo foi uma jogada de mestre, que freou o ímpeto do Al-Faisaly justamente quando a equipe começava a voltar ao jogo.

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