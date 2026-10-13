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FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inter contra o Club Brugge: dois gols de Lautaro Martinez não bastam, e falhas defensivas dão a vitória aos visitantes

Inter de Milão
Club Brugge
Inter de Milão x Club Brugge
Liga dos Campeões

A Inter sofreu uma derrota devastadora por 4 a 3 no San Siro, em uma partida na qual um colapso defensivo ofuscou os dois gols marcados com precisão por Lautaro Martinez. Apesar de dominar a posse de bola e ter mais finalizações, a equipe de Cristian Chivu foi superada pela eficiência de Nicolo Tresoldi nas finalizações e por um gol de Romeo Vermant que garantiu a vitória nos minutos finais.

A campanha da Inter na Champions League sofreu um duro golpe no Giuseppe Meazza, com a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge em uma partida caótica. O jogo começou com um duelo tático cauteloso, mas os visitantes abriram o placar com um pênalti cobrado por Nicolo Tresoldi aos 30 minutos. A Inter reagiu pouco antes do intervalo: Federico Dimarco deu a assistência para Lautaro Martinez empatar em 1 a 1, encerrando um primeiro tempo em que a equipe italiana teve 53% da posse de bola, mas encontrou dificuldades para conter as transições do Brugge.

O segundo tempo se transformou em um pesadelo tático para os donos da casa. Tresoldi marcou mais duas vezes, aos 63 e aos 74 minutos, ambas com assistências do influente Carlos Forbs. Com isso, completou um impressionante hat-trick e colocou os visitantes à frente por 3 a 1. Embora Martinez tenha reacendido brevemente as esperanças da Inter com seu segundo gol, aos 81 minutos, Romeo Vermant marcou para os belgas aos 87 e praticamente garantiu a vitória. O reserva Ange-Yoan Bonny descontou nos acréscimos, mas o gol não passou de uma consolação tardia. A estrutura defensiva inexistente da Inter ficou exposta, e a equipe segue sem somar um único ponto em dois jogos.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    J. Martinez - 4/10

    Noite difícil para o goleiro, que enfrentou oito finalizações no alvo e sofreu quatro gols. Fez quatro defesas que evitaram um placar ainda mais elástico, mas faltou-lhe domínio da área nos momentos em que a posse de bola mudava de lado com frequência no segundo tempo.

    Y. Bisseck - 5/10

    Mostrou lampejos de sua capacidade de avançar com a bola, mas foi pego fora de posição nos rápidos contra-ataques liderados por Forbs. Sua presença física não bastou para dar estabilidade a uma defesa que parecia cada vez mais frágil à medida que o jogo ficava mais aberto.

    M. Akanji - 4/10

    Uma noite para esquecer para o experiente zagueiro. Recebeu cartão amarelo aos 39 minutos e teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Tresoldi. Sua habitual tranquilidade com a bola foi ofuscada pelo mau posicionamento na recomposição durante os cinco contra-ataques bem-sucedidos do Brugge.

    A. Bastoni - 5/10

    Foi quem melhor fez a bola avançar a partir da defesa da Inter, mas muitas vezes ficou isolado quando o Brugge explorou os espaços deixados pelos alas que subiam ao ataque. Pouco pôde fazer para conter o adversário quando a estrutura defensiva se desfez nos 20 minutos finais.

    F. Dimarco - 6/10

    Foi uma ameaça constante no terço final do campo e deu a assistência para o primeiro gol de Martinez, aos 44 minutos. No entanto, deixou a desejar nas tarefas defensivas e foi substituído aos 78 minutos, após uma atuação desgastante pelo lado esquerdo.

  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Meio-campo

    P. Zielinski - 5/10

    Fez a bola circular com sua eficiência habitual, mas não ofereceu a proteção defensiva necessária. Integrava um trio de meio-campo que permitiu ao Brugge avançar pelas zonas centrais com facilidade excessiva. Foi substituído aos 88 minutos.

    A. Diouf - 5/10

    Tentou dar energia ao meio-campo, mas foi frequentemente superado pelos passes verticais inteligentes de Hans Vanaken. Faltou-lhe a disciplina tática necessária para fechar os espaços explorados por Forbs em suas três assistências.

    N. Barella - 6/10

    Foi o motor da equipe por longos períodos, dando à Inter a verticalidade de que precisava. Disputou os duelos com intensidade, mas saiu aos 78 minutos, quando Chivu buscou uma reação com substituições mais ofensivas.

    H. Calhanoglu - 5/10

    Recebeu cartão amarelo logo aos 29 minutos, o que pareceu limitar sua agressividade nas disputas de bola. Embora suas cobranças de bola parada tenham levado perigo e contribuído para os 3,74 xG da Inter, foi substituído aos 67 minutos, quando o jogo começou a escapar ao controle da equipe.

  • FC Internazionale Milano v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Ataque

    M. Thuram - 5/10

    Sua movimentação abriu espaços para seu companheiro de ataque, mas ele esteve menos presente do que o habitual nas finalizações. Apenas 12 dos 30 chutes da Inter foram no alvo, e a falta de precisão de Thuram chamou a atenção antes de sua saída aos 67 minutos.

    L. Martinez - 8/10

    O destaque da Inter. O capitão mostrou oportunismo de alto nível ao marcar aos 44 minutos para empatar e novamente aos 81 para dar uma sobrevida à sua equipe. Foi o único jogador da Inter que pareceu realmente capaz de igualar a eficiência dos visitantes nas finalizações.

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  • FBL-EUR-C1-INTER-BRUGGEAFP

    Reservas e técnico

    F. Esposito - 5/10

    Entrou aos 67 minutos, mas teve dificuldade para influenciar o jogo à medida que a organização da equipe se tornava cada vez mais desesperada.

    P. Sucic - 6/10

    Deu a assistência para o segundo gol de Martinez pouco depois de entrar, mostrando boa visão de jogo, mas não conseguiu ajudar a dar mais solidez ao meio-campo.

    D. Spence - 5/10

    Entrou no fim para dar amplitude à equipe, mas teve pouco tempo para influenciar a dinâmica tática diante da defesa recuada do Brugge.

    A. Bonny - 7/10

    Teve enorme impacto ao sair do banco: marcou aos 90+3 minutos após assistência de Stankovic, que também havia entrado durante a partida. Deu à Inter a objetividade que havia faltado antes.

    A. Stankovic - 6/10

    Em sua breve participação, deu a assistência para o gol de Bonny no fim e mostrou tranquilidade em um desfecho caótico.

    C. Chivu - 3/10

    Um fracasso tático. Apesar de ter pedido coragem antes da partida, sua equipe não mostrou nenhuma consistência defensiva. Permitir que o time visitante produzisse 3,16 gols esperados (xG) e sofrer três gols da mesma combinação entre Forbs e Tresoldi indica uma completa falta de ajustes durante o jogo.

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