Mike Maignan - 7/10

O capitão teve uma noite relativamente tranquila, mas se manteve atento quando foi exigido. Ele comandou uma linha defensiva que limitou a Bélgica a um xG de apenas 0,74. Sua distribuição foi fundamental para os 681 passes totais da França, oferecendo a base estável necessária para construir jogadas desde a defesa. Ele terminou o jogo sem sofrer gols e com duas defesas.

Jeremy Jacquet - 7/10

Atuação segura do defensor, que ajudou a anular a ameaça de De Ketelaere. Ele fez parte de uma unidade que somou 16 cortes, garantindo que os contra-ataques da Bélgica raramente avançassem até a área. Seu posicionamento foi excelente ao longo dos 90 minutos.

Maxence Lacroix - 7/10

Lacroix exibiu sua superioridade física, lidando com tranquilidade com os lançamentos longos aéreos da Bélgica, apesar de a França ter perdido a contagem geral dos duelos pelo alto. Sua velocidade de recuperação foi vital para interromper transições antes que se tornassem perigosas, contribuindo significativamente para a solidez defensiva da equipe.

Andy Diouf - 6/10

Boa atuação de Diouf, que deu equilíbrio à linha defensiva. Embora não tenha sido tão ousado quanto seus companheiros, foi disciplinado em suas funções defensivas e ajudou a garantir que a França mantivesse sua estrutura quando a Bélgica tentou alargar o jogo no segundo tempo.

Pierre Kalulu - 7/10

Kalulu foi uma opção constante pelo lado, contribuindo para os 11 cruzamentos totais da França. Ele equilibrou com sucesso suas responsabilidades defensivas com a intenção ofensiva, ajudando a França a manter impressionantes 65% de posse de bola ao longo da partida.