O Al Nassr demonstrou superioridade tática no Majmaah Sports City e superou um confronto potencialmente complicado com uma vitória convincente por 3 a 1. O time visitante não perdeu tempo para impor seu domínio: Abdullah Al-Hamdan abriu o placar aos quatro minutos, após um passe preciso de Sadio Mane.

Embora tenha controlado o ritmo durante o restante do primeiro tempo, o Al Nassr manteve a atenção nas transições do Al-Faisaly e foi para o intervalo com uma vantagem de 1 a 0, construída com disciplina, mas também com certa cautela.

No segundo tempo, o Al Nassr aumentou a intensidade, e Ronaldo ampliou a vantagem apenas quatro minutos após a volta do intervalo, com assistência de Joao Felix. Uma desatenção permitiu que Theo Bongonda descontasse para o Al-Faisaly aos 66 minutos, ameaçando brevemente o controle dos visitantes.

No entanto, a entrada de jogadores descansados deu resultado: Gabriel marcou aos 79 minutos e restabeleceu a vantagem de dois gols, garantindo ao Al Nassr os três pontos e a manutenção da pressão no topo da tabela.

GOAL dá notas aos jogadores do Al Nassr pela atuação no Majmaah Sports City...