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imago-sport-1084577390.jpgAgenciaLOF
Alvino Hanafi
Traduzido por

Notas dos jogadores da Juventus contra o Celta de Vigo: Randal Kolo Muani marca gol da vitória no fim e completa a virada do time italiano

Juventus
Celta de Vigo
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Celta de Vigo x Juventus
Liga Europa

A Juventus manteve o início perfeito na Liga Europa com uma vitória suada por 2 a 1 sobre o Celta Vigo no Abanca Balaidos. Mesmo em desvantagem no intervalo, a equipe mostrou resiliência tática para virar o placar com gols de Nick Woltemade e Randal Kolo Muani, que marcou nos acréscimos.

A Juventus de Luciano Spalletti demonstrou grande força mental na Galícia ao superar uma atuação desarticulada no primeiro tempo e conquistar os três pontos. Inicialmente, a equipe teve dificuldades para conter as transições rápidas do Celta e saiu atrás aos 18 minutos, quando Hugo Alvarez aproveitou uma falha de concentração da defesa. Apesar de ter 53% de posse de bola, a Juventus encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo compacto da equipe espanhola até que os ajustes táticos do segundo tempo começaram a dar resultado.

O empate marcado por Nick Woltemade pouco antes dos 60 minutos mudou completamente o rumo da partida. A Juventus intensificou o ataque e terminou o jogo com 22 finalizações. Embora o Celta Vigo continuasse perigoso nos contra-ataques, a força do banco de reservas da equipe italiana foi decisiva. Nos instantes finais, Andrea Cambiaso fez o cruzamento para Randal Kolo Muani empurrar a bola para o gol no segundo minuto dos acréscimos, garantindo que a Juventus permanecesse na liderança da Liga Europa, com duas vitórias em dois jogos.

GOAL avalia os jogadores da Juventus em Balaidos.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Guglielmo Vicario: 6/10

    Vicario foi praticamente um espectador durante boa parte da noite, enquanto a Juventus dominava a posse de bola, mas pouco pôde fazer para evitar o gol que abriu o placar, marcado por Hugo Alvarez aos 18 minutos. Fez uma defesa contabilizada oficialmente na partida e distribuiu bem a bola sob pressão, permitindo que a Juventus saísse jogando com eficiência.

    Federico Gatti: 6/10

    Pelo lado direito da linha de três zagueiros, Gatti foi agressivo nas disputas, mas por vezes teve dificuldades com a movimentação de Swedberg. Foi substituído aos 70 minutos, quando Spalletti buscou mais velocidade na recomposição para a reta final da partida.

    Lloyd Kelly: 5/10

    Kelly teve uma noite difícil no centro da defesa. Recebeu cartão amarelo aos 54 minutos por uma falta tática e, de modo geral, mostrou desconforto ao lidar com as tabelas rápidas do Celta pelo meio. Foi substituído por Bremer aos 70 minutos, após uma hora de dificuldades.

    Pierre Kalulu: 7/10

    O mais seguro entre os zagueiros titulares, Kalulu usou sua velocidade para cobrir os espaços atrás de Gatti e Kelly. Permaneceu em campo durante os 90 minutos, dando à Juventus a estabilidade defensiva necessária para avançar suas linhas em busca do gol da vitória.

  • Real Club Celta v Juventus - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Francisco Conceicao - 6/10

    Atuando em uma função híbrida de ala e ponta, Conceicao deu amplitude à equipe, mas faltou qualidade no último passe para incomodar a defesa do Celta com frequência. Foi substituído aos 64 minutos em uma mudança dupla para dar novo fôlego às laterais.

    Kristijan Alajbegovic - 5/10

    O jovem teve dificuldades para se impor no cenário europeu e para lidar com o ritmo do meio-campo do Celta. Sem conseguir ter impacto significativo na partida, foi substituído junto com Conceicao aos 64 minutos.

    Teun Koopmeiners - 7/10

    Koopmeiners foi o principal articulador no meio-campo, buscando constantemente fazer a bola avançar entre as linhas. Embora não tenha sido uma de suas atuações mais produtivas, sua disciplina tática permitiu que os meio-campistas mais ofensivos avançassem. Foi poupado aos 82 minutos.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr ofereceu a presença física necessária para enfrentar o meio-campo técnico do Celta. Cobriu muito terreno e ganhou várias segundas bolas importantes, ajudando a Juventus a manter 53% de posse de bola ao longo da partida.

    Weston McKennie - 6/10

    McKennie desempenhou uma função híbrida, avançando para apoiar o ataque. Sua energia foi útil na pressão, mas faltou a precisão no terço final que tem marcado sua forma recente.

    Andrea Cambiaso - 8/10

    Destaque entre os titulares, Cambiaso foi uma ameaça constante pela esquerda. Sua persistência foi recompensada aos 92 minutos, quando deu a assistência para o gol da vitória de Kolo Muani, coroando uma atuação de alto nível marcada pela qualidade de suas bolas para a área e por sua dedicação.

  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Ataque

    Nick Woltemade - 7/10

    Woltemade atuou como referência no ataque com inteligência e foi recompensado pela persistência aos 59 minutos, quando apareceu sem ser notado na área para marcar o gol de empate. Foi uma contribuição decisiva, que mudou o panorama da partida quando a Juventus parecia sem ideias.

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  • FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSAFP

    Reservas e técnico

    Randal Kolo Muani - 8/10

    O reserva decisivo por excelência. Entrou aos 64 minutos e deu velocidade e objetividade ao ataque da Juventus. Mostrou seu faro de gol ao ser o primeiro a reagir ao cruzamento de Cambiaso e marcar o gol da vitória aos 90+2 minutos.

    Nico Gonzalez - 6/10

    Entrou aos 64 minutos e ajudou a abrir espaços na defesa do Celta, permitindo que a Juventus mantivesse os donos da casa recuados em seu próprio campo no último quarto da partida.

    Bremer - 6/10

    Substituiu Kelly aos 70 minutos e trouxe imediatamente mais firmeza à linha defensiva, vencendo várias disputas pelo alto para neutralizar as tentativas de lançamento longo do Celta na reta final.

    Jhon Lucumi - 5/10

    Teve uma atuação um tanto irregular após entrar aos 70 minutos. Recebeu cartão amarelo menos de dois minutos depois de entrar e pareceu um pouco fora do ritmo da partida.

    Douglas Luiz - N/A

    Entrou aos 82 minutos para ajudar a segurar o resultado. Não teve tempo suficiente para receber uma nota, mas jogou de forma simples.

    Luciano Spalletti - 7/10

    A tripla substituição feita por Spalletti no segundo tempo mudou o rumo da partida. Ao perceber que sua escalação inicial perdia fôlego, ele colocou Kolo Muani e Bremer em campo, corrigindo os problemas estruturais da equipe e dando ao ataque o impulso necessário para arrancar a vitória nos instantes finais.

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