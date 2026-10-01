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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores de Portugal contra a Dinamarca: Bruno Fernandes brilha, e a seleção portuguesa garante vitória convincente com eficiência

Portugal
Dinamarca
Dinamarca x Portugal
Liga das Nações A

Portugal manteve sua campanha perfeita na Liga das Nações com uma emocionante vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca no Parken. Uma aula de criatividade de Bruno Fernandes e as finalizações clínicas de Goncalo Ramos e Joao Felix garantiram que os visitantes deixassem Copenhague com os três pontos.

Portugal deu continuidade à sua campanha dominante na Liga das Nações da UEFA A com uma vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca, em um jogo de muitos gols. Os visitantes assumiram o controle cedo, quando Joao Cancelo balançou as redes aos 13 minutos, mas Mikkel Damsgaard empatou pouco depois. No entanto, a superior qualidade técnica de Portugal prevaleceu, e Goncalo Ramos recolocou a equipe em vantagem antes do intervalo, aproveitando a primeira de duas assistências do inspirado Fernandes.

O segundo tempo foi igualmente caótico, com Rasmus Hoejlund empatando para os dinamarqueses no início da etapa. Portugal não se abalou e voltou a ficar em vantagem com Vitinha, antes de o reserva Joao Felix marcar o quarto gol já no fim para liquidar a partida. Apesar de a Dinamarca ter ficado mais com a bola, Portugal foi devastadoramente eficiente, registrando 10 finalizações no alvo e criando um valor de gols esperados (xG) de 2,67 para garantir sua terceira vitória consecutiva no grupo.

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    Goleiro e defesa

    Diogo Costa - 6/10

    Uma noite relativamente movimentada para o goleiro do Porto, apesar do placar. Ele pouco pôde fazer nos dois chutes de curta distância de Damsgaard e Hoejlund. Embora tenha registrado apenas uma defesa oficial, sua distribuição ajudou Portugal a superar a pressão da Dinamarca em momentos de muitas transições.

    Joao Cancelo - 8/10

    Inverteu com frequência para criar superioridade numérica nas áreas centrais e abriu o placar com uma finalização no tempo certo aos 13 minutos. Sua segurança técnica foi vital antes de ser substituído aos 63 minutos, quando Portugal buscava renovar os lados do campo.

    Ruben Dias - 7/10

    O coração defensivo da equipe, Dias foi obrigado a lidar com uma batalha física contra Hoejlund. Ele contribuiu para os 36 cortes feitos pela linha defensiva portuguesa e, de modo geral, mostrou tranquilidade no posicionamento, mesmo quando o jogo ficou mais aberto no segundo tempo.

    Renato Veiga - 6/10

    Uma atuação sólida do jovem defensor, que segue ganhando experiência neste nível. Teve alguma dificuldade com a movimentação do trio de ataque da Dinamarca no segundo gol, mas se recuperou bem para manter a linha defensiva durante a pressão final.

    Nuno Mendes - 7/10

    Ofereceu sua habitual velocidade explosiva pelo lado esquerdo. Suas recomposições foram essenciais, diante do quanto Portugal colocou jogadores à frente. Foi disciplinado nos duelos e contribuiu para um esforço defensivo que limitou a Dinamarca a apenas três chutes no alvo, apesar das 12 finalizações no total.

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    Meio-campo

    Vitinha - 8/10

    Uma presença cadenciada no meio-campo. Mostrou excelente noção de espaço ao chegar na área e marcar o terceiro gol de Portugal aos 67 minutos, um chute que praticamente acabou com o ânimo da Dinamarca. Sua capacidade de manter a posse sob pressão foi uma necessidade tática.

    Ruben Neves - 7/10

    O homem de proteção no meio-campo, Neves deu a base para Fernandes ter liberdade. Manteve a equipe girando a bola e ficou mais recuado para proteger os zagueiros, garantindo que a Dinamarca não pudesse explorar os meio-espaços no contra-ataque.

    Bruno Fernandes - 9/10

    O claro craque do jogo. Fernandes foi o principal arquiteto desta vitória, com duas assistências vitais para Goncalo Ramos e Vitinha. Sua visão de jogo e o peso dos passes foram de nível mundial, encontrando constantemente espaços no bloco médio da Dinamarca. Foi o motor cerebral por trás da atuação de 2,67 xG de Portugal.

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    Ataque

    Pedro Neto - 6/10

    Usou sua velocidade para abrir a defesa dinamarquesa, mas falhou no passe final em várias ocasiões. Trabalhou duro na parte defensiva para dar suporte a Cancelo, mas foi ofuscado pelos jogadores mais decisivos no terço final.

    Rafael Leao - 6/10

    Foi uma ameaça nas transições, embora tenha tido dificuldade para encontrar chances claras. Sua presença obrigou a Dinamarca a recuar, mas ele foi substituído após uma hora, quando Portugal buscava um perfil tático diferente para retomar a liderança.

    Goncalo Ramos - 8/10

    O atacante do PSG foi incrivelmente eficiente. Ele marcou seu gol aos 25 minutos com muita categoria, mostrando grande movimentação para aproveitar o cruzamento de Fernandes. Sua capacidade de participar da construção das jogadas e servir como referência no ataque foi um dos principais motivos para o alto número de finalizações certas de Portugal.

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  • Norway v Portugal - UEFA Nations League 2026/27 Group A4 MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Diogo Dalot - 7/10

    Entrou aos 63 minutos e se mostrou uma mudança decisiva. Deu a assistência para o gol tardio de Joao Felix, mostrando grande intenção ofensiva a partir da posição de lateral.

    Trincao - 6/10

    Foi colocado para dar mais retenção de bola pela ponta. Ajudou a estabilizar a posse enquanto Portugal buscava administrar o jogo até o fim.

    Joao Felix - 8/10

    Uma participação perfeita. Entrando aos 81 minutos, precisou de muito pouco tempo para causar impacto, finalizando com precisão aos 87 para fazer 4 a 2 e garantir o resultado.

    Joao Neves - 6/10

    Entrou no fim para dar energia ao meio-campo e ajudar a administrar os dez minutos finais.

    Tomas Araujo - N/A

    Entrou nos acréscimos para dar mais solidez à defesa.

    Jorge Jesus - 8/10

    O técnico acertou em cheio na tática. Embora o jogo tenha sido lá e cá, seu time foi muito mais clínico do que os anfitriões. Suas substituições foram particularmente eficazes, com Dalot e Felix participando juntos do gol que finalmente encerrou a resistência da Dinamarca.

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