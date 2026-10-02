Notas dos jogadores da Itália contra a França: Alessandro Bastoni lidera reação desafiante da Itália em Paris

Gianluigi Donnarumma - 7/10

O capitão foi uma presença tranquilizadora durante toda a partida, fazendo um total de sete defesas para manter a Itália no jogo. Embora pouco pudesse fazer para evitar o gol de Olise aos 55 minutos, seu posicionamento e sua segurança com a bola foram impecáveis enquanto a França finalizou 18 vezes ao seu gol.

Alessandro Bastoni - 8/10

Uma atuação de verdadeiro protagonista do jogador da Inter de Milão. Ele não apenas marcou o gol de empate vital aos 68 minutos, como também liderou a linha defensiva com 18 cortes e 9 interceptações. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos, mas seu impacto geral foi inegável.

Riccardo Calafiori - 7/10

Calafiori se destacou em seu papel defensivo progressivo, frequentemente avançando ao meio-campo para interromper as transições francesas. Fez parte de uma linha de defesa que se manteve firme sob intensa pressão, ajudando a Itália a manter sua estrutura quando a França controlou 65% da posse de bola.

Michael Kayode - 6/10

Com a missão de conter o perigoso lado esquerdo da França, Kayode teve uma noite difícil defensivamente, mas mostrou grande energia. Ele contribuiu para os 18 cortes feitos pela equipe italiana antes de o jogo ficar mais aberto nos minutos finais.

Giorgio Scalvini - 7/10

Scalvini mostrou maturidade além da idade, oferecendo excelente cobertura pelo alto e boa leitura de jogo. Sua presença deu mais liberdade a Bastoni para se juntar ao ataque, o que acabou levando ao gol de empate.