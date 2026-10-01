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Moataz Elgammal
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Notas dos jogadores da Holanda contra a Grécia: Tijjani Reijnders brilha saindo do banco, e o time de Xavi Hernandez arranca empate dramático na Liga das Nações

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Grécia x Países Baixos
Grécia
Países Baixos
Liga das Nações A
T. Reijnders
Xavi Hernández

Tijjani Reijnders e Virgil van Dijk comandaram uma impressionante reação no segundo tempo, e a Holanda se recuperou de uma desvantagem de dois gols para garantir um dramático empate por 2 a 2 com a Grécia pela Liga das Nações, em Thessaloniki.

A Holanda exibiu duas faces táticas muito diferentes no Stadio Toumbas. Em um primeiro tempo desastroso, o time de Xavi Hernandez teve dificuldades para lidar com a objetividade dos mandantes, saindo atrás com um gol de Fotis Ioannidis aos 23 minutos, antes de Giorgos Masouras ampliar nos acréscimos. Apesar de ter 71 por cento de posse de bola, os visitantes não tiveram a penetração necessária para furar o bloco baixo grego e foram para o intervalo com uma missão enorme pela frente.

A entrada de Reijnders e Ryan Gravenberch no intervalo mudou o centro gravitacional da partida. Van Dijk iniciou a reação aos 59 minutos, concluindo um escanteio cobrado por Joey Veerman. A pressão enfim surtiu efeito aos 89 minutos, quando Reijnders finalizou do centro da área para marcar. Embora as falhas defensivas no primeiro tempo frustrem a comissão técnica, a personalidade mostrada para somar 19 finalizações e, por fim, buscar o empate garante que a equipe siga firmemente na briga no Grupo A2.


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    Goleiro e defesa

    Bart Verbruggen - 5/10

    Uma noite frustrante para Verbruggen, que foi vazado duas vezes em apenas quatro finalizações no alvo. Embora não possa ser responsabilizado totalmente pela eficiência das finalizações gregas, sua distribuição de jogo foi ocasionalmente prejudicada pela falta de movimentação à sua frente.

    Denzel Dumfries - 6/10

    Habitualmente incansável pela direita, Dumfries tentou dar a amplitude que faltava nas zonas centrais. Ele pensou ter marcado um importante gol de empate no segundo tempo, mas uma longa revisão do VAR anulou sua finalização de curta distância por impedimento.

    Jurrien Timber - 5/10

    Com a tarefa de avançar ao meio-campo para criar superioridade numérica, Timber acabou sendo pego na transição durante o primeiro tempo. Ele acabou substituído por Gjivai Zechiel aos 78 minutos, enquanto a busca pelo empate se intensificava.

    Virgil van Dijk - 7/10

    Van Dijk liderou a reação, subindo mais alto que todos para diminuir a desvantagem com uma cabeçada forte aos 59 minutos. Embora a linha defensiva tenha parecido instável contra os contra-ataques gregos no primeiro tempo, sua compostura individual ajudou a acalmar a equipe para a pressão do segundo tempo.

    Micky van de Ven - 5/10

    Atuando pelo lado esquerdo da linha de quatro defensores, sua velocidade na recuperação foi vital, mas ele teve dificuldades para influenciar o jogo ofensivamente. Em uma partida na qual a equipe dominou a posse de bola, esperava-se mais em termos de seu apoio pelas ultrapassagens.

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    Meio-campo

    Quinten Timber - 4/10

    Foram 45 minutos difíceis para Timber. Ele teve dificuldades para ditar o ritmo e foi superado com muita facilidade quando a Grécia avançava pelos setores do campo. Foi substituído no intervalo por Gravenberch como parte de uma mudança tática.

    Joey Veerman - 7/10

    Atuando como o centro criativo da equipe, Veerman deu a assistência precisa em cobrança de escanteio para o gol de Van Dijk e manteve o meio-campo funcionando enquanto o time registrava 619 passes. Ele quase acertou o alvo em uma cobrança de falta perigosa no segundo tempo, mas seguiu sendo uma fonte confiável de progressão.

    Guus Til - 4/10

    Atuando na função de camisa 10, Til foi em grande parte discreto enquanto a Grécia congestionava as zonas centrais. Ele não conseguiu encontrar os espaços entre as linhas e foi sacrificado no intervalo para permitir uma formação mais dinâmica.


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    Ataque

    Crysencio Summerville - 6/10

    Summerville foi o mais direto entre os atacantes titulares, sofrendo faltas e tentando ficar no mano a mano com seu marcador. Embora seu passe final tenha faltado às vezes, sua persistência manteve a defesa grega recuada.

    Ruben van Bommel - 3/10

    Um primeiro tempo desastroso para o jovem. Ele teve dificuldade para impactar o jogo ofensivamente, e seu passe para trás displicente nos acréscimos foi interceptado por Ioannidis, presenteando diretamente a Grécia com seu segundo gol. Xavi o substituiu por Noa Lang no intervalo.

    Mexx Meerdink - 5/10

    Liderou a linha de ataque com energia, mas faltou serviço para realmente ameaçar o gol. Com pouquíssimos toques dentro da área adversária no primeiro tempo, ele ficou frequentemente isolado antes de ser substituído por Joshua Zirkzee aos 70 minutos.

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    Reservas e técnico

    Tijjani Reijnders - 8/10

    O jogador que mudou o jogo. Colocado no intervalo, Reijnders trouxe a verticalidade que estava faltando. Seu gol de empate aos 89 minutos foi a recompensa merecida por uma atuação que injetou a urgência tão necessária no meio-campo.

    Ryan Gravenberch - 6/10

    Entrou no intervalo e ofereceu melhor retenção de bola e presença física no meio-campo. Sua entrada coincidiu com o domínio total da Holanda no segundo tempo.

    Noa Lang - 7/10

    Levou talento e caos para a ponta esquerda. Apesar de ter levado cartão amarelo após uma discussão acalorada, foi excelente nos cruzamentos, levantando a bola perigosa que acabou levando ao empate no fim.

    Joshua Zirkzee - 7/10

    Quase garantiu a vitória aos 88 minutos com uma cabeçada forte que exigiu uma defesa brilhante de Tzolakis. Momentos depois, seu desvio crucial de cabeça serviu Reijnders para marcar o gol de empate decisivo.

    Gjivai Zechiel - 6/10

    Uma participação animada do jovem, que entrou aos 78 minutos e não teve medo de se envolver nos momentos finais frenéticos.

    Xavi - 7/10

    Sua escalação inicial careceu de equilíbrio e foi surpreendida pelo plano de jogo agressivo da Grécia. No entanto, sua tripla substituição no intervalo foi uma jogada de mestre. A mudança tática alterou completamente o rumo da partida e, no fim, salvou um resultado crucial.

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