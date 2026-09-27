Portugal mostrou grande resiliência tática em Oslo, suportando uma tempestade estatística para sair com uma vitória por 2 a 1. Apesar de ter cedido 59% da posse de bola e enfrentado 20 finalizações de uma Noruega de pressão alta, a seleção portuguesa demonstrou o valor da eficiência sobre o volume. O gol de abertura de Joao Felix ofereceu a plataforma perfeita, embora o segundo tempo tenha exigido uma resposta rápida depois que o talismã da Noruega empatou o placar.
A partida foi amplamente definida pela capacidade de Portugal de absorver a pressão, evidenciada por impressionantes 32 cortes e 22 interceptações. Embora a Noruega tenha dominado a disputa dos gols esperados (xG) por 2,88 a 0,87, a eficiência de Portugal diante do gol se mostrou decisiva. A vitória deixa Portugal na liderança do Grupo 4, com o máximo de seis pontos em dois jogos, reforçando seu status como um forte candidato na campanha desta temporada da Liga das Nações.