Notas dos jogadores da Juventus contra o Cagliari: Randal Kolo Muani salva um ponto, mas domínio da equipe não se traduz em vitória

Guglielmo Vicario - 6/10

Vicario teve surpreendentemente pouco trabalho durante boa parte da noite, enquanto a Juventus controlava a posse de bola. Foi batido pela finalização de Daniel Maldini aos 20 minutos, lance em que poderia ter esperado uma proteção melhor. Terminou a partida com apenas uma defesa, reflexo de um jogo em que o adversário foi eficiente nas poucas vezes em que chegou ao ataque.

Gleison Bremer - 6/10

O capitão comandou uma linha defensiva pouco exigida em jogadas de bola rolando, mas que não conseguiu evitar o gol adversário. Bremer levou a melhor nos duelos individuais, embora a defesa tenha parecido um pouco desorganizada na sequência que levou ao gol do Cagliari. Foi fundamental para manter a linha alta, que permitiu à Juventus compactar o campo.

Jhon Lucumi - 6/10

Lucumi mostrou solidez ao lado de Bremer e ajudou na saída de bola da equipe. O total de 844 passes da Juventus reflete a participação dos defensores na construção das jogadas. No entanto, assim como seu companheiro de zaga, deve lamentar o gol sofrido em uma das apenas duas finalizações no alvo que o Cagliari conseguiu durante toda a partida.

Mehmet Zeki Celik - 5/10

Celik teve dificuldades para dar o impulso ofensivo necessário pelo lado direito antes de ser substituído aos 64 minutos. Embora tenha sido seguro defensivamente, a Juventus precisava de mais ultrapassagens para superar a defesa recuada do Cagliari.

Pierre Kalulu - 6/10

Kalulu foi confiável na maior parte do tempo e mostrou boa velocidade de recuperação nas raras ocasiões em que o Cagliari tentou contra-atacar. Contribuiu para a solidez defensiva que limitou os donos da casa a um xG de apenas 0,225, embora tenha oferecido pouca ameaça no terço final durante os longos períodos de pressão da Juventus.