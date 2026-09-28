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FBL-EUR-NATIONS-BEL-FRAAFP
Mohamed Saeed
Traduzido por

Notas dos jogadores da França contra a Bélgica: Michael Olise marca no fim para garantir a vitória da equipe de Zinedine Zidane

Player ratings
França
Bélgica x França
Bélgica
Liga das Nações A
Z. Zidane
M. Olise
D. Doue
O. Dembele
E. Camavinga

Michael Olise apareceu como o herói da partida com um gol certeiro aos 43 minutos do segundo tempo para dar à França uma vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica. Em uma batalha tática no Estádio Rei Baudouin, a França dominou a posse de bola e finalmente quebrou o impasse com seus substitutos.

A França manteve seu início perfeito de campanha na Liga das Nações da Uefa com uma suada vitória por 1 a 0 sobre a Bélgica, em Bruxelas. A equipe de Zinedine Zidane dominou a disputa territorial, com 65% de posse de bola e 18 finalizações, mas teve dificuldade para encontrar uma forma de superar o bloco baixo disciplinado da Bélgica durante a maior parte da noite. A paciência tática finalmente deu resultado aos 88 minutos, quando Olise, que havia saído do banco, balançou as redes para garantir que a França levasse os três pontos de volta a Paris.

A Bélgica, sob o comando de Mark van Bommel, tentou pegar a França no contra-ataque, mas encontrou dificuldade para criar chances claras, conseguindo apenas duas finalizações no alvo ao longo dos 90 minutos. A partida foi definida pela superior integridade estrutural da França no terço médio e por sua capacidade de sustentar a pressão, o que acabou produzindo a abertura decisiva nos instantes finais do jogo. Para Zidane, foi uma prova da profundidade de seu elenco e do impacto de suas substituições táticas em um confronto de alta tensão.

  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS FRANCEAFP

    Goleiro e defesa

    Mike Maignan - 7/10

    O capitão teve uma noite relativamente tranquila, mas se manteve atento quando foi exigido. Ele comandou uma linha defensiva que limitou a Bélgica a um xG de apenas 0,74. Sua distribuição foi fundamental para os 681 passes totais da França, oferecendo a base estável necessária para construir jogadas desde a defesa. Ele terminou o jogo sem sofrer gols e com duas defesas.

    Jeremy Jacquet - 7/10

    Atuação segura do defensor, que ajudou a anular a ameaça de De Ketelaere. Ele fez parte de uma unidade que somou 16 cortes, garantindo que os contra-ataques da Bélgica raramente avançassem até a área. Seu posicionamento foi excelente ao longo dos 90 minutos.

    Maxence Lacroix - 7/10

    Lacroix exibiu sua superioridade física, lidando com tranquilidade com os lançamentos longos aéreos da Bélgica, apesar de a França ter perdido a contagem geral dos duelos pelo alto. Sua velocidade de recuperação foi vital para interromper transições antes que se tornassem perigosas, contribuindo significativamente para a solidez defensiva da equipe.

    Andy Diouf - 6/10

    Boa atuação de Diouf, que deu equilíbrio à linha defensiva. Embora não tenha sido tão ousado quanto seus companheiros, foi disciplinado em suas funções defensivas e ajudou a garantir que a França mantivesse sua estrutura quando a Bélgica tentou alargar o jogo no segundo tempo.

    Pierre Kalulu - 7/10

    Kalulu foi uma opção constante pelo lado, contribuindo para os 11 cruzamentos totais da França. Ele equilibrou com sucesso suas responsabilidades defensivas com a intenção ofensiva, ajudando a França a manter impressionantes 65% de posse de bola ao longo da partida.

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    Meio-campo

    Maghnes Akliouche - 7/10

    Uma atuação organizada no meio-campo durante 77 minutos. Ele ajudou a dar fluidez à circulação da bola que fez a França dominar as estatísticas de passes, embora tenha faltado o passe final decisivo antes de ser substituído por Michael Olise no fim da partida.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Da Cunha foi o metrônomo da França, reciclando a posse de bola com eficiência e garantindo que os visitantes mantivessem a pressão alta. Ele ficou em campo até o último minuto do tempo normal, oferecendo a disciplina tática que Zidane exigia em uma área de meio-campo congestionada.

    Eduardo Camavinga - 8/10

    O destaque no time titular. Camavinga esteve por toda parte, desarmando as jogadas da Bélgica com quatro interceptações da equipe e levando a França ao ataque. Sua resistência à pressão foi crucial em um jogo em que o espaço era escasso.

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    Ataque

    Esteban Lepaul - 5/10

    Uma noite difícil para o atacante, que teve dificuldade para encontrar espaços contra Mechele e Ngoy. Ele foi substituído aos 68 minutos por Ousmane Dembele depois de não conseguir causar um impacto significativo no gol belga.

    Bradley Barcola - 7/10

    Mostrou lampejos de brilhantismo pela ponta, mas muitas vezes recebeu marcação dobrada dos laterais belgas. Contribuiu para os 18 chutes totais da França, mas faltou o poder de decisão necessário para quebrar o empate antes de ser substituído aos 77 minutos.

    Desire Doue - 8/10

    Doue foi uma das principais fontes de criatividade da França, recuando com frequência para fazer a ligação das jogadas. Ele participou de várias das seis cobranças de escanteio que a França teve, mantendo a defesa belga sob pressão constante com suas arrancadas e habilidade técnica.

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    Reservas e técnico

    Michael Olise - 9/10

    O super-reserva definitivo. Acionado aos 77 minutos, precisou de apenas 11 para encontrar o gol da vitória. Seu gol aos 88 minutos foi uma aula de tempo de bola e técnica, garantindo uma vitória vital quando um empate sem gols parecia o desfecho mais provável.

    Rayan Cherki - 8/10

    Provou ser um acerto tático de Zidane. Entrando ao lado de Olise, deu a assistência para o gol da vitória, injetando a criatividade e a urgência tão necessárias no terço final durante sua breve participação.

    Ousmane Dembele - 6/10

    Substituiu Lepaul aos 68 minutos e usou sua velocidade para abrir a defesa belga, que já dava sinais de cansaço. Embora não tenha deixado o dele, sua presença forçou a Bélgica a recuar ainda mais, criando o espaço que Olise acabou aproveitando.

    Manu Kone - N/A

    Entrou aos 90 minutos para ajudar a administrar o resultado. Teve pouco tempo para impactar a avaliação.

    Zinedine Zidane (Técnico) - 8/10

    Zidane venceu o duelo tático contra Van Bommel. Ao confiar em seu sistema baseado na posse de bola e fazer substituições ofensivas decisivas aos 77 minutos, ele desmontou um adversário duro de ser batido. Sua equipe pareceu bem treinada, como evidenciado pela alta precisão nos passes e pela organização defensiva.

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