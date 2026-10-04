Notas dos jogadores de Portugal contra a Noruega: João Cancelo e Gonçalo Ramos evitam o constrangimento de Francisco Conceição

Diogo Costa - 6/10

Teve relativamente pouco trabalho durante boa parte da noite, já que a Noruega foi limitada a apenas três finalizações no alvo. Teve pouca culpa no gol de abertura de Ajer, que foi mais uma falha no esquema de marcação do que do goleiro. Sua distribuição foi segura, ajudando Portugal a manter 58% de posse de bola.

Joao Cancelo - 8/10

Uma atuação de grande impacto do lateral, que jogou com sua habitual liberdade por dentro. Ele marcou o crucial gol de empate aos 38 minutos, um chute que acalmou os nervos de Portugal. Apesar de ter recebido cartão amarelo aos 12 minutos, seguiu como uma forte ameaça ofensiva até ser substituído depois de uma hora.

Ruben Dias - 7/10

O pilar defensivo teve a ingrata missão de conter Erling Haaland. Conseguiu isso na maior parte do tempo, limitando a participação do atacante norueguês antes de ele ser substituído. Dias liderou uma linha defensiva que cedeu apenas 0,59 de xG ao longo dos 90 minutos.

Renato Veiga - 6/10

Foi uma presença segura no coração da defesa, embora tenha parecido ocasionalmente desconfortável nas oportunidades da Noruega em bolas paradas. Contribuiu para os 12 cortes feitos pela defesa portuguesa, mas ficou ligeiramente fora de posição no gol norueguês.

Nuno Mendes - 7/10

Ofereceu a faísca criativa pelo lado esquerdo, dando a assistência para o gol de empate de Cancelo. Suas ultrapassagens forçaram a Noruega a defender mais recuada, e ele teve disciplina suficiente para evitar que Portugal fosse pego no contra-ataque com frequência.