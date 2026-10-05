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FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Itália contra a Turquia: Riccardo Calafiori dá show saindo do banco, enquanto Gianluca Scamacca continua impressionando

Itália
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Turquia
Itália x Turquia
Liga das Nações A
R. Calafiori
G. Scamacca
R. Mancini

A Itália garantiu uma vitória vital por 3 a 1 sobre a Turquia no Stadio Renato Dall'Ara, com gols de Gianluca Scamacca, Riccardo Calafiori e Francesco Esposito. Apesar de um breve susto quando Aral Simsir empatou, os ajustes táticos de Roberto Mancini se mostraram decisivos.

A Itália deu mais um passo rumo às quartas de final da Liga das Nações da UEFA com uma vitória por 3 a 1 sobre a Turquia, no Stadio Renato Dall'Ara. A equipe italiana ditou o ritmo por longos períodos, embora tenha sido brevemente incomodada por uma reação turca aguerrida no segundo tempo. O time de Roberto Mancini mostrou superioridade estrutural e acabou desgastando o adversário com eficiência nas bolas paradas e finalização clínica no terço final.

A partida começou com Gianluca Scamacca balançando as redes aos 26 minutos, premiando a pressão inicial da Itália. Embora Aral Simsir tenha silenciado a torcida da casa com o gol de empate aos 61 minutos, após uma falha na cobertura pelo lado do campo da Itália, a igualdade durou apenas três minutos.

Calafiori recolocou a Itália em vantagem quase imediatamente após sair do banco, antes de Esposito confirmar os três pontos no fim e sacramentar uma vitória merecida dos mandantes.

  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    O capitão teve uma noite relativamente tranquila, já que a Turquia teve dificuldade para criar chances de alta qualidade, terminando com 4 defesas. Ele pouco pôde fazer no gol de Simsir de curta distância aos 61 minutos, mas comandou bem sua área durante as nove cobranças de escanteio da Turquia.

    Alessandro Bastoni - 7/10

    O jogador da Inter de Milão foi o principal responsável pela progressão desde a defesa, frequentemente avançando para o meio-campo para criar superioridade numérica. Seu posicionamento defensivo foi em grande parte irrepreensível, contribuindo para os 34 cortes da Itália enquanto neutralizava a movimentação de Akgun.

    Giovanni Di Lorenzo - 7/10

    Uma atuação segura na lateral direita antes de ser substituído aos 55 minutos. Deu amplitude no primeiro tempo, mas ocasionalmente teve dificuldades com a velocidade de recomposição exigida quando a Turquia acelerava a transição por meio de Simsir.

    Gianluca Mancini - 7/10

    Agressivo nos duelos e dominante pelo alto. Foi central para a Itália vencer a disputa aérea (2/2 duelos vencidos) e manteve uma linha alta que restringiu a penetração central dos visitantes durante a maior parte dos 90 minutos.

    Matteo Ruggeri - 6/10

    Uma noite difícil para o lateral, que recebeu cartão amarelo aos 47 minutos por uma entrada desajeitada. Ele foi substituído pouco depois do reinício, após um período em que a Turquia encontrou espaço atacando seu corredor.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE ITALY VS BELGIUMAFP

    Meio-campo

    Issa Doumbia - 8/10

    Atuou como a âncora defensiva da equipe, protegendo a linha de quatro com eficiência. Sua disciplina permitiu que Barella e Romano avançassem mais, e ele foi vital na reciclagem da posse quando a Itália ficou com 45% do controle total da bola.

    Alessandro Romano - 8/10

    Uma força criativa no meio-campo. Ele deu a assistência crucial para o gol tardio de Francesco Esposito, aos 87 minutos, coroando uma atuação marcada por infiltrações inteligentes no fim e distribuição precisa sob pressão.

    Nicolo Barella - 8/10

    Como de costume, incansável, Barella foi o homem da ligação no segundo gol da Itália, dando a assistência para Calafiori aos 64 minutos. Seus níveis de energia foram vitais na fase de transição antes de ser substituído por Tonali aos 70 minutos.

  • FBL-EUR-NATIONS-ITA-TURAFP

    ataque

    Gianluca Scamacca - 8/10

    O atacante comandou o setor ofensivo com presença física e faro de gol. Abriu o placar aos 26 minutos com uma finalização precisa e foi um incômodo constante para Kabak e Bardakci até ser substituído aos 56.

    Daniel Maldini - 6/10

    Mostrou lampejos de brilhantismo técnico, mas faltou o produto final para realmente machucar o bloqueio baixo turco. Trabalhou duro defensivamente, ajudando a Itália a registrar sete interceptações ao longo da partida.

    Antonio Vergara - 7/10

    Escalado pela ponta, deu o equilíbrio necessário, mas teve dificuldades para superar Elmali de forma consistente. Foi substituído no fim por Frattesi, enquanto Mancini buscava reforçar o meio-campo e proteger a vantagem.

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  • Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Riccardo Calafiori - 9/10

    O super-reserva definitivo. Entrando aos 55 minutos, ele precisou de apenas nove minutos para marcar o gol decisivo do jogo, aparecendo de surpresa para fazer 2 a 1 e mudar completamente o rumo da partida.

    Francesco Pio Esposito - 8/10

    Colocado em campo aos 56 minutos no lugar de Scamacca, ele manteve a pressão ofensiva e foi recompensado com um gol bem merecido aos 87 minutos para deixar o jogo praticamente definido.

    Michael Kayode - 6/10

    Substituiu Ruggeri aos 55 minutos e ofereceu mais solidez defensiva pelo lado durante um período em que a Turquia ganhava confiança.

    Sandro Tonali - 6/10

    Entrou nos 20 minutos finais para dar mais controle ao meio-campo. Ajudou a Itália a retomar o controle do ritmo após a sequência de gols no segundo tempo.

    Davide Frattesi - N/A

    Entrou taticamente aos 84 minutos, já no fim, para administrar o resultado.

    Roberto Mancini - 8/10

    A tripla substituição do técnico aos 55 minutos foi uma cartada de mestre. As entradas de Calafiori e Esposito levaram diretamente a dois gols, comprovando sua capacidade de ler as mudanças táticas do jogo e reagir de forma decisiva.