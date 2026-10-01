Diogo Costa - 6/10

Uma noite relativamente movimentada para o goleiro do Porto, apesar do placar. Ele pouco pôde fazer nos dois chutes de curta distância de Damsgaard e Hoejlund. Embora tenha registrado apenas uma defesa oficial, sua distribuição ajudou Portugal a superar a pressão da Dinamarca em momentos de muitas transições.

Joao Cancelo - 8/10

Inverteu com frequência para criar superioridade numérica nas áreas centrais e abriu o placar com uma finalização no tempo certo aos 13 minutos. Sua segurança técnica foi vital antes de ser substituído aos 63 minutos, quando Portugal buscava renovar os lados do campo.

Ruben Dias - 7/10

O coração defensivo da equipe, Dias foi obrigado a lidar com uma batalha física contra Hoejlund. Ele contribuiu para os 36 cortes feitos pela linha defensiva portuguesa e, de modo geral, mostrou tranquilidade no posicionamento, mesmo quando o jogo ficou mais aberto no segundo tempo.

Renato Veiga - 6/10

Uma atuação sólida do jovem defensor, que segue ganhando experiência neste nível. Teve alguma dificuldade com a movimentação do trio de ataque da Dinamarca no segundo gol, mas se recuperou bem para manter a linha defensiva durante a pressão final.

Nuno Mendes - 7/10

Ofereceu sua habitual velocidade explosiva pelo lado esquerdo. Suas recomposições foram essenciais, diante do quanto Portugal colocou jogadores à frente. Foi disciplinado nos duelos e contribuiu para um esforço defensivo que limitou a Dinamarca a apenas três chutes no alvo, apesar das 12 finalizações no total.