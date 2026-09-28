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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Itália x Turquia: Francesco Esposito brilha enquanto a Itália, letal, domina em Bursa

Itália
Turquia
Turquia x Itália
Liga das Nações A

A Itália reacendeu sua campanha na Liga das Nações com uma vitória impiedosa por 4 a 1 sobre a Turquia, embalada por uma atuação avassaladora no primeiro tempo. Francesco Esposito e Michael Kayode foram os protagonistas de uma aula tática que deixou os donos da casa correndo atrás da bola.

A Itália impôs uma desarticulação tática completa sobre a Turquia, em Bursa, ao garantir uma vitória por 4 a 1 que restabelece suas credenciais na Liga A da Liga das Nações da Uefa. A Azzurra foi devastadoramente eficiente no período inicial, encerrando a disputa como espetáculo ainda nos primeiros 30 minutos. Um gol de Alessandro Bastoni aos nove minutos definiu o tom da partida, antes de Davide Frattesi e Michael Kayode aproveitarem falhas defensivas para estabelecer uma vantagem de 3 a 0 até o intervalo.

Embora a Turquia tenha ameaçado uma reação quando Baris Yilmaz marcou pouco depois do reinício, a Itália manteve a calma sob pressão. Francesco Esposito restaurou a vantagem de três gols aos 50 minutos, coroando uma atuação definida por pressão em alta intensidade e verticalidade. Com 20 interceptações e oito finalizações no alvo, o time de Roberto Mancini demonstrou um nível de controle territorial e disciplina defensiva que os anfitriões simplesmente não conseguiram igualar ao longo dos 90 minutos.

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    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    O capitão foi, em grande parte, um espectador durante boa parte do primeiro tempo, mas permaneceu atento quando foi exigido. Embora pouco pudesse fazer no potente chute de Yilmaz aos 47 minutos, comandou bem sua área, fez duas defesas e garantiu que a defesa seguisse organizada durante os breves momentos de pressão da Turquia no segundo tempo.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Bastoni exibiu sua capacidade de elite com a bola nos pés, avançando com frequência para o meio-campo para quebrar linhas. Ele abriu o placar aos 9 minutos com uma finalização no tempo certo e dominou pelo alto durante toda a partida. Seu posicionamento foi vital para a Itália registrar 15 cortes e repelir os ataques diretos dos anfitriões.

    Michael Kayode - 9/10

    Uma atuação dinâmica do lateral, que foi influente nos dois lados do campo. Kayode deu a assistência para o gol de Frattesi aos 22 minutos antes de ele mesmo balançar as redes apenas cinco minutos depois. Sua energia pelo lado foi incansável, contribuindo significativamente para o jogo de transição da Itália.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    O jovem zagueiro complementou Bastoni perfeitamente, oferecendo uma presença física sólida. Foi particularmente eficaz nas interceptações, ajudando a Itália a recuperar a posse de bola 20 vezes. Tirando uma falha momentânea de comunicação no gol da Turquia, foi impecável na distribuição.

    Matteo Ruggeri - 7/10

    Ruggeri ofereceu a amplitude necessária pela esquerda, equilibrando o posicionamento agressivo de Kayode no lado oposto. Ele se concentrou em suas funções defensivas, anulando a ameaça de Arda Guler por longos períodos e garantindo que a Itália mantivesse uma estrutura compacta quando estava sem a posse de bola.

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    Meio-campo

    Sandro Tonali - 8/10

    Tonali foi o coração do meio-campo italiano, ditando o ritmo com precisão. Ele deu uma assistência vital para o gol de Esposito aos 50 minutos e foi fundamental no setor central. Sua entrega ficou refletida no trabalho defensivo, pressionando constantemente os armadores da Turquia.

    Davide Frattesi - 8/10

    Dando sequência ao hábito de balançar as redes vindo do meio-campo, Frattesi marcou o segundo gol da Itália aos 22 minutos com uma finalização clínica. Suas infiltrações tardias na área causaram dores de cabeça constantes à linha defensiva da Turquia até sua substituição aos 82 minutos.

    Nicolo Fagioli - 7/10

    Fagioli atuou como a cola no meio-campo, mantendo a bola em movimento com trocas de passes curtas e rápidas. Embora tenha sido menos espetacular do que seus companheiros de meio-campo, sua disciplina tática deu mais liberdade para Tonali e Frattesi avançarem. Ele foi substituído por Romano aos 76 minutos.

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    Ataque

    Francesco Esposito - 9/10

    O grande destaque no terço final. Esposito deu a assistência para o gol de Kayode aos 27 minutos e também deixou o seu nome na súmula aos 50, acabando com qualquer esperança turca de reação. Sua movimentação sem a bola foi uma aula de como explorar os espaços.

    Giacomo Raspadori - 6/10

    Raspadori teve dificuldades para exercer o mesmo nível de influência de seus companheiros de ataque. Funcionou bem como jogador de ligação, mas não conseguiu exigir muito do goleiro antes de ser substituído por Cambiaghi no intervalo, quando Mancini buscava um perfil tático diferente.

    Sebastiano Esposito - 7/10

    Ocupando os defensores turcos com sua força física e seu inteligente jogo de pivô, ele criou a gravidade necessária para abrir espaços para as infiltrações tardias dos meio-campistas. Trabalhou incansavelmente por 63 minutos antes de dar lugar a Doumbia.

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    Reservas e técnico

    Nicolo Cambiaghi - 6/10

    Entrou no intervalo no lugar de Raspadori. Deu pernas frescas e energia pela ponta, esticando a defesa da Turquia durante as fases de transição do segundo tempo.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Foi colocado em campo aos 63 minutos para dar mais força ao meio-campo. Ajudou a Itália a retomar o controle das zonas centrais depois que o gol da Turquia mudou brevemente o momento da partida.

    Antonio Romano - 6/10

    Substituiu Fagioli nos 14 minutos finais. Fez o simples e ajudou a administrar o resultado com uma retenção de bola profissional.

    Gianluca Scamacca - 6/10

    Entrou no fim no lugar de Francesco Esposito. Usou seu porte físico para vencer vários duelos aéreos e atuou como referência nas fases finais.

    Giovanni Di Lorenzo - N/A

    Uma substituição tática tardia no lugar de Frattesi aos 82 minutos para solidificar o lado direito.

    Roberto Mancini - 9/10

    Um triunfo tático do treinador. Sua decisão de usar um sistema de pressão alta pegou a Turquia desprevenida, e o equilíbrio do trio de meio-campo foi a base da vitória. O momento de suas substituições garantiu que a Itália nunca perdesse sua integridade estrutural, apesar da atmosfera hostil.

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