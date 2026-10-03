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Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da Inglaterra contra a Croácia: aula de Jude Bellingham e doblete de Harry Kane inspiram impressionante goleada por 7 a 0

Inglaterra
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Croácia
Croácia x Inglaterra
Liga das Nações A
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
B. Saka

A Inglaterra deu uma aula tática em Rijeka e atropelou a Croácia por 7 a 0 em um duelo de sentido único pela Liga das Nações da Uefa. Harry Kane e Bukayo Saka marcaram dois gols cada, enquanto a equipe de Thomas Tuchel impôs domínio total.

A Inglaterra protagonizou uma atuação de tirar o fôlego, com finalizações clínicas e superioridade tática, para humilhar a Croácia por 7 a 0 no Stadion Rujevica. A seleção inglesa impôs seu domínio desde cedo e foi para o intervalo com vantagem de 4 a 0.

A equipe de Thomas Tuchel explorou os espaços com precisão cirúrgica, usando transições rápidas e qualidade individual superior para deixar o time da casa completamente atordoado. A vitória representa uma declaração importante na Liga das Nações, exibindo um nível de fluidez ofensiva raramente visto neste nível.

O segundo tempo não trouxe alívio para os anfitriões, já que a Inglaterra marcou mais três gols para completar a goleada. A disputa dos gols esperados (xG) contou a história da noite, com a Inglaterra acumulando expressivos 6,12 de xG, contra 1,24 da Croácia.

Com 64% de posse de bola e 10 finalizações no alvo, os visitantes foram implacáveis. A estrutura tática permitiu que os jogadores criativos brilhassem, enquanto o sistema defensivo se manteve disciplinado para sair sem ser vazado, apesar das tentativas tardias da Croácia de marcar o gol de honra.

  • FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGAFP

    Goleiro e defesa

    Jordan Pickford - 7/10

    Uma noite relativamente tranquila para o jogador do Everton, que só precisou fazer uma defesa durante toda a partida. Sua distribuição foi segura, ajudando a Inglaterra a sair jogando desde a defesa, com um total de 746 passes certos da equipe. Ele manteve a concentração nos breves momentos de pressão da Croácia para garantir o jogo sem sofrer gols.

    Jarell Quansah - 8/10

    O jovem defensor mostrou maturidade além da idade, dando a assistência para o gol de Anthony Gordon aos 39 minutos. Defensivamente, fez parte de uma linha que limitou a Croácia a apenas um chute no alvo, contribuindo para os cortes feitos pela Inglaterra.

    Ezri Konsa - 7/10

    Konsa foi uma presença serena no coração da defesa. Ele controlou com eficiência a ameaça de Petar Musa e teve papel fundamental para garantir que a Inglaterra vencesse seus duelos individuais, com a equipe levando a melhor em dois terços das disputas aéreas.

    Marc Guehi - 8/10

    Guehi segue com cara de peça fixa nessa linha defensiva. Seu posicionamento foi exemplar, frequentemente interceptando as jogadas antes que a Croácia pudesse entrar no terço final. Ele jogou os 90 minutos completos e foi crucial para manter a linha defensiva alta exigida por Tuchel.

    Lewis Hall - 7/10

    Hall deu excelente amplitude pelo lado esquerdo antes de ser substituído aos 79 minutos. Ele equilibrou bem suas funções defensivas contra Perisic, ao mesmo tempo em que ofereceu uma opção no ataque durante os inúmeros contra-ataques da Inglaterra.

  • Meio-campo

    Alex Scott - 7/10

    Atuando em uma função disciplinada no meio-campo, Scott ajudou a Inglaterra a dominar as áreas centrais. Ele deu a proteção necessária à defesa, permitindo que os atacantes mais avançados brilhassem antes de ser substituído aos 69 minutos.

    Elliot Anderson - 8/10

    Uma atuação extremamente aplicada de Anderson. Ele deu uma assistência vital para o segundo gol de Harry Kane, aos 53 minutos, mostrando sua visão de jogo e capacidade de se destacar em espaços curtos antes de ser substituído no fim da partida.

    Jude Bellingham - 9/10

    Uma atuação de gala da estrela do Real Madrid. Bellingham marcou um belo gol aos 21 minutos e também serviu como garçom com três assistências, preparando o primeiro gol de Kane, o segundo de Saka e o gol final de Morgan Rogers. Sua capacidade de romper as linhas foi o motor do sucesso da Inglaterra.

  • Croatia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    ataque

    Bukayo Saka - 9/10

    Saka foi imparável pela ponta direita, marcando duas vezes, com gols aos 45 e 68 minutos. Sua objetividade e finalização clínica foram marcas da ameaça ofensiva da Inglaterra, esticando constantemente a defesa croata.

    Anthony Gordon - 8/10

    Gordon abriu sua conta aos 39 minutos, após assistência de Quansah. Sua velocidade nos contra-ataques contribuiu para os 10 contra-ataques registrados pela Inglaterra, sendo uma ameaça constante para Josip Stanisic.

    Harry Kane - 9/10

    O capitão liderou pelo exemplo com dois gols impiedosos. Abriu o placar aos 8 minutos e marcou o segundo pouco depois do intervalo, aos 53. Além dos gols, seu jogo de pivô foi essencial, inclusive dando a assistência para o segundo gol de Saka.

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    Reservas e técnico

    Morgan Rogers - 8/10

    Acionado aos 69 minutos, Rogers causou impacto imediato ao marcar o sétimo e último gol aos 87. Ele aproveitou brilhantemente a oportunidade, mostrando a profundidade de talento à disposição de Tuchel.

    Eberechi Eze - 6/10

    Entrou nos 20 minutos finais para manter a pressão. Embora não tenha registrado gol nem assistência, sua segurança técnica ajudou a Inglaterra a administrar o jogo com total controle até o fim.

    James Garner - 6/10

    Deu pernas frescas ao meio-campo na parte final da partida, garantindo que não houvesse queda de intensidade à medida que a Croácia se desgastava.

    Morgan Gibbs-White - N/A

    Introduzido tardiamente aos 79 minutos, Gibbs-White teve pouco tempo para influenciar o placar, mas participou dos momentos finais da goleada.

    Myles Lewis-Skelly - N/A

    Ganhou alguns minutos aos 79, adquirindo valiosa experiência internacional em uma equipe já ajustada e dominante.

    Thomas Tuchel - 10/10

    Uma configuração tática perfeita. A decisão de Tuchel de adotar uma pressão alta, mantendo ao mesmo tempo letalidade nos contra-ataques, resultou em um placar sem precedentes. Os 6,12 de xG da equipe refletem um técnico que rapidamente implementou um sistema ofensivo altamente eficaz.

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