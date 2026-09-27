Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores de Portugal contra a Noruega: João Félix e Gonçalo Ramos marcam para garantir vitória vital em Oslo

Portugal
Noruega
Noruega x Portugal
Liga das Nações A

Portugal garantiu uma vitória crucial por 2 a 1 sobre a Noruega na Liga das Nações da UEFA, mantendo seu início perfeito na fase de grupos. Apesar de Erling Haaland ter balançado as redes pelos donos da casa, as finalizações certeiras de Joao Felix e Goncalo Ramos garantiram que Portugal deixasse o Ullevaal com os três pontos.

Portugal mostrou grande resiliência tática em Oslo, suportando uma tempestade estatística para sair com uma vitória por 2 a 1. Apesar de ter cedido 59% da posse de bola e enfrentado 20 finalizações de uma Noruega de pressão alta, a seleção portuguesa demonstrou o valor da eficiência sobre o volume. O gol de abertura de Joao Felix ofereceu a plataforma perfeita, embora o segundo tempo tenha exigido uma resposta rápida depois que o talismã da Noruega empatou o placar.

A partida foi amplamente definida pela capacidade de Portugal de absorver a pressão, evidenciada por impressionantes 32 cortes e 22 interceptações. Embora a Noruega tenha dominado a disputa dos gols esperados (xG) por 2,88 a 0,87, a eficiência de Portugal diante do gol se mostrou decisiva. A vitória deixa Portugal na liderança do Grupo 4, com o máximo de seis pontos em dois jogos, reforçando seu status como um forte candidato na campanha desta temporada da Liga das Nações.

  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Diogo Costa - 8/10

    Uma atuação vital do goleiro do Porto, que foi muito mais exigido do que gostaria. Costa fez cinco defesas cruciais para manter a Noruega afastada, especialmente durante a pressão do primeiro tempo, quando os donos da casa dominaram a posse de bola. Embora pouco pudesse fazer para evitar a finalização de Haaland de perto, aos 51 minutos, seu posicionamento e sua segurança com a bola foram impecáveis durante o restante da partida.

    Nuno Mendes - 7/10

    Mendes mostrou sua habitual presença atlética pelo lado esquerdo, equilibrando suas funções defensivas diante da ameaça de Antonio Nusa. Ele fez parte de uma linha defensiva que foi obrigada a recuar bastante, contribuindo para o alto número de cortes da equipe. Sua velocidade de recuperação foi essencial nas transições, impedindo que a Noruega explorasse o espaço às costas do volante de Portugal.

    Renato Veiga - 6/10

    Encarregado da ingrata missão de anular Haaland, Veiga teve uma noite irregular. Mostrou grande imposição física no primeiro tempo, mas em alguns momentos foi surpreendido pela movimentação do trio de ataque da Noruega.

    Ruben Dias - 7/10

    O capitão liderou pelo exemplo, comandando um sistema defensivo que sofreu 20 finalizações. Dias foi peça central nos 32 cortes feitos pela equipe, colocando o corpo em jogo o tempo todo. Ele recebeu cartão amarelo aos 88 minutos por uma falta tática, uma intervenção necessária para frear um perigoso contra-ataque tardio dos noruegueses.

    Joao Cancelo - 6/10

    Cancelo foi mais contido do que o habitual em suas investidas ofensivas, refletindo as exigências táticas da partida. Em alguns momentos, teve dificuldades para lidar com as rotações pelos lados da Noruega em seu setor, mas manteve a disciplina no posicionamento durante todo o jogo, entregando uma atuação que exigiu alto nível de concentração.

    • Publicidade
  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Joao Palhinha - 7/10

    O volante foi essencial para interromper a criação de Martin Oedegaard. Palhinha registrou um alto número de interceptações e recebeu cartão amarelo aos 49 minutos por uma entrada dura. Sua presença permitiu que os jogadores mais criativos brilhassem em alguns momentos, embora tenha sido substituído aos 81 minutos depois que o cansaço cobrou seu preço.

    Joao Neves - 6/10

    Neves teve dificuldades para exercer seu controle habitual com a bola, já que os 41% de posse de bola de Portugal limitaram suas oportunidades de ditar o ritmo. Ele foi eficiente na proteção defensiva, mas acabou sendo superado durante os ataques verticais rápidos da Noruega. Foi substituído no início do segundo tempo, enquanto Jorge Jesus buscava mais objetividade pelos lados.

    Pedro Neto - 8/10

    Um destaque criativo da Seleção. Neto deu a assistência para o gol de abertura de Joao Felix aos 17 minutos, mostrando excelente visão para desmontar a defesa norueguesa. Sua velocidade nos contra-ataques seguiu como uma ameaça constante até sua substituição tardia, aos 87 minutos.

  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Ataque

    Francisco Conceicao - 6/10

    Conceicao trabalhou duro nas fases de pressão, mas teve dificuldades para levar vantagem sobre Ryerson. Muitas vezes ficou isolado, já que Portugal jogava no contra-ataque, e foi o primeiro jogador sacado, aos 55 minutos, quando o técnico buscou mudar a estrutura tática.

    Joao Felix - 8/10

    Felix calou seus críticos com uma atuação segura, abrindo o placar aos 17 minutos com uma finalização clínica. Além do gol, foi o principal elo entre o meio-campo e o ataque, conseguindo se sair bem em espaços curtos apesar da falta de posse de bola sustentada de Portugal.

    Goncalo Ramos - 7/10

    Ramos foi, em grande parte, uma figura periférica no primeiro tempo, mas apareceu quando mais importava. Apenas três minutos depois de a Noruega empatar, Ramos marcou aos 54 minutos para recolocar Portugal em vantagem. Sua capacidade de produzir um gol com serviço limitado foi a diferença entre um empate e uma vitória.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • FBL-EUR-NATIONS-NOR-PORAFP

    Reservas e técnico

    Vitinha - 6/10

    Entrou aos 55 minutos para dar mais retenção de bola. Conseguiu acalmar o jogo no restante da partida, ajudando Portugal a manter a compostura e o controle durante uma reorganização tática.

    Rafael Leao - 6/10

    Foi acionado aos 55 minutos para explorar uma defesa da Noruega já desgastada. Embora não tenha conseguido balançar as redes, sua presença obrigou os laterais noruegueses a ficarem mais recuados, aliviando parte da pressão sobre o gol de Portugal.

    Ruben Neves - 6/10

    Deu pernas frescas nos minutos finais, substituindo Palhinha para segurar o resultado.

    Bernardo Silva - 6/10

    Entrou no fim para ajudar a administrar o relógio. Levou cartão amarelo nos acréscimos (90+4') por uma falta tática.

    Trincao - N/A

    Entrou aos 81 minutos, mas teve poucos toques na bola.

    Jorge Jesus - 7/10

    O treinador acertou na tática em termos de eficiência. Embora vá se preocupar com o número de chances criadas pela Noruega, sua decisão de apostar em um estilo clínico de contra-ataque deu resultado. Suas substituições aos 55 minutos foram perfeitamente cronometradas para retomar o controle após o empate de Haaland.

Liga das Nações A
Dinamarca crest
Dinamarca
DEN
Portugal crest
Portugal
POR
Liga das Nações A
País de Gales crest
País de Gales
WAL
Noruega crest
Noruega
NOR