Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Espanha: Anthony Gordon e Harry Kane brilham em derrota frenética em Wembley

James Trafford - 5/10

Trafford teve uma noite difícil, sendo batido logo no início por Yamal e sem conseguir comandar sua área de forma eficaz durante a reação da Espanha no segundo tempo. Embora tenha feito duas defesas, pareceu inseguro em alguns momentos diante da linha de frente de alta pressão da Espanha e pouco pôde fazer diante da precisão do gol da vitória de Oyarzabal.

Ezri Konsa - 6/10

Konsa foi relativamente seguro na lateral direita, administrando bem seus duelos contra Nico Williams no primeiro tempo. Contribuiu para a estrutura defensiva da Inglaterra, mas, assim como o restante da linha de defesa, foi exigido quando a Espanha aumentou o ritmo e a amplitude de seus ataques após o intervalo.

Jarell Quansah - 5/10

Uma noite de teste para o jovem defensor. Quansah mostrou calma com a bola, mas foi surpreendido pela movimentação dos atacantes rotativos da Espanha. Terminou o jogo com um bom número de cortes, mas faltou o posicionamento de elite necessário para neutralizar o gol de empate de Baena.

Marc Guehi - 4/10

Uma atuação incomumente instável de Guehi, cujo erro no início abriu caminho para Yamal marcar com apenas dois minutos. Ele teve dificuldades para recuperar a compostura, recebeu cartão amarelo aos 69 minutos antes de ser substituído no fim, quando a Inglaterra tentava buscar o resultado.

Nic O'Reilly - 7/10

Um ponto positivo pelo lado esquerdo, O'Reilly impressionou com sua intenção ofensiva e excelente visão de jogo, dando a assistência para o gol de Harry Kane aos 40 minutos. Também mostrou sua versatilidade e calma na lateral esquerda durante toda a partida, completando os 90 minutos e correspondendo ao desafio de enfrentar Lamine Yamal.