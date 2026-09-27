Notas dos jogadores da Holanda contra a Sérvia: Mexx Meerdink rouba a cena enquanto Xavi Hernandez garante a primeira vitória

Bart Verbruggen - 6/10

O goleiro do Brighton teve uma noite relativamente tranquila, já que a Holanda dominou a posse de bola, mas pouco pôde fazer para evitar a finalização certeira de Jovic logo após o intervalo. Ele terminou a partida com cinco defesas, oferecendo uma base sólida quando a Sérvia ameaçou ocasionalmente nos contra-ataques.

Virgil van Dijk - 7/10

O capitão foi um pilar de tranquilidade, comandando a linha defensiva diante da abordagem física da Sérvia. Foi fundamental na construção das jogadas da equipe, contribuindo para o total de 634 passes certos dos visitantes e garantindo que a transição defensiva se mantivesse estável apesar da linha alta.

Jan Paul van Hecke - 6/10

Atuação segura do defensor, que ajudou a manter o controle da Holanda sobre o jogo. Ele fez parte de um setor que limitou a Sérvia a apenas seis finalizações no alvo, apesar da atmosfera hostil em Belgrado.

Micky van de Ven - 7/10

Sua velocidade de recuperação foi vital para lidar com a ameaça das bolas longas da Sérvia. A capacidade de Van de Ven de cobrir espaços permitiu que os laterais da Holanda avançassem, contribuindo significativamente para os 51 cortes da equipe ao conter a pressão sérvia no fim.

Denzel Dumfries - 6/10

Uma atuação típica e cheia de energia do ala, que foi uma opção constante pelo lado direito. Ele foi substituído aos 80 minutos após uma atuação que ajudou a empurrar os alas sérvios para trás, para dentro do próprio campo.