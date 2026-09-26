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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Espanha: Anthony Gordon e Harry Kane brilham em derrota frenética em Wembley

Inglaterra
Espanha
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Inglaterra x Espanha
Liga das Nações A

A Inglaterra sofreu uma derrota apertada por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, apesar de uma reação aguerrida no primeiro tempo. Os gols de Anthony Gordon e Harry Kane não foram suficientes para impedir a arrancada da Espanha no segundo tempo.

A campanha da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa começou com uma derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, em um jogo taticamente envolvente, mas no fim decepcionante. A Inglaterra se viu em desvantagem com apenas dois minutos, quando Lamine Yamal explorou com precisão falhas defensivas. No entanto, o time de Thomas Tuchel mostrou impressionante poder de reação e virou o jogo com dois gols em um intervalo de quatro minutos. Gordon empatou aos 36 minutos antes de Kane aproveitar uma assistência de Nic O'Reilly para colocar a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 antes do intervalo.

O segundo tempo viu o controle superior da Espanha sobre os meio-espaços prevalecer. Alex Baena empatou a partida na marca de uma hora antes de Mikel Oyarzabal, um velho carrasco da Inglaterra, garantir a vitória aos 74 minutos. Apesar de a Inglaterra ter tido 47% de posse de bola e criado oportunidades significativas em contra-ataques, um incidente bizarro de pênalti envolvendo Kane e uma reorganização defensiva tardia impediram a equipe de salvar um ponto neste confronto de alta intensidade.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    James Trafford - 5/10

    Trafford teve uma noite difícil, sendo batido logo no início por Yamal e sem conseguir comandar sua área de forma eficaz durante a reação da Espanha no segundo tempo. Embora tenha feito duas defesas, pareceu inseguro em alguns momentos diante da linha de frente de alta pressão da Espanha e pouco pôde fazer diante da precisão do gol da vitória de Oyarzabal.

    Ezri Konsa - 6/10

    Konsa foi relativamente seguro na lateral direita, administrando bem seus duelos contra Nico Williams no primeiro tempo. Contribuiu para a estrutura defensiva da Inglaterra, mas, assim como o restante da linha de defesa, foi exigido quando a Espanha aumentou o ritmo e a amplitude de seus ataques após o intervalo.

    Jarell Quansah - 5/10

    Uma noite de teste para o jovem defensor. Quansah mostrou calma com a bola, mas foi surpreendido pela movimentação dos atacantes rotativos da Espanha. Terminou o jogo com um bom número de cortes, mas faltou o posicionamento de elite necessário para neutralizar o gol de empate de Baena.

    Marc Guehi - 4/10

    Uma atuação incomumente instável de Guehi, cujo erro no início abriu caminho para Yamal marcar com apenas dois minutos. Ele teve dificuldades para recuperar a compostura, recebeu cartão amarelo aos 69 minutos antes de ser substituído no fim, quando a Inglaterra tentava buscar o resultado.

    Nic O'Reilly - 7/10

    Um ponto positivo pelo lado esquerdo, O'Reilly impressionou com sua intenção ofensiva e excelente visão de jogo, dando a assistência para o gol de Harry Kane aos 40 minutos. Também mostrou sua versatilidade e calma na lateral esquerda durante toda a partida, completando os 90 minutos e correspondendo ao desafio de enfrentar Lamine Yamal.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Meio-campo

    Miles Lewis-Skelly - 6/10

    O jovem mostrou lampejos de seu potencial técnico no meio-campo, especialmente pela capacidade de recuar para posições mais profundas e ajudar na saída de bola. Demonstrou tranquilidade com a posse e ajudou a dar equilíbrio contra o meio-campo espanhol, antes de ser substituído aos 70 minutos.

    Elliot Anderson - 7/10

    Anderson mostrou entrega e garra, ajudando a Inglaterra a manter a pressão durante seu período dominante no primeiro tempo. Trabalhou duro para pressionar Dani Olmo, mas encontrou cada vez mais dificuldades para acompanhar as infiltrações tardias, à medida que a Espanha dominava o terço final do campo.

    Jude Bellingham - 8/10

    Bellingham esteve no centro dos melhores momentos da Inglaterra, dando a assistência para o gol de empate de Anthony Gordon. Sua condução de bola e capacidade de sofrer faltas deram à Inglaterra uma válvula de escape, embora em alguns momentos tenha demonstrado frustração.

  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    ataque

    Bukayo Saka - 6/10

    Saka foi uma ameaça constante pela direita, usando sua velocidade para empurrar Marc Cucurella para trás. Embora não tenha marcado gol nem dado assistência, sua presença abriu espaço para os outros. Ele foi substituído aos 83 minutos, quando Tuchel buscava um novo impulso.

    Anthony Gordon - 8/10

    O grande destaque da Inglaterra. Gordon foi clínico quando teve sua chance aos 36 minutos, iniciando a reação no primeiro tempo. Suas arrancadas em direção ao gol e sua recomposição defensiva foram de altíssimo nível até sua energia cair, o que levou à sua saída aos 70 minutos.

    Harry Kane - 7/10

    Kane mostrou seu típico faro de gol para marcar o segundo da Inglaterra aos 40 minutos. No entanto, sua noite foi prejudicada por um pênalti perdido e um cartão amarelo. Apesar do gol, o estranho incidente do toque duplo em sua cobrança de pênalti se mostrou custoso para o momento da equipe.

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  • England v Spain - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD1Getty Images Sport

    Reservas e treinador

    Morgan Rogers - 5/10

    Entrou aos 70 minutos no lugar de Gordon, mas teve dificuldade para exercer a mesma influência pelo lado esquerdo à medida que a Espanha assumia cada vez mais o controle da partida.

    James Garner - 5/10

    Foi acionado aos 70 minutos para dar mais solidez ao meio-campo, mas encontrou dificuldades para quebrar o ritmo estabelecido por Rodri e pelos substitutos da Espanha.

    Dominic Calvert-Lewin - N/A

    Entrou como substituto aos 83 minutos e teve pouco tempo para impactar o placar.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Entrou aos 83 minutos, mas não conseguiu encontrar o passe decisivo para furar a defesa da Espanha.

    Jarrad Branthwaite - N/A

    Entrou aos 89 minutos no lugar de Guehi em uma reorganização defensiva.

    Thomas Tuchel - 6/10

    Tuchel armou a Inglaterra para ser competitiva, e a virada no primeiro tempo sugeria que seu plano tático estava funcionando. No entanto, ele foi superado pelas substituições de De la Fuente, especialmente com as entradas de Baena e Oyarzabal, e suas próprias mudanças não conseguiram mudar o rumo do jogo.

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