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Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores de Portugal contra a Noruega: João Cancelo e Gonçalo Ramos evitam o constrangimento de Francisco Conceição

Portugal
Noruega
Portugal x Noruega
Liga das Nações A

Portugal manteve seu aproveitamento perfeito na Liga das Nações com uma suada vitória por 2 a 1 sobre a Noruega no Estádio do Dragão. Apesar de um cartão vermelho no fim para Francisco Conceição, gols de João Cancelo e Gonçalo Ramos viraram o jogo após o gol de abertura de Kristoffer Ajer.

Portugal ampliou sua sequência de vitórias no Grupo 4 da Liga das Nações da Uefa com uma atuação resiliente diante de uma Noruega aguerrida. A partida começou em um impasse tático, mas os visitantes abriram o placar aos 36 minutos, quando Kristoffer Ajer subiu mais alto para completar um cruzamento de Martin Oedegaard. A resposta dos donos da casa foi rápida: apenas dois minutos depois, Joao Cancelo deixou tudo igual após excelente jogada de Nuno Mendes, garantindo que as equipes fossem para o intervalo empatadas em 1 a 1.

No segundo tempo, Portugal dominou a posse de bola e registrou um valor de gols esperados (xG) de 1,95, contra 0,59 da Noruega. A pressão finalmente surtiu efeito aos 79 minutos, quando Goncalo Ramos balançou as redes após passe de Joao Felix. No entanto, os minutos finais foram marcados por problemas disciplinares. Francisco Conceicao recebeu dois cartões amarelos em rápida sucessão e foi expulso aos 86 minutos, deixando Portugal para administrar um fim de jogo tenso com dez jogadores, algo que acabou conseguindo apesar de um cartão amarelo tardio para o capitão Bruno Fernandes.

  • FBL-EUR-NATIONS-POR-NORAFP

    Goleiro e defesa

    Diogo Costa - 6/10

    Teve relativamente pouco trabalho durante boa parte da noite, já que a Noruega foi limitada a apenas três finalizações no alvo. Teve pouca culpa no gol de abertura de Ajer, que foi mais uma falha no esquema de marcação do que do goleiro. Sua distribuição foi segura, ajudando Portugal a manter 58% de posse de bola.

    Joao Cancelo - 8/10

    Uma atuação de grande impacto do lateral, que jogou com sua habitual liberdade por dentro. Ele marcou o crucial gol de empate aos 38 minutos, um chute que acalmou os nervos de Portugal. Apesar de ter recebido cartão amarelo aos 12 minutos, seguiu como uma forte ameaça ofensiva até ser substituído depois de uma hora.

    Ruben Dias - 7/10

    O pilar defensivo teve a ingrata missão de conter Erling Haaland. Conseguiu isso na maior parte do tempo, limitando a participação do atacante norueguês antes de ele ser substituído. Dias liderou uma linha defensiva que cedeu apenas 0,59 de xG ao longo dos 90 minutos.

    Renato Veiga - 6/10

    Foi uma presença segura no coração da defesa, embora tenha parecido ocasionalmente desconfortável nas oportunidades da Noruega em bolas paradas. Contribuiu para os 12 cortes feitos pela defesa portuguesa, mas ficou ligeiramente fora de posição no gol norueguês.

    Nuno Mendes - 7/10

    Ofereceu a faísca criativa pelo lado esquerdo, dando a assistência para o gol de empate de Cancelo. Suas ultrapassagens forçaram a Noruega a defender mais recuada, e ele teve disciplina suficiente para evitar que Portugal fosse pego no contra-ataque com frequência.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Meio-campo

    Joao Palhinha - 6/10

    O volante fez o trabalho sujo com eficiência, quebrando as jogadas e permitindo que os talentos criativos brilhassem. Ele foi substituído aos 63 minutos, quando Jorge Jesus buscou colocar mais alcance de passe com Ruben Neves para furar o bloqueio baixo.

    Vitinha - 7/10

    Sua segurança técnica foi vital no meio-campo, ajudando Portugal a completar 499 passes. Ele ditou o ritmo e teve azar de não ir até o fim do jogo, sendo sacrificado aos 86 minutos após a reorganização causada pelo cartão vermelho.

    Bruno Fernandes - 7/10

    O capitão foi o principal motor da equipe, sempre buscando o passe final. Embora não tenha registrado participação direta em gol, sua liderança ficou evidente. Ele recebeu cartão amarelo aos 88 minutos, enquanto Portugal lutava para segurar a vantagem nos minutos finais.

    Francisco Conceicao - 4/10

    Uma noite para esquecer para o jovem. Embora tenha oferecido velocidade pela ponta, sua falta de disciplina custou caro. Ele foi expulso aos 86 minutos após receber dois cartões amarelos, deixando os companheiros em uma posição delicada nos minutos finais da partida.

  • Portugal v Norway - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD4Getty Images Sport

    Ataque

    João Felix - 7/10

    Caiu bem nos espaços entrelinhas para ligar o meio-campo ao ataque. Sua visão de jogo foi recompensada aos 79 minutos, quando deu a assistência para o gol da vitória de Ramos. Foi substituído já nos acréscimos, após uma atuação produtiva.

    Gonçalo Ramos - 8/10

    Comandando o ataque na ausência de Cristiano Ronaldo, Ramos mostrou seu faro de gol. Finalizou com categoria no gol aos 79 minutos, que acabou sendo o da vitória. Sua movimentação sem a bola preocupou constantemente os zagueiros centrais da Noruega.

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    Reservas e técnico

    Diogo Dalot - 6/10

    Substituiu Cancelo aos 62 minutos e deu uma estabilidade defensiva mais tradicional ao lado direito, enquanto a Noruega tentava pressionar em busca do segundo gol.

    Ruben Neves - 6/10

    Entrou no lugar de Palhinha para melhorar a progressão da bola. Ficou mais recuado e ajudou a administrar o jogo no quarto final.

    Bernardo Silva - N/A

    Entrou aos 86 minutos, após o cartão vermelho, para oferecer experiência e retenção de bola.

    Trincao - N/A

    Uma substituição tática tardia aos 90+2 minutos.

    Nuno Tavares - N/A

    Foi acionado nos segundos finais para ganhar tempo e reforçar a defesa.

    Jorge Jesus - 7/10

    O treinador conduziu bem um confronto complicado, e sua decisão de escalar Ramos valeu a pena. Suas substituições responderam às necessidades do jogo, especialmente as entradas de Dalot e Neves para manter o controle, embora o colapso disciplinar tardio da equipe seja motivo de preocupação.