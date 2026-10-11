Notas dos jogadores da Juventus contra o Cagliari: Randal Kolo Muani salva um ponto, mas domínio da equipe não se traduz em vitória

A Juventus deixou a Sardenha com a sensação de ter desperdiçado uma oportunidade após empatar em 1 a 1 com o Cagliari, em uma partida que dominou por longos períodos, mas na qual faltou eficiência nas finalizações. Apesar de ter 72% da posse de bola e somar 22 finalizações, a equipe de Luciano Spalletti saiu atrás no placar logo no início.
O plano tático apostava fortemente na superioridade numérica pelos lados do campo e na pressão constante, mas os visitantes não conseguiram transformar seus 1,92 xG em vantagem e frequentemente esbarraram no bloqueio defensivo do Cagliari.
Os donos da casa abriram o placar aos 20 minutos com Daniel Maldini, aproveitando uma desatenção momentânea da defesa da Juventus. A reação da Juve foi marcada pelo domínio territorial, mas faltou objetividade para avançar em direção ao gol até o fim do segundo tempo. O empate só veio aos 81 minutos, quando Randal Kolo Muani finalmente superou o inspirado Simone Scuffet e garantiu a divisão dos pontos.