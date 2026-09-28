A França manteve seu início perfeito de campanha na Liga das Nações da Uefa com uma suada vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, em Bruxelas. A equipe de Zinedine Zidane dominou a disputa territorial, com 65% de posse de bola e 18 finalizações, mas teve dificuldade para encontrar uma forma de superar o bloco baixo disciplinado da Bélgica durante a maior parte da noite. A paciência tática finalmente deu resultado aos 88 minutos, quando Olise, que havia saído do banco, balançou as redes para garantir que a França levasse os três pontos de volta a Paris.
A Bélgica, sob o comando de Mark van Bommel, tentou pegar a França no contra-ataque, mas encontrou dificuldade para criar chances claras, conseguindo apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. A partida foi definida pela superior integridade estrutural da França no terço médio e por sua capacidade de sustentar a pressão, o que acabou produzindo a abertura decisiva nos instantes finais do jogo. Para Zidane, foi uma prova da profundidade de seu elenco e do impacto de suas substituições táticas em um confronto de alta tensão.