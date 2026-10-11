Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1084422469.jpgLaPresse
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Juventus contra o Cagliari: Randal Kolo Muani salva um ponto, mas domínio da equipe não se traduz em vitória

Juventus
Player ratings
R. Kolo Muani
Cagliari x Juventus
Cagliari
Campeonato Italiano
L. Spalletti

A Juventus dominou a posse de bola e teve mais finalizações, mas precisou se contentar com um empate por 1 a 1 diante de um Cagliari resistente. Randal Kolo Muani marcou o gol de empate no fim e, enfim, superou a resistência dos donos da casa, que haviam saído na frente com um gol de Daniel Maldini no início da partida.

A Juventus deixou a Sardenha com a sensação de ter desperdiçado uma oportunidade após empatar em 1 a 1 com o Cagliari, em uma partida que dominou por longos períodos, mas na qual faltou eficiência nas finalizações. Apesar de ter 72% da posse de bola e somar 22 finalizações, a equipe de Luciano Spalletti saiu atrás no placar logo no início.

O plano tático apostava fortemente na superioridade numérica pelos lados do campo e na pressão constante, mas os visitantes não conseguiram transformar seus 1,92 xG em vantagem e frequentemente esbarraram no bloqueio defensivo do Cagliari.

Os donos da casa abriram o placar aos 20 minutos com Daniel Maldini, aproveitando uma desatenção momentânea da defesa da Juventus. A reação da Juve foi marcada pelo domínio territorial, mas faltou objetividade para avançar em direção ao gol até o fim do segundo tempo. O empate só veio aos 81 minutos, quando Randal Kolo Muani finalmente superou o inspirado Simone Scuffet e garantiu a divisão dos pontos.


  • imago-sport-1084417790.jpgIPA Sport

    Goleiro e defesa

    Guglielmo Vicario - 6/10

    Vicario teve surpreendentemente pouco trabalho durante boa parte da noite, enquanto a Juventus controlava a posse de bola. Foi batido pela finalização de Daniel Maldini aos 20 minutos, lance em que poderia ter esperado uma proteção melhor. Terminou a partida com apenas uma defesa, reflexo de um jogo em que o adversário foi eficiente nas poucas vezes em que chegou ao ataque.

    Gleison Bremer - 6/10

    O capitão comandou uma linha defensiva pouco exigida em jogadas de bola rolando, mas que não conseguiu evitar o gol adversário. Bremer levou a melhor nos duelos individuais, embora a defesa tenha parecido um pouco desorganizada na sequência que levou ao gol do Cagliari. Foi fundamental para manter a linha alta, que permitiu à Juventus compactar o campo.

    Jhon Lucumi - 6/10

    Lucumi mostrou solidez ao lado de Bremer e ajudou na saída de bola da equipe. O total de 844 passes da Juventus reflete a participação dos defensores na construção das jogadas. No entanto, assim como seu companheiro de zaga, deve lamentar o gol sofrido em uma das apenas duas finalizações no alvo que o Cagliari conseguiu durante toda a partida.

    Mehmet Zeki Celik - 5/10

    Celik teve dificuldades para dar o impulso ofensivo necessário pelo lado direito antes de ser substituído aos 64 minutos. Embora tenha sido seguro defensivamente, a Juventus precisava de mais ultrapassagens para superar a defesa recuada do Cagliari.

    Pierre Kalulu - 6/10

    Kalulu foi confiável na maior parte do tempo e mostrou boa velocidade de recuperação nas raras ocasiões em que o Cagliari tentou contra-atacar. Contribuiu para a solidez defensiva que limitou os donos da casa a um xG de apenas 0,225, embora tenha oferecido pouca ameaça no terço final durante os longos períodos de pressão da Juventus.

  • imago-sport-1084416345.jpgIPA Sport

    Meio-campo

    Douglas Luiz - 7/10

    O brasileiro foi o eixo do meio-campo da Juventus e ajudou a equipe a manter expressivos 72% de posse de bola. Fez a bola circular com eficiência, mas teve dificuldades para encontrar o passe decisivo que desmontasse a defesa sarda. Foi substituído por Teun Koopmeiners no fim, quando a busca pelo gol da vitória se intensificou.

    Pape Sarr - 7/10

    Sarr mostrou energia e eficiência para recuperar a bola rapidamente, garantindo que a Juventus mantivesse a iniciativa. Sua capacidade de cobrir espaços permitiu que os jogadores mais criativos avançassem, embora ele próprio não tenha oferecido perigo de gol em uma partida na qual a Juve precisava da contribuição de quem vinha de trás.

    Weston McKennie - 5/10

    Uma noite difícil para o americano, que recebeu cartão amarelo logo aos 17 minutos. A advertência pareceu limitar seu estilo normalmente agressivo, e ele foi substituído por decisão tática no intervalo, quando Spalletti buscou reorganizar o meio-campo e evitar uma possível expulsão.


  • imago-sport-1084417982.jpgIPA Sport

    Ataque

    Nicolas Gonzalez - 6/10

    Gonzalez mostrou lampejos de sua qualidade individual pela ponta, mas muitas vezes foi marcado por dois jogadores da defesa do Cagliari. Contribuiu para os 35 cruzamentos que a Juventus fez para a área, mas faltou precisão no último passe para encontrar um companheiro antes de ser substituído por volta dos 60 minutos.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Foram 45 minutos frustrantes para Conceicao, que teve dificuldades para fazer a diferença diante de um adversário muito recuado. Não conseguiu encontrar espaço às costas da defesa e foi substituído no intervalo, em uma troca dupla para dar mais urgência ao ataque da equipe.

    Randal Kolo Muani - 8/10

    O salvador da Juventus. Kolo Muani comandou o ataque com inteligência e marcou o gol de empate aos 81 minutos. Em uma partida na qual a Juventus finalizou 22 vezes, foi ele quem manteve a calma para garantir que a equipe não saísse de mãos vazias, justificando seu papel como referência ofensiva.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1084414576.jpgLaPresse

    Reservas e técnico

    Kristjan Alajbegovic - 8/10

    Alajbegovic entrou no intervalo e deu a assistência para o gol decisivo de Kolo Muani. Sua entrada deu outra dimensão ao ataque da Juventus, e sua visão de jogo foi fundamental para, enfim, desfazer a igualdade.

    Edon Zhegrova - 6/10

    Entrou no intervalo no lugar de Conceicao e trouxe mais objetividade. Sua velocidade obrigou o Cagliari a recuar, embora suas finalizações e seus cruzamentos muitas vezes não tenham tido a precisão necessária para resultar em um segundo gol.

    Nick Woltemade - 6/10

    Substituiu Gonzalez aos 60 minutos. Usou sua presença física para ocupar os defensores e abrir um pouco mais de espaço para Kolo Muani atuar na área na reta final.

    Andrea Cambiaso - 6/10

    Entrou no lugar de Celik para dar mais amplitude e qualidade nos cruzamentos. Sua energia ajudou a Juventus a manter a pressão sobre o gol do Cagliari nos 25 minutos finais.

    Teun Koopmeiners - N/A

    Foi uma cartada tática tardia, aos 84 minutos, mas não teve tempo suficiente para alterar significativamente o placar.

    Luciano Spalletti - 6/10

    Spalletti ficará satisfeito com o domínio de sua equipe, mas frustrado com a falta de precisão nas finalizações. Suas duas substituições no intervalo mostraram uma postura proativa que acabou rendendo o gol de empate, embora a dificuldade dos titulares para penetrar a defesa adversária no início da partida continue sendo motivo de preocupação.

Liga Europa
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Juventus crest
Juventus
JUV
Campeonato Italiano
A.C. Monza crest
A.C. Monza
MON
Cagliari crest
Cagliari
CGL