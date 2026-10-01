A Holanda exibiu duas faces táticas muito diferentes no Stadio Toumbas. Em um primeiro tempo desastroso, o time de Xavi Hernandez teve dificuldades para lidar com a objetividade dos mandantes, saindo atrás com um gol de Fotis Ioannidis aos 23 minutos, antes de Giorgos Masouras ampliar nos acréscimos. Apesar de ter 71 por cento de posse de bola, os visitantes não tiveram a penetração necessária para furar o bloco baixo grego e foram para o intervalo com uma missão enorme pela frente.
A entrada de Reijnders e Ryan Gravenberch no intervalo mudou o centro gravitacional da partida. Van Dijk iniciou a reação aos 59 minutos, concluindo um escanteio cobrado por Joey Veerman. A pressão enfim surtiu efeito aos 89 minutos, quando Reijnders finalizou do centro da área para marcar. Embora as falhas defensivas no primeiro tempo frustrem a comissão técnica, a personalidade mostrada para somar 19 finalizações e, por fim, buscar o empate garante que a equipe siga firmemente na briga no Grupo A2.