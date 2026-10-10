A Inter de Milão manteve sua presença imponente na liderança da Serie A com uma impiedosa vitória por 3 a 0 sobre o Parma Calcio 1913. A partida foi praticamente definida nos primeiros 31 minutos, quando a equipe de Cristian Chivu capitalizou sua superioridade tática e o domínio territorial. Com 59% de posse de bola e 2,36 gols esperados (xG), a Inter nunca pareceu ameaçada por um Parma que teve dificuldade para entrar no jogo.
O placar foi aberto cedo, quando Petar Sucic balançou as redes aos 13 minutos, dando o tom de um confronto de mão única. Hakan Calhanoglu ampliou pouco depois, cobrando pênalti e punindo os visitantes por suas falhas defensivas. O golpe final foi dado por Marcus Thuram, que completou uma brilhante jogada coletiva com assistência de Henrikh Mkhitaryan. O segundo tempo foi mera formalidade, já que a Inter administrou o esforço físico, garantiu o jogo sem sofrer gols e os três pontos sem maiores dificuldades.