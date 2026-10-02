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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Itália contra a França: Alessandro Bastoni lidera reação desafiante da Itália em Paris

França
Itália
Liga das Nações A
França x Itália

A Itália conquistou um resiliente empate por 1 a 1 contra a França no Stade de France, reagindo após o gol de abertura de Michael Olise. Uma atuação dominante de Alessandro Bastoni garantiu que a Itália saísse com um ponto depois de o defensor anular a desvantagem.

A Itália teve uma atuação de grande disciplina tática para garantir um empate por 1 a 1 contra a França na Liga das Nações da Uefa. Em um confronto definido pelo controle territorial contra a eficiência nas finalizações, a equipe de Roberto Mancini suportou a pressão no início do segundo tempo, quando Olise abriu o placar aos 55 minutos. Apesar de ter ficado menos com a bola, terminando com apenas 35% de posse, a Azzurra manteve sua estrutura, restringindo um ataque francês repleto de estrelas a chances de baixa qualidade durante boa parte do primeiro tempo.

O momento decisivo chegou aos 68 minutos, quando Bastoni avançou para empatar, premiando a persistência da Itália. A partida ficou cada vez mais truncada com o passar do tempo, com a França terminando com dez homens após o segundo cartão amarelo de Dayot Upamecano no fim. Embora a Itália não tenha conseguido encontrar o gol da vitória contra os donos da casa desfalcados, a disputa dos gols esperados (xG), de 1,56 a 1,15 a favor dos italianos, sugere que foi a equipe mais perigosa apesar do domínio francês na posse de bola.

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    Goleiro e defesa

    Gianluigi Donnarumma - 7/10

    O capitão foi uma presença tranquilizadora durante toda a partida, fazendo um total de sete defesas para manter a Itália no jogo. Embora pouco pudesse fazer para evitar o gol de Olise aos 55 minutos, seu posicionamento e sua segurança com a bola foram impecáveis enquanto a França finalizou 18 vezes ao seu gol.

    Alessandro Bastoni - 8/10

    Uma atuação de verdadeiro protagonista do jogador da Inter de Milão. Ele não apenas marcou o gol de empate vital aos 68 minutos, como também liderou a linha defensiva com 18 cortes e 9 interceptações. Recebeu cartão amarelo nos acréscimos, mas seu impacto geral foi inegável.

    Riccardo Calafiori - 7/10

    Calafiori se destacou em seu papel defensivo progressivo, frequentemente avançando ao meio-campo para interromper as transições francesas. Fez parte de uma linha de defesa que se manteve firme sob intensa pressão, ajudando a Itália a manter sua estrutura quando a França controlou 65% da posse de bola.

    Michael Kayode - 6/10

    Com a missão de conter o perigoso lado esquerdo da França, Kayode teve uma noite difícil defensivamente, mas mostrou grande energia. Ele contribuiu para os 18 cortes feitos pela equipe italiana antes de o jogo ficar mais aberto nos minutos finais.

    Giorgio Scalvini - 7/10

    Scalvini mostrou maturidade além da idade, oferecendo excelente cobertura pelo alto e boa leitura de jogo. Sua presença deu mais liberdade a Bastoni para se juntar ao ataque, o que acabou levando ao gol de empate.

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    Meio-campo

    Sandro Tonali - 6/10

    Tonali foi eficiente em um jogo no qual a Itália passou boa parte do tempo correndo atrás da bola. Ele se concentrou em manter a proteção defensiva antes de ser substituído aos 62 minutos, enquanto Mancini buscava renovar a energia no meio-campo.

    Davide Frattesi - 6/10

    Frattesi teve dificuldades para exercer sua influência habitual em gols a partir do meio-campo devido ao bloco baixo da Itália, mas sua intensidade foi essencial. Ele percorreu bastante terreno para pressionar os armadores da França antes de sair aos 80 minutos.

    Nicolo Fagioli - 5/10

    Foi uma noite difícil para Fagioli, que teve dificuldades para ditar o ritmo contra um trio físico da França. Ele recebeu cartão amarelo aos 54 minutos, poucos instantes antes de a França abrir o placar, e acabou substituído no último minuto do tempo regulamentar.

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    ataque

    Francesco Esposito - 6/10

    Esposito trabalhou incansavelmente em uma função ingrata, muitas vezes isolado como a única opção de desafogo. Ele não conseguiu acertar um chute no alvo antes de ser substituído por Barella pouco depois da marca de uma hora, quando a Itália mudou sua estrutura tática.

    Salvatore Esposito - 6/10

    Assim como seu xará, Salvatore teve dificuldade para receber bolas em condições. Ele contribuiu para o esforço defensivo, pressionando desde a frente até ser substituído aos 80 minutos, quando a Itália corria atrás do placar.

    Moise Kean - 6/10

    Kean usou sua força física para segurar a bola e dar alívio constante à defesa, embora tenha faltado uma visão clara de gol. Ele fez um trabalho desgastante ao longo dos 90 minutos completos contra Upamecano e Kalulu, mantendo uma batalha constante contra a linha defensiva da França.

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    Reservas e técnico

    Nicolò Barella - 7/10

    Entrou aos 62 minutos e imediatamente melhorou a retenção de bola da Itália. Sua entrada coincidiu com o melhor momento da Itália no jogo e com o gol de empate.

    Antonio Vergara - 5/10

    Acionado aos 62 minutos, Vergara teve dificuldades para entrar no ritmo da partida. Recebeu cartão amarelo aos 82 minutos e encontrou dificuldade para impactar as transições ofensivas.

    Daniel Maldini - 6/10

    Entrou nos 10 minutos finais, mais os acréscimos. Deu novo fôlego e ajudou a Itália a manter a posse de bola no terço final após o cartão vermelho da França.

    Idrissa Doumbia - 6/10

    Entrou tardiamente, aos 80 minutos, para dar mais solidez ao meio-campo. Cumpriu bem suas funções defensivas enquanto a Itália segurava o empate.

    Gianluca Scamacca - N/A

    Entrou em campo aos 90 minutos. Teve pouco tempo para causar um impacto significativo.

    Roberto Mancini - 7/10

    A montagem tática de Mancini foi pragmática, reconhecendo a superioridade da França em profundidade de elenco. Sua decisão de colocar Barella pouco depois de sair atrás foi um golpe de mestre que mudou o momento do jogo e levou ao empate.

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