Notas dos jogadores da Holanda contra a Sérvia: Mexx Meerdink rouba a cena enquanto Xavi Hernandez garante a primeira vitória

A Holanda garantiu uma vitória vital por 2 a 1 sobre a Sérvia no Stadion Rajko Mitic, marcando um feito significativo para o técnico Xavi Hernandez. A Holanda dominou a posse de bola, com 67%, e finalizou impressionantes 25 vezes, embora tenha precisado trabalhar duro pelo resultado após um susto no início do segundo tempo. Mexx Meerdink fez a diferença, mostrando uma calma incomum para a idade ao converter um pênalti no primeiro tempo e dar o toque decisivo mais tarde na partida.
A Sérvia mostrou resiliência, particularmente após o intervalo, quando Luka Jovic balançou as redes apenas um minuto depois do reinício para anular o gol de abertura de Meerdink. No entanto, a superioridade tática do meio-campo holandês, liderado pelo incansável Joey Veerman, acabou desgastando os donos da casa. A vitória deixa a Holanda na liderança do Grupo 2, após mostrar tanto a criatividade quanto a determinação necessárias para vencer fora de casa em Belgrado.