Josep Martinez - 7/10

Uma noite tranquila para o espanhol, que raramente foi testado pelo ataque do Parma. Fez duas defesas para preservar o jogo sem sofrer gols e exibiu sua habitual tranquilidade com a bola, ajudando a Inter a sair jogando desde a defesa contra uma pressão esporádica.

Yann Bisseck - 7/10

O jovem defensor mostrou grande presença física e boa leitura de jogo. Foi sólido nos duelos individuais e teve tranquilidade para conduzir a bola até o meio-campo, contribuindo para a solidez defensiva da Inter ao longo dos 90 minutos.

Benjamin Pavard - 8/10

O francês foi o arquiteto da linha defensiva, posicionando-se perfeitamente para interceptar qualquer ataque promissor do Parma. Sua distribuição foi de elite, encontrando com frequência os alas com inversões de jogo que ampliavam o campo e esticavam a marcação adversária.

Carlos Augusto - 7/10

Atuando na linha de três defensores, Augusto ofereceu excelente velocidade de recuperação e flexibilidade tática. Equilibrou suas responsabilidades defensivas com passagens inteligentes ao ataque quando a Inter entrava em sua fase ofensiva.