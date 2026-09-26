Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Espanha: Anthony Gordon e Harry Kane brilham em derrota frenética em Wembley

A campanha da Inglaterra na Liga das Nações da Uefa começou com uma derrota por 3 a 2 para a Espanha em Wembley, em um jogo taticamente envolvente, mas no fim decepcionante. A Inglaterra se viu em desvantagem com apenas dois minutos, quando Lamine Yamal explorou com precisão falhas defensivas. No entanto, o time de Thomas Tuchel mostrou impressionante poder de reação e virou o jogo com dois gols em um intervalo de quatro minutos. Gordon empatou aos 36 minutos antes de Kane aproveitar uma assistência de Nic O'Reilly para colocar a Inglaterra em vantagem por 2 a 1 antes do intervalo.
O segundo tempo viu o controle superior da Espanha sobre os meio-espaços prevalecer. Alex Baena empatou a partida na marca de uma hora antes de Mikel Oyarzabal, um velho carrasco da Inglaterra, garantir a vitória aos 74 minutos. Apesar de a Inglaterra ter tido 47% de posse de bola e criado oportunidades significativas em contra-ataques, um incidente bizarro de pênalti envolvendo Kane e uma reorganização defensiva tardia impediram a equipe de salvar um ponto neste confronto de alta intensidade.