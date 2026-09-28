A Itália impôs uma desarticulação tática completa sobre a Turquia, em Bursa, ao garantir uma vitória por 4 a 1 que restabelece suas credenciais na Liga A da Liga das Nações da Uefa. A Azzurra foi devastadoramente eficiente no período inicial, encerrando a disputa como espetáculo ainda nos primeiros 30 minutos. Um gol de Alessandro Bastoni aos nove minutos definiu o tom da partida, antes de Davide Frattesi e Michael Kayode aproveitarem falhas defensivas para estabelecer uma vantagem de 3 a 0 até o intervalo.
Embora a Turquia tenha ameaçado uma reação quando Baris Yilmaz marcou pouco depois do reinício, a Itália manteve a calma sob pressão. Francesco Esposito restaurou a vantagem de três gols aos 50 minutos, coroando uma atuação definida por pressão em alta intensidade e verticalidade. Com 20 interceptações e oito finalizações no alvo, o time de Roberto Mancini demonstrou um nível de controle territorial e disciplina defensiva que os anfitriões simplesmente não conseguiram igualar ao longo dos 90 minutos.