A Juventus de Luciano Spalletti demonstrou grande força mental na Galícia ao superar uma atuação desarticulada no primeiro tempo e conquistar os três pontos. Inicialmente, a equipe teve dificuldades para conter as transições rápidas do Celta e saiu atrás aos 18 minutos, quando Hugo Alvarez aproveitou uma falha de concentração da defesa. Apesar de ter 53% de posse de bola, a Juventus encontrou dificuldades para superar o bloco defensivo compacto da equipe espanhola até que os ajustes táticos do segundo tempo começaram a dar resultado.

O empate marcado por Nick Woltemade pouco antes dos 60 minutos mudou completamente o rumo da partida. A Juventus intensificou o ataque e terminou o jogo com 22 finalizações. Embora o Celta Vigo continuasse perigoso nos contra-ataques, a força do banco de reservas da equipe italiana foi decisiva. Nos instantes finais, Andrea Cambiaso fez o cruzamento para Randal Kolo Muani empurrar a bola para o gol no segundo minuto dos acréscimos, garantindo que a Juventus permanecesse na liderança da Liga Europa, com duas vitórias em dois jogos.

GOAL avalia os jogadores da Juventus em Balaidos.