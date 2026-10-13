A campanha da Inter na Champions League sofreu um duro golpe no Giuseppe Meazza, com a derrota por 4 a 3 para o Club Brugge em uma partida caótica. O jogo começou com um duelo tático cauteloso, mas os visitantes abriram o placar com um pênalti cobrado por Nicolo Tresoldi aos 30 minutos. A Inter reagiu pouco antes do intervalo: Federico Dimarco deu a assistência para Lautaro Martinez empatar em 1 a 1, encerrando um primeiro tempo em que a equipe italiana teve 53% da posse de bola, mas encontrou dificuldades para conter as transições do Brugge.
O segundo tempo se transformou em um pesadelo tático para os donos da casa. Tresoldi marcou mais duas vezes, aos 63 e aos 74 minutos, ambas com assistências do influente Carlos Forbs. Com isso, completou um impressionante hat-trick e colocou os visitantes à frente por 3 a 1. Embora Martinez tenha reacendido brevemente as esperanças da Inter com seu segundo gol, aos 81 minutos, Romeo Vermant marcou para os belgas aos 87 e praticamente garantiu a vitória. O reserva Ange-Yoan Bonny descontou nos acréscimos, mas o gol não passou de uma consolação tardia. A estrutura defensiva inexistente da Inter ficou exposta, e a equipe segue sem somar um único ponto em dois jogos.