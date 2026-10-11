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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores do AC Milan contra o Sassuolo: magia de Modric vindo do banco não basta, e time de Amorim tropeça

L. Modric
A. Rabiot
Milan
Sassuolo x Milan
Sassuolo
Campeonato Italiano

Um chute potente de Adrien Rabiot parecia encaminhar a vitória do Milan, mas Cas Odenthal garantiu um ponto ao Sassuolo. A equipe de Ruben Amorim dominou a posse de bola, mas teve dificuldades para conter o perigo dos donos da casa nas bolas paradas em um empate por 1 a 1 sem brilho. No fim, escapou da derrota quando o Sassuolo teve um gol da vitória anulado.

A visita do AC Milan ao MAPEI Stadium foi uma aula de frustração tática: a equipe de Amorim teve 59% de posse de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em três pontos. O primeiro tempo foi marcado por constantes interrupções, mais pelas lesões no início da partida, sobretudo a de Matteo Gabbia, do que pela fluidez ofensiva. O Milan tentou construir as jogadas pelos lados e criou suas melhores chances pouco antes do intervalo, mas o Sassuolo manteve a organização defensiva mesmo recuado.

O jogo enfim ganhou vida no segundo tempo, quando Rabiot abriu o placar aos 63 minutos com uma finalização potente, após assistência do veterano Luka Modric, que havia entrado no intervalo. A vantagem, porém, durou apenas cinco minutos. O Milan não conseguiu afastar a bola após um escanteio, e Odenthal empatou para o Sassuolo. O Milan acabou tendo sorte de sair com um ponto, já que um voleio de Kristian Thorstvedt nos minutos finais foi anulado por uma falta na origem da jogada. Restou a Amorim lamentar a oportunidade perdida de ganhar embalo.

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    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 6/10

    O francês foi pouco exigido durante boa parte da partida, já que o Sassuolo acertou apenas quatro finalizações no alvo. Fez uma defesa crucial ao se esticar para impedir o gol de Kieron Bowie pouco antes de o Milan sofrer o empate, mas pouco pôde fazer no gol de Odenthal, marcado de perto aos 68 minutos. Distribuiu bem a bola e se posicionou de forma adiantada para apoiar o Milan, que teve ampla posse de bola.

    Strahinja Pavlovic - 6/10

    Uma noite de grande exigência física para o sérvio. Chegou muito perto de abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45+6'), mas Arijanet Muric fez uma grande defesa em seu cabeceio na primeira trave. Na defesa, teve dificuldades com a agilidade dos atacantes do Sassuolo e recebeu cartão amarelo nos acréscimos (90+1') após uma entrada desesperada.

    Mario Gila - 6/10

    O mais seguro dos três zagueiros titulares, Gila leu bem o jogo e foi fundamental na saída de bola do Milan. Cobriu os espaços com eficiência e sofreu uma falta decisiva nos instantes finais, que levou à anulação do gol que poderia ter dado a vitória ao Sassuolo.

    Matteo Gabbia - 5/10

    O italiano teve uma participação breve: precisou deixar o campo de maca por causa de uma lesão preocupante apenas 20 minutos após o início da partida. No pouco tempo em que esteve em campo, mostrou solidez, mas sua saída precoce prejudicou o entrosamento defensivo planejado por Amorim.

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    Meio-campo

    Adrien Rabiot - 8/10

    Foi, sem dúvida, o destaque do Milan. O francês controlou o ritmo da partida e abriu o placar com um chute sensacional de esquerda, de ângulo fechado, aos 63 minutos. Mostrou por que é a peça central desse meio-campo, levando perigo constantemente e aliando domínio físico a uma execução técnica de alto nível.

    Yunus Musah - 6/10

    Atuando no centro do meio-campo ao lado de Rabiot, o americano mostrou muita energia e capacidade de avançar com a bola. Foi fundamental na transição da defesa para o ataque, embora seus passes decisivos não tenham tido a precisão necessária para superar a resistente defesa do Sassuolo antes de ser substituído aos 78 minutos.

    Samuel Chukwueze - 5,5/10

    Escalado como ala pela direita, o nigeriano teve dificuldades para superar seu marcador com frequência e muitas vezes avançou sem encontrar saída. Ainda conseguiu fazer um cruzamento preciso no fim do primeiro tempo que, após cabeceio de Ramos, obrigou o goleiro a fazer uma grande defesa. No geral, porém, sua atuação individual ficou abaixo do esperado antes de ser substituído aos 85 minutos.

    Pervis Estupinan - 5/10

    Foi uma partida difícil para o ala equatoriano pela esquerda, que não conseguiu exercer sua influência habitual no jogo. Recebeu cartão amarelo aos 41 minutos por uma falta deliberada em Domenico Berardi e foi substituído no intervalo, quando Amorim buscou dar mais criatividade à equipe.

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    Ataque

    Diego Moreira - 6,5/10

    Atuação muito ativa do versátil atacante, que mostrou grande resistência ao continuar em campo após uma forte pancada na cabeça aos 27 minutos. Cobrou uma excelente falta, que Rabiot cabeceou pouco acima do gol, e fez o cruzamento para a grande chance de Pavlovic no primeiro tempo. Na segunda etapa, teve de passar a atuar como ala-esquerdo para dar lugar a Modric.

    Christian Pulisic - 6/10

    Pulisic mostrou lampejos de sua aceleração e visão de jogo características, circulando entre as linhas atrás do centroavante para participar da construção das jogadas e criando uma boa chance para Chukwueze no segundo tempo. No entanto, foi frequentemente neutralizado pela dupla de volantes do Sassuolo e deixou o campo aos 78 minutos.

    Goncalo Ramos - 5,5/10

    Noite frustrante para o atacante português. Ficou isolado por longos períodos, mas ainda conseguiu obrigar Muric a fazer uma grande defesa em uma cabeçada de perto aos 43 minutos. A frustração acabou transbordando nos minutos finais: recebeu cartão amarelo aos 87 minutos por afastar a bola.

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  • US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Koni De Winter - 6/10

    Entrou cedo (20') no lugar de Gabbia, que se lesionou. Adaptou-se bem à partida e deu mais força física à equipe, mas recebeu cartão amarelo pouco antes do intervalo (45+3') por agarrar Armand Lauriente para impedir uma jogada.

    Luka Modric - 7/10

    Entrou no intervalo no lugar de Estupinan e elevou imediatamente o nível técnico da equipe. Precisou de apenas 17 minutos para dar o passe incisivo, de primeira, que resultou no gol de Rabiot, mostrando que sua visão de jogo continua sendo de nível mundial mesmo quando sai do banco.

    Alphadjo Cisse - 5/10

    Entrou aos 78 minutos no lugar de Pulisic, mas teve dificuldades para dar ao ataque a urgência necessária em uma partida que se tornou truncada.

    Ardon Jashari - 5,5/10

    Substituiu Musah aos 78 minutos para renovar o meio-campo. Ajudou a manter a posse de bola, mas não teve tempo para mudar significativamente o ritmo ofensivo.

    Omari Hutchinson - sem nota

    Entrou aos 85 minutos no lugar de Chukwueze. Teve pouco tempo em campo para receber uma nota.

    Ruben Amorim - 5/10

    O técnico ficará muito frustrado com a facilidade com que sua equipe cedeu a vantagem em uma jogada de bola parada. Embora a entrada de Modric no intervalo tenha sido uma decisão brilhante que levou diretamente ao primeiro gol, a falta de concentração da equipe e a incapacidade de liquidar a partida contra um Sassuolo resistente apontam para uma fragilidade tática que lhe custou dois pontos fundamentais.

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