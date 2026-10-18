Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Juventus contra a Lazio: Guglielmo Vicario fica desprotegido, Randal Kolo Muani passa em branco e equipe desmorona no Allianz Stadium

Juventus
Player ratings
Lazio
R. Kolo Muani
G. Vicario
Juventus x Lazio
Campeonato Italiano

A Juventus sofreu uma dura derrota por 3 a 0 em casa para a Lazio. Falhas defensivas e um ataque que desapareceu deixaram a equipe sem pontos. Gols de Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru castigaram uma Juventus lenta, que não conseguiu transformar a posse de bola em avanços.

Uma noite que prometia evolução tática para a Juventus acabou se transformando em uma demonstração da maior eficiência da Lazio nas finalizações. Apesar de ter 58% da posse de bola, a Juventus não conseguiu criar chances claras. O primeiro golpe veio aos 37 minutos, quando Provstgaard marcou, expondo uma linha defensiva estática da Juventus, que teve dificuldades para acompanhar as infiltrações de jogadores vindos de trás. A desvantagem no intervalo exigia uma reação, mas os ajustes táticos feitos pela comissão técnica não se traduziram em pressão constante.

O segundo tempo foi ainda mais desastroso para os donos da casa. Ao avançar, a Juventus ficou cada vez mais vulnerável às transições, permitindo que Isaksen ampliasse a vantagem aos 66 minutos, após excelente jogada de Nuno Tavares. Dele-Bashiru completou o placar nos minutos finais, aproveitando-se de uma defesa desgastada para fazer 0 a 3.

Com apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos, a Juventus mostrou organização na posse de bola, mas falhou completamente no terço final do campo, terminando na oitava posição da Serie A.

  • Goleiro e defesa

    Guglielmo Vicario - 4/10

    Foi deixado completamente desprotegido pelos zagueiros nos três gols. Embora não tenha cometido nenhum erro evidente, terminou a partida sem registrar uma defesa sequer diante de três finalizações no alvo. De um goleiro do seu nível, espera-se ao menos uma defesa por reflexo para manter sua equipe na disputa.

    Pierre Kalulu - 5/10

    Atuando pelo lado direito do sistema defensivo, Kalulu teve bastante trabalho, mas não conseguiu conter as bolas fornecidas por Nuno Tavares. Venceu uma boa parcela dos duelos, porém faltou-lhe a disciplina de posicionamento necessária quando a Lazio ocupou os corredores nos contra-ataques.

    Jhon Lucumi - 4/10

    Noite difícil para o zagueiro, que teve problemas para acompanhar a movimentação do ataque da Lazio. Fez parte de uma defesa que sofreu três gols a partir de um xG de apenas 0,54, o que sugere falhas significativas no bloqueio de finalizações e na marcação dos jogadores que entravam na área.

    Gleison Bremer - 5/10

    O capitão tentou dar o exemplo e venceu várias disputas pelo alto, em uma partida na qual a Juventus dominou as estatísticas de duelos aéreos, com 15 vitórias. No entanto, estava fora de posição no segundo gol e não conseguiu organizar uma linha defensiva desarticulada durante as transições implacáveis da Lazio.

    Zeki Celik - 4/10

    Foi substituído aos 74 minutos após uma atuação em grande parte apagada. Teve dificuldades para dar a amplitude necessária ao ataque e foi superado com frequência por Isaksen pelo lado do campo. Sua contribuição defensiva foi mínima nos períodos em que a Lazio impôs seu domínio.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Meio-campo

    Weston McKennie - 5/10

    McKennie se esforçou para fazer a ligação entre os setores, mas seus passes não tiveram a precisão necessária para superar o 4-3-3 bem organizado de Gattuso. Fez parte de um meio-campo que teve bastante posse de bola, mas produziu muito pouco no terço final.

    Douglas Luiz - 4/10

    Atuação decepcionante do brasileiro, substituído aos 67 minutos. Não conseguiu ditar o ritmo do jogo e foi ofuscado pelo trio de meio-campo mais enérgico da Lazio. Sua incapacidade de interromper o ritmo da Lazio levou ao primeiro gol.

    Pape Sarr - 5/10

    Mostrou força física em alguns momentos e percorreu muito o campo, mas frequentemente não conseguiu acompanhar a rápida circulação de bola da Lazio por meio de Frattesi. Foi substituído perto do fim, quando o jogo já estava perdido.


  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Nicolas Gonzalez - 4/10

    Não conseguiu criar jogadas pelas pontas. Antes de ser substituído aos 67 minutos, não fez nenhum cruzamento perigoso nem finalizou no alvo, o que resumiu a falta de poder ofensivo da Juventus.

    Kenan Alajbegovic - 4/10

    O jovem recebeu uma oportunidade como titular, mas teve dificuldades diante do experiente Sutalo. Após não conseguir influenciar o jogo nos primeiros 45 minutos, foi substituído por Nick Woltemade no intervalo.

    Randal Kolo Muani - 5/10

    O francês mostrou frustração no ataque. Embora tenha ocupado os zagueiros, recebeu poucas bolas. A Juventus completou 526 passes, mas Kolo Muani nunca recebeu a bola em condições de explorar sua velocidade ou sua capacidade de finalização.


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
  • Juventus v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Nick Woltemade - 5/10

    Entrou no intervalo no lugar de Alajbegovic. Ofereceu características físicas diferentes, mas sofreu com a mesma falta de passes que o jogador substituído.

    Edon Zhegrova - 5/10

    Entrou aos 67 minutos para dar mais criatividade ao time, mas a partida já escapava do controle. Tentou partir para cima dos adversários, mas enfrentou marcação dupla da defesa da Lazio.

    Francisco Conceicao - 5/10

    Substituiu Douglas Luiz em uma troca dupla. Deu mais energia ao lado direito, mas faltou qualidade no último passe para ameaçar Mandas no gol da Lazio.

    Andrea Cambiaso - 5/10

    Entrou para disputar os 15 minutos finais. Àquela altura, a Lazio já estava recuada e neutralizou facilmente suas ultrapassagens.

    Jeremie Boga - sem nota

    Entrou aos 87 minutos, tarde demais para influenciar o resultado.

    Marco Domenichini - 4/10

    Um fracasso tático. A Juventus dominou a posse de bola, mas sua organização a deixou vulnerável a todos os contra-ataques da Lazio. A decisão de escalar Alajbegovic como titular não deu resultado, e a substituição tripla no segundo tempo não fez nada para conter o avanço da derrota.

Próximas partidas
JUV

JUV

Liga Europa

22 de out. de 2026

REN

REN

LAZ

LAZ

Campeonato Italiano

24 de out. de 2026

PAR

PAR