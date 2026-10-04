Notas dos jogadores de Portugal contra a Noruega: João Cancelo e Gonçalo Ramos evitam o constrangimento de Francisco Conceição

Portugal ampliou sua sequência de vitórias no Grupo 4 da Liga das Nações da Uefa com uma atuação resiliente diante de uma Noruega aguerrida. A partida começou em um impasse tático, mas os visitantes abriram o placar aos 36 minutos, quando Kristoffer Ajer subiu mais alto para completar um cruzamento de Martin Oedegaard. A resposta dos donos da casa foi rápida: apenas dois minutos depois, Joao Cancelo deixou tudo igual após excelente jogada de Nuno Mendes, garantindo que as equipes fossem para o intervalo empatadas em 1 a 1.
No segundo tempo, Portugal dominou a posse de bola e registrou um valor de gols esperados (xG) de 1,95, contra 0,59 da Noruega. A pressão finalmente surtiu efeito aos 79 minutos, quando Goncalo Ramos balançou as redes após passe de Joao Felix. No entanto, os minutos finais foram marcados por problemas disciplinares. Francisco Conceicao recebeu dois cartões amarelos em rápida sucessão e foi expulso aos 86 minutos, deixando Portugal para administrar um fim de jogo tenso com dez jogadores, algo que acabou conseguindo apesar de um cartão amarelo tardio para o capitão Bruno Fernandes.