Portugal deu continuidade à sua campanha dominante na Liga das Nações da UEFA A com uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em um jogo de muitos gols. Os visitantes assumiram o controle cedo, quando Joao Cancelo balançou as redes aos 13 minutos, mas Mikkel Damsgaard empatou pouco depois. No entanto, a superior qualidade técnica de Portugal prevaleceu, e Goncalo Ramos recolocou a equipe em vantagem antes do intervalo, aproveitando a primeira de duas assistências do inspirado Fernandes.
O segundo tempo foi igualmente caótico, com Rasmus Hoejlund empatando para os dinamarqueses no início da etapa. Portugal não se abalou e voltou a ficar em vantagem com Vitinha, antes de o reserva Joao Felix marcar o quarto gol já no fim para liquidar a partida. Apesar de a Dinamarca ter ficado mais com a bola, Portugal foi devastadoramente eficiente, registrando 10 finalizações no alvo e criando um valor de gols esperados (xG) de 2,67 para garantir sua terceira vitória consecutiva no grupo.