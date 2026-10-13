J. Martinez - 4/10

Noite difícil para o goleiro, que enfrentou oito finalizações no alvo e sofreu quatro gols. Fez quatro defesas que evitaram um placar ainda mais elástico, mas faltou-lhe domínio da área nos momentos em que a posse de bola mudava de lado com frequência no segundo tempo.

Y. Bisseck - 5/10

Mostrou lampejos de sua capacidade de avançar com a bola, mas foi pego fora de posição nos rápidos contra-ataques liderados por Forbs. Sua presença física não bastou para dar estabilidade a uma defesa que parecia cada vez mais frágil à medida que o jogo ficava mais aberto.

M. Akanji - 4/10

Uma noite para esquecer para o experiente zagueiro. Recebeu cartão amarelo aos 39 minutos e teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Tresoldi. Sua habitual tranquilidade com a bola foi ofuscada pelo mau posicionamento na recomposição durante os cinco contra-ataques bem-sucedidos do Brugge.

A. Bastoni - 5/10

Foi quem melhor fez a bola avançar a partir da defesa da Inter, mas muitas vezes ficou isolado quando o Brugge explorou os espaços deixados pelos alas que subiam ao ataque. Pouco pôde fazer para conter o adversário quando a estrutura defensiva se desfez nos 20 minutos finais.

F. Dimarco - 6/10

Foi uma ameaça constante no terço final do campo e deu a assistência para o primeiro gol de Martinez, aos 44 minutos. No entanto, deixou a desejar nas tarefas defensivas e foi substituído aos 78 minutos, após uma atuação desgastante pelo lado esquerdo.