A visita do AC Milan ao MAPEI Stadium foi uma aula de frustração tática: a equipe de Amorim teve 59% de posse de bola, mas não conseguiu transformar esse domínio em três pontos. O primeiro tempo foi marcado por constantes interrupções, mais pelas lesões no início da partida, sobretudo a de Matteo Gabbia, do que pela fluidez ofensiva. O Milan tentou construir as jogadas pelos lados e criou suas melhores chances pouco antes do intervalo, mas o Sassuolo manteve a organização defensiva mesmo recuado.
O jogo enfim ganhou vida no segundo tempo, quando Rabiot abriu o placar aos 63 minutos com uma finalização potente, após assistência do veterano Luka Modric, que havia entrado no intervalo. A vantagem, porém, durou apenas cinco minutos. O Milan não conseguiu afastar a bola após um escanteio, e Odenthal empatou para o Sassuolo. O Milan acabou tendo sorte de sair com um ponto, já que um voleio de Kristian Thorstvedt nos minutos finais foi anulado por uma falta na origem da jogada. Restou a Amorim lamentar a oportunidade perdida de ganhar embalo.