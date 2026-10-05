Gianluigi Donnarumma - 7/10

O capitão teve uma noite relativamente tranquila, já que a Turquia teve dificuldade para criar chances de alta qualidade, terminando com 4 defesas. Ele pouco pôde fazer no gol de Simsir de curta distância aos 61 minutos, mas comandou bem sua área durante as nove cobranças de escanteio da Turquia.

Alessandro Bastoni - 7/10

O jogador da Inter de Milão foi o principal responsável pela progressão desde a defesa, frequentemente avançando para o meio-campo para criar superioridade numérica. Seu posicionamento defensivo foi em grande parte irrepreensível, contribuindo para os 34 cortes da Itália enquanto neutralizava a movimentação de Akgun.

Giovanni Di Lorenzo - 7/10

Uma atuação segura na lateral direita antes de ser substituído aos 55 minutos. Deu amplitude no primeiro tempo, mas ocasionalmente teve dificuldades com a velocidade de recomposição exigida quando a Turquia acelerava a transição por meio de Simsir.

Gianluca Mancini - 7/10

Agressivo nos duelos e dominante pelo alto. Foi central para a Itália vencer a disputa aérea (2/2 duelos vencidos) e manteve uma linha alta que restringiu a penetração central dos visitantes durante a maior parte dos 90 minutos.

Matteo Ruggeri - 6/10

Uma noite difícil para o lateral, que recebeu cartão amarelo aos 47 minutos por uma entrada desajeitada. Ele foi substituído pouco depois do reinício, após um período em que a Turquia encontrou espaço atacando seu corredor.