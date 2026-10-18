Guglielmo Vicario - 4/10

Foi deixado completamente desprotegido pelos zagueiros nos três gols. Embora não tenha cometido nenhum erro evidente, terminou a partida sem registrar uma defesa sequer diante de três finalizações no alvo. De um goleiro do seu nível, espera-se ao menos uma defesa por reflexo para manter sua equipe na disputa.

Pierre Kalulu - 5/10

Atuando pelo lado direito do sistema defensivo, Kalulu teve bastante trabalho, mas não conseguiu conter as bolas fornecidas por Nuno Tavares. Venceu uma boa parcela dos duelos, porém faltou-lhe a disciplina de posicionamento necessária quando a Lazio ocupou os corredores nos contra-ataques.

Jhon Lucumi - 4/10

Noite difícil para o zagueiro, que teve problemas para acompanhar a movimentação do ataque da Lazio. Fez parte de uma defesa que sofreu três gols a partir de um xG de apenas 0,54, o que sugere falhas significativas no bloqueio de finalizações e na marcação dos jogadores que entravam na área.

Gleison Bremer - 5/10

O capitão tentou dar o exemplo e venceu várias disputas pelo alto, em uma partida na qual a Juventus dominou as estatísticas de duelos aéreos, com 15 vitórias. No entanto, estava fora de posição no segundo gol e não conseguiu organizar uma linha defensiva desarticulada durante as transições implacáveis da Lazio.

Zeki Celik - 4/10

Foi substituído aos 74 minutos após uma atuação em grande parte apagada. Teve dificuldades para dar a amplitude necessária ao ataque e foi superado com frequência por Isaksen pelo lado do campo. Sua contribuição defensiva foi mínima nos períodos em que a Lazio impôs seu domínio.



