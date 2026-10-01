Bart Verbruggen - 5/10

Uma noite frustrante para Verbruggen, que foi vazado duas vezes em apenas quatro finalizações no alvo. Embora não possa ser responsabilizado totalmente pela eficiência das finalizações gregas, sua distribuição de jogo foi ocasionalmente prejudicada pela falta de movimentação à sua frente.

Denzel Dumfries - 6/10

Habitualmente incansável pela direita, Dumfries tentou dar a amplitude que faltava nas zonas centrais. Ele pensou ter marcado um importante gol de empate no segundo tempo, mas uma longa revisão do VAR anulou sua finalização de curta distância por impedimento.

Jurrien Timber - 5/10

Com a tarefa de avançar ao meio-campo para criar superioridade numérica, Timber acabou sendo pego na transição durante o primeiro tempo. Ele acabou substituído por Gjivai Zechiel aos 78 minutos, enquanto a busca pelo empate se intensificava.

Virgil van Dijk - 7/10

Van Dijk liderou a reação, subindo mais alto que todos para diminuir a desvantagem com uma cabeçada forte aos 59 minutos. Embora a linha defensiva tenha parecido instável contra os contra-ataques gregos no primeiro tempo, sua compostura individual ajudou a acalmar a equipe para a pressão do segundo tempo.

Micky van de Ven - 5/10

Atuando pelo lado esquerdo da linha de quatro defensores, sua velocidade na recuperação foi vital, mas ele teve dificuldades para influenciar o jogo ofensivamente. Em uma partida na qual a equipe dominou a posse de bola, esperava-se mais em termos de seu apoio pelas ultrapassagens.