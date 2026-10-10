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Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inter contra o Parma: Marcus Thuram rouba a cena enquanto a equipe de Chivu garante vitória dominante por 3 a 0

Inter de Milão
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Inter de Milão x Parma
Parma
Campeonato Italiano
M. Thuram
C. Chivu

A Inter de Milão teve uma atuação clínica no primeiro tempo e venceu o Parma por 3 a 0 no Giuseppe Meazza. Gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram garantiram os pontos antes do intervalo.

A Inter de Milão manteve sua presença imponente na liderança da Serie A com uma impiedosa vitória por 3 a 0 sobre o Parma Calcio 1913. A partida foi praticamente definida nos primeiros 31 minutos, quando a equipe de Cristian Chivu capitalizou sua superioridade tática e o domínio territorial. Com 59% de posse de bola e 2,36 gols esperados (xG), a Inter nunca pareceu ameaçada por um Parma que teve dificuldade para entrar no jogo.

O placar foi aberto cedo, quando Petar Sucic balançou as redes aos 13 minutos, dando o tom de um confronto de mão única. Hakan Calhanoglu ampliou pouco depois, cobrando pênalti e punindo os visitantes por suas falhas defensivas. O golpe final foi dado por Marcus Thuram, que completou uma brilhante jogada coletiva com assistência de Henrikh Mkhitaryan. O segundo tempo foi mera formalidade, já que a Inter administrou o esforço físico, garantiu o jogo sem sofrer gols e os três pontos sem maiores dificuldades.

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    Goleiro e defesa

    Josep Martinez - 7/10

    Uma noite tranquila para o espanhol, que raramente foi testado pelo ataque do Parma. Fez duas defesas para preservar o jogo sem sofrer gols e exibiu sua habitual tranquilidade com a bola, ajudando a Inter a sair jogando desde a defesa contra uma pressão esporádica.

    Yann Bisseck - 7/10

    O jovem defensor mostrou grande presença física e boa leitura de jogo. Foi sólido nos duelos individuais e teve tranquilidade para conduzir a bola até o meio-campo, contribuindo para a solidez defensiva da Inter ao longo dos 90 minutos.

    Benjamin Pavard - 8/10

    O francês foi o arquiteto da linha defensiva, posicionando-se perfeitamente para interceptar qualquer ataque promissor do Parma. Sua distribuição foi de elite, encontrando com frequência os alas com inversões de jogo que ampliavam o campo e esticavam a marcação adversária.

    Carlos Augusto - 7/10

    Atuando na linha de três defensores, Augusto ofereceu excelente velocidade de recuperação e flexibilidade tática. Equilibrou suas responsabilidades defensivas com passagens inteligentes ao ataque quando a Inter entrava em sua fase ofensiva.

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    Meio-campo

    Hakan Calhanoglu - 8/10

    Mais uma vez, foi o coração do meio-campo. Converteu seu pênalti com precisão cirúrgica aos 18 minutos para fazer 2 a 0 e ditou o ritmo do jogo até ser substituído aos 61 minutos. Sua cobrança de bola parada seguiu sendo uma ameaça constante.

    Andy Diouf - 7/10

    Uma atuação de muita energia do jovem. Diouf cobriu muito espaço, pressionando os meio-campistas do Parma e dando a Calhanoglu a liberdade para criar. Acabou sendo substituído por Lucas Henrique aos 73 minutos.

    Petar Sucic - 8/10

    Atuação de destaque do meio-campista, que abriu o placar aos 13 minutos. Suas infiltrações tardias na área foram uma constante, e sua capacidade técnica em espaços curtos ajudou a Inter a superar com facilidade o bloco médio do Parma.

    Henrikh Mkhitaryan - 8/10

    O veterano não mostrou sinais de desaceleração e deu a assistência crucial para o gol de Marcus Thuram aos 31 minutos. Sua noção de espaço e o peso do passe foram fundamentais no terceiro gol da Inter, destacando seu valor tático duradouro.

    Federico Dimarco - 7/10

    Usando a braçadeira de capitão, Dimarco foi uma válvula de escape constante pelo lado esquerdo. Embora não tenha participado diretamente de gol, seus cruzamentos levaram perigo de forma consistente, contribuindo para os 21 cruzamentos da Inter durante a partida.


  • FC Internazionale v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Ataque

    Pio Esposito - 6/10

    O jovem atacante trabalhou duro para comandar o ataque e criar espaço para seu parceiro de frente. Embora não tenha balançado as redes, sua movimentação sem a bola foi vital antes de ser substituído por Lautaro Martinez na marca de uma hora de jogo.

    Marcus Thuram - 9/10

    O homem da partida. Thuram foi uma ameaça constante à defesa do Parma, coroando uma atuação brilhante com um gol bem finalizado aos 31 minutos. Sua força e o jogo de associação foram centrais para a dominante atuação da Inter no primeiro tempo.

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    Reservas e técnico

    Lautaro Martínez - 6/10

    Entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Thuram. Deu fôlego novo e manteve os defensores do Parma ocupados, embora a intensidade do jogo já tivesse diminuído quando entrou em campo.

    Aleksandar Stankovic - 6/10

    Foi acionado aos 16 minutos do segundo tempo para dar estabilidade ao meio-campo. Jogou de forma simples e garantiu que a Inter mantivesse o controle das zonas centrais.

    Ange-Yoan Bonny - 6/10

    Entrou aos 16 minutos do segundo tempo no lugar de Esposito. Mostrou alguns bons toques, mas a Inter atuou basicamente em modo de administração da partida durante o tempo em que ele esteve em campo.

    Luis Henrique - 6/10

    Substituiu Diouf aos 28 minutos do segundo tempo. Ajudou a confirmar a vitória sem grandes sustos.

    Djed Spence - 6/10

    Fez sua tão aguardada estreia aos 28 minutos do segundo tempo. Mostrou-se ligado e disposto a impressionar, oferecendo uma amostra do atletismo que traz para o lado direito.

    Cristian Chivu - 9/10

    Uma aula tática de Chivu. Ele armou a Inter para explorar cedo as fragilidades do Parma, e o jogo estava praticamente ganho dentro da primeira meia hora. Suas substituições foram bem cronometradas para preservar jogadores importantes para os próximos compromissos.

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