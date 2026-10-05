A Itália deu mais um passo rumo às quartas de final da Liga das Nações da UEFA com uma vitória por 3 a 1 sobre a Turquia, no Stadio Renato Dall'Ara. A equipe italiana ditou o ritmo por longos períodos, embora tenha sido brevemente incomodada por uma reação turca aguerrida no segundo tempo. O time de Roberto Mancini mostrou superioridade estrutural e acabou desgastando o adversário com eficiência nas bolas paradas e finalização clínica no terço final.
A partida começou com Gianluca Scamacca balançando as redes aos 26 minutos, premiando a pressão inicial da Itália. Embora Aral Simsir tenha silenciado a torcida da casa com o gol de empate aos 61 minutos, após uma falha na cobertura pelo lado do campo da Itália, a igualdade durou apenas três minutos.
Calafiori recolocou a Itália em vantagem quase imediatamente após sair do banco, antes de Esposito confirmar os três pontos no fim e sacramentar uma vitória merecida dos mandantes.