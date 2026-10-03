A Inglaterra protagonizou uma atuação de tirar o fôlego, com finalizações clínicas e superioridade tática, para humilhar a Croácia por 7 a 0 no Stadion Rujevica. A seleção inglesa impôs seu domínio desde cedo e foi para o intervalo com vantagem de 4 a 0.

A equipe de Thomas Tuchel explorou os espaços com precisão cirúrgica, usando transições rápidas e qualidade individual superior para deixar o time da casa completamente atordoado. A vitória representa uma declaração importante na Liga das Nações, exibindo um nível de fluidez ofensiva raramente visto neste nível.

O segundo tempo não trouxe alívio para os anfitriões, já que a Inglaterra marcou mais três gols para completar a goleada. A disputa dos gols esperados (xG) contou a história da noite, com a Inglaterra acumulando expressivos 6,12 de xG, contra 1,24 da Croácia.

Com 64% de posse de bola e 10 finalizações no alvo, os visitantes foram implacáveis. A estrutura tática permitiu que os jogadores criativos brilhassem, enquanto o sistema defensivo se manteve disciplinado para sair sem ser vazado, apesar das tentativas tardias da Croácia de marcar o gol de honra.