Mike Maignan - 6/10

O francês foi pouco exigido durante boa parte da partida, já que o Sassuolo acertou apenas quatro finalizações no alvo. Fez uma defesa crucial ao se esticar para impedir o gol de Kieron Bowie pouco antes de o Milan sofrer o empate, mas pouco pôde fazer no gol de Odenthal, marcado de perto aos 68 minutos. Distribuiu bem a bola e se posicionou de forma adiantada para apoiar o Milan, que teve ampla posse de bola.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Uma noite de grande exigência física para o sérvio. Chegou muito perto de abrir o placar nos acréscimos do primeiro tempo (45+6'), mas Arijanet Muric fez uma grande defesa em seu cabeceio na primeira trave. Na defesa, teve dificuldades com a agilidade dos atacantes do Sassuolo e recebeu cartão amarelo nos acréscimos (90+1') após uma entrada desesperada.

Mario Gila - 6/10

O mais seguro dos três zagueiros titulares, Gila leu bem o jogo e foi fundamental na saída de bola do Milan. Cobriu os espaços com eficiência e sofreu uma falta decisiva nos instantes finais, que levou à anulação do gol que poderia ter dado a vitória ao Sassuolo.

Matteo Gabbia - 5/10

O italiano teve uma participação breve: precisou deixar o campo de maca por causa de uma lesão preocupante apenas 20 minutos após o início da partida. No pouco tempo em que esteve em campo, mostrou solidez, mas sua saída precoce prejudicou o entrosamento defensivo planejado por Amorim.