Gianluigi Donnarumma - 7/10

O capitão foi, em grande parte, um espectador durante boa parte do primeiro tempo, mas permaneceu atento quando foi exigido. Embora pouco pudesse fazer no potente chute de Yilmaz aos 47 minutos, comandou bem sua área, fez duas defesas e garantiu que a defesa seguisse organizada durante os breves momentos de pressão da Turquia no segundo tempo.

Alessandro Bastoni - 8/10

Bastoni exibiu sua capacidade de elite com a bola nos pés, avançando com frequência para o meio-campo para quebrar linhas. Ele abriu o placar aos 9 minutos com uma finalização no tempo certo e dominou pelo alto durante toda a partida. Seu posicionamento foi vital para a Itália registrar 15 cortes e repelir os ataques diretos dos anfitriões.

Michael Kayode - 9/10

Uma atuação dinâmica do lateral, que foi influente nos dois lados do campo. Kayode deu a assistência para o gol de Frattesi aos 22 minutos antes de ele mesmo balançar as redes apenas cinco minutos depois. Sua energia pelo lado foi incansável, contribuindo significativamente para o jogo de transição da Itália.

Giorgio Scalvini - 7/10

O jovem zagueiro complementou Bastoni perfeitamente, oferecendo uma presença física sólida. Foi particularmente eficaz nas interceptações, ajudando a Itália a recuperar a posse de bola 20 vezes. Tirando uma falha momentânea de comunicação no gol da Turquia, foi impecável na distribuição.

Matteo Ruggeri - 7/10

Ruggeri ofereceu a amplitude necessária pela esquerda, equilibrando o posicionamento agressivo de Kayode no lado oposto. Ele se concentrou em suas funções defensivas, anulando a ameaça de Arda Guler por longos períodos e garantindo que a Itália mantivesse uma estrutura compacta quando estava sem a posse de bola.