Notas dos jogadores da Itália contra a França: Alessandro Bastoni lidera reação desafiante da Itália em Paris

A Itália teve uma atuação de grande disciplina tática para garantir um empate por 1 a 1 contra a França na Liga das Nações da Uefa. Em um confronto definido pelo controle territorial contra a eficiência nas finalizações, a equipe de Roberto Mancini suportou a pressão no início do segundo tempo, quando Olise abriu o placar aos 55 minutos. Apesar de ter ficado menos com a bola, terminando com apenas 35% de posse, a Azzurra manteve sua estrutura, restringindo um ataque francês repleto de estrelas a chances de baixa qualidade durante boa parte do primeiro tempo.
O momento decisivo chegou aos 68 minutos, quando Bastoni avançou para empatar, premiando a persistência da Itália. A partida ficou cada vez mais truncada com o passar do tempo, com a França terminando com dez homens após o segundo cartão amarelo de Dayot Upamecano no fim. Embora a Itália não tenha conseguido encontrar o gol da vitória contra os donos da casa desfalcados, a disputa dos gols esperados (xG), de 1,56 a 1,15 a favor dos italianos, sugere que foi a equipe mais perigosa apesar do domínio francês na posse de bola.