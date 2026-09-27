Diogo Costa - 8/10

Uma atuação vital do goleiro do Porto, que foi muito mais exigido do que gostaria. Costa fez cinco defesas cruciais para manter a Noruega afastada, especialmente durante a pressão do primeiro tempo, quando os donos da casa dominaram a posse de bola. Embora pouco pudesse fazer para evitar a finalização de Haaland de perto, aos 51 minutos, seu posicionamento e sua segurança com a bola foram impecáveis durante o restante da partida.

Nuno Mendes - 7/10

Mendes mostrou sua habitual presença atlética pelo lado esquerdo, equilibrando suas funções defensivas diante da ameaça de Antonio Nusa. Ele fez parte de uma linha defensiva que foi obrigada a recuar bastante, contribuindo para o alto número de cortes da equipe. Sua velocidade de recuperação foi essencial nas transições, impedindo que a Noruega explorasse o espaço às costas do volante de Portugal.

Renato Veiga - 6/10

Encarregado da ingrata missão de anular Haaland, Veiga teve uma noite irregular. Mostrou grande imposição física no primeiro tempo, mas em alguns momentos foi surpreendido pela movimentação do trio de ataque da Noruega.

Ruben Dias - 7/10

O capitão liderou pelo exemplo, comandando um sistema defensivo que sofreu 20 finalizações. Dias foi peça central nos 32 cortes feitos pela equipe, colocando o corpo em jogo o tempo todo. Ele recebeu cartão amarelo aos 88 minutos por uma falta tática, uma intervenção necessária para frear um perigoso contra-ataque tardio dos noruegueses.

Joao Cancelo - 6/10

Cancelo foi mais contido do que o habitual em suas investidas ofensivas, refletindo as exigências táticas da partida. Em alguns momentos, teve dificuldades para lidar com as rotações pelos lados da Noruega em seu setor, mas manteve a disciplina no posicionamento durante todo o jogo, entregando uma atuação que exigiu alto nível de concentração.