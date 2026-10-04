Diogo Costa - 6/10

Teve relativamente pouco trabalho durante boa parte da noite, já que a Noruega foi limitada a apenas três finalizações no alvo. Não teve muita culpa no gol de abertura de Ajer, que foi mais uma falha no sistema de marcação do que do goleiro. Sua distribuição de bola foi segura, ajudando Portugal a manter 58% de posse.

Joao Cancelo - 8/10

Uma atuação de grande impacto do lateral, que jogou com sua habitual liberdade por dentro. Ele marcou o crucial gol de empate aos 38 minutos, um chute que acalmou os nervos portugueses. Apesar de ter recebido cartão amarelo aos 12 minutos, seguiu sendo uma forte ameaça ofensiva até ser substituído após uma hora.

Ruben Dias - 7/10

O pilar defensivo teve a ingrata tarefa de conter Erling Haaland. Conseguiu isso na maior parte do tempo, limitando a participação do atacante norueguês antes de ele ser substituído. Dias liderou uma linha defensiva que concedeu apenas 0,59 xG ao longo dos 90 minutos.

Renato Veiga - 6/10

Uma presença segura no coração da defesa, embora tenha parecido desconfortável em alguns momentos nas oportunidades de bola parada da Noruega. Contribuiu para os 12 cortes feitos pela defesa portuguesa, mas ficou ligeiramente fora de posição no gol norueguês.

Nuno Mendes - 7/10

Ofereceu a faísca criativa pelo lado esquerdo, dando a assistência para o gol de empate de Cancelo. Suas arrancadas em sobreposição obrigaram a Noruega a defender mais recuada, e ele foi disciplinado o suficiente para evitar que Portugal fosse pego com frequência nos contra-ataques.