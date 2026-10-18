Uma noite que prometia evolução tática para a Juventus acabou se transformando em uma demonstração da maior eficiência da Lazio nas finalizações. Apesar de ter 58% da posse de bola, a Juventus não conseguiu criar chances claras. O primeiro golpe veio aos 37 minutos, quando Provstgaard marcou, expondo uma linha defensiva estática da Juventus, que teve dificuldades para acompanhar as infiltrações de jogadores vindos de trás. A desvantagem no intervalo exigia uma reação, mas os ajustes táticos feitos pela comissão técnica não se traduziram em pressão constante.
O segundo tempo foi ainda mais desastroso para os donos da casa. Ao avançar, a Juventus ficou cada vez mais vulnerável às transições, permitindo que Isaksen ampliasse a vantagem aos 66 minutos, após excelente jogada de Nuno Tavares. Dele-Bashiru completou o placar nos minutos finais, aproveitando-se de uma defesa desgastada para fazer 0 a 3.
Com apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos, a Juventus mostrou organização na posse de bola, mas falhou completamente no terço final do campo, terminando na oitava posição da Serie A.