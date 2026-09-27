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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Holanda contra a Sérvia: Mexx Meerdink rouba a cena enquanto Xavi Hernandez garante a primeira vitória

Países Baixos
Sérvia
Liga das Nações A
Sérvia x Países Baixos

Mexx Meerdink marcou duas vezes para dar a Xavi Hernandez sua primeira vitória como técnico da Holanda em um triunfo por 2 a 1 sobre a Sérvia. Apesar do empate no segundo tempo de Luka Jovic, a Holanda dominou a posse de bola e o território para garantir os três pontos na Liga das Nações.

A Holanda garantiu uma vitória vital por 2 a 1 sobre a Sérvia no Stadion Rajko Mitic, marcando um feito significativo para o técnico Xavi Hernandez. A Holanda dominou a posse de bola, com 67%, e finalizou impressionantes 25 vezes, embora tenha precisado trabalhar duro pelo resultado após um susto no início do segundo tempo. Mexx Meerdink fez a diferença, mostrando uma calma incomum para a idade ao converter um pênalti no primeiro tempo e dar o toque decisivo mais tarde na partida.

A Sérvia mostrou resiliência, particularmente após o intervalo, quando Luka Jovic balançou as redes apenas um minuto depois do reinício para anular o gol de abertura de Meerdink. No entanto, a superioridade tática do meio-campo holandês, liderado pelo incansável Joey Veerman, acabou desgastando os donos da casa. A vitória deixa a Holanda na liderança do Grupo 2, após mostrar tanto a criatividade quanto a determinação necessárias para vencer fora de casa em Belgrado.

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    Goleiro e defesa

    Bart Verbruggen - 6/10

    O goleiro do Brighton teve uma noite relativamente tranquila, já que a Holanda dominou a posse de bola, mas pouco pôde fazer para evitar a finalização certeira de Jovic logo após o intervalo. Ele terminou a partida com cinco defesas, oferecendo uma base sólida quando a Sérvia ameaçou ocasionalmente nos contra-ataques.

    Virgil van Dijk - 7/10

    O capitão foi um pilar de tranquilidade, comandando a linha defensiva diante da abordagem física da Sérvia. Foi fundamental na construção das jogadas da equipe, contribuindo para o total de 634 passes certos dos visitantes e garantindo que a transição defensiva se mantivesse estável apesar da linha alta.

    Jan Paul van Hecke - 6/10

    Atuação segura do defensor, que ajudou a manter o controle da Holanda sobre o jogo. Ele fez parte de um setor que limitou a Sérvia a apenas seis finalizações no alvo, apesar da atmosfera hostil em Belgrado.

    Micky van de Ven - 7/10

    Sua velocidade de recuperação foi vital para lidar com a ameaça das bolas longas da Sérvia. A capacidade de Van de Ven de cobrir espaços permitiu que os laterais da Holanda avançassem, contribuindo significativamente para os 51 cortes da equipe ao conter a pressão sérvia no fim.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Uma atuação típica e cheia de energia do ala, que foi uma opção constante pelo lado direito. Ele foi substituído aos 80 minutos após uma atuação que ajudou a empurrar os alas sérvios para trás, para dentro do próprio campo.

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    Meio-campo

    Joey Veerman - 8/10

    O metrônomo da equipe. Veerman foi o principal arquiteto do domínio da Holanda, reciclando a posse com precisão e frequentemente quebrando as linhas. Sua visão foi central para a Holanda gerar um xG de 3,46.

    Tijjani Reijnders - 7/10

    Reijnders deu a verticalidade necessária para desestabilizar o bloco baixo da Sérvia. Ele atuou bem em espaços curtos antes de ser substituído aos 67 minutos, quando Xavi buscou renovar o meio-campo para a arrancada final.

    Ryan Gravenberch - 7/10

    Dando sequência à sua boa fase, Gravenberch foi excelente na proteção da bola e nas arrancadas desde trás. Ele teve papel fundamental nas fases de transição antes de ser substituído por Kenneth Taylor na metade da segunda etapa.

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    Ataque

    Mexx Meerdink - 9/10

    O homem do jogo, sem discussão. Meerdink mostrou sangue frio para converter um pênalti aos 30 minutos e estava no lugar certo, na hora certa, para recolocar sua equipe em vantagem aos 69. Seu doblete garantiu os pontos e reforçou seu status de finalizador clínico neste nível.

    Cody Gakpo - 5/10

    Uma noite decepcionante para o jogador do Liverpool, cuja participação foi interrompida por uma lesão aos 17 minutos. Ele teve pouco tempo para influenciar o jogo antes de ser substituído cedo.

    Crysencio Summerville - 7/10

    Summerville foi uma ameaça constante com suas arrancadas diretas e seus dribles. Embora não tenha marcado, sua movimentação criou os espaços que Meerdink e outros exploraram ao longo dos 90 minutos.

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    Reservas e técnico

    Ruben van Bommel - 6/10

    Entrou muito cedo no lugar do lesionado Gakpo. Trabalhou duro para se integrar ao ataque e deu a amplitude necessária, embora tenha faltado o último passe para realmente castigar a defesa sérvia.

    Guus Til - 7/10

    Uma participação extremamente eficaz. Til entrou em campo aos 67 minutos e deu a assistência para o gol da vitória de Meerdink apenas dois minutos depois, provando ser uma substituição certeira.

    Kenneth Taylor - 6/10

    Colocado em campo aos 67 minutos para dar mais solidez ao meio-campo, Taylor fez o simples e garantiu que a Holanda não perdesse o controle depois de retomar a vantagem.

    Jurrien Timber - 5/10

    Uma aparição breve e um tanto errática. Depois de entrar aos 80 minutos, recebeu cartão amarelo aos 85, quando o jogo ficou cada vez mais truncado.

    Quinten Timber - N/A

    Entrou aos 80 minutos para dar pernas frescas na reta final.

    Xavi Hernandez (Técnico) - 8/10

    Um triunfo tático do novo comandante. Seu time dominou todas as categorias estatísticas, e sua decisão de colocar Guus Til em campo deu resultado imediato com o gol da vitória. A forma como administrou o jogo após o empate de Jovic mostrou a força mental que ele está incutindo neste grupo.

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