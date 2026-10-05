Notas dos jogadores da França contra a Bélgica: Michael Olise e Desire Doue inspiram virada impressionante no fim

Durante 77 minutos, parecia que a Bélgica de Mark van Bommel estava prestes a garantir uma vitória fora de casa disciplinada após o gol de abertura de Dodi Lukebakio no primeiro tempo. A França teve dificuldades para furar um bloco belga compacto, apesar de dominar 61% da posse de bola e acumular um índice de gols esperados (xG) de 2,38. O panorama tático mudou significativamente no quarto final da partida, quando a superior condição física da França e a profundidade do banco finalmente pesaram contra uma retaguarda belga cada vez mais desgastada.
A virada foi simplesmente extraordinária, impulsionada pela entrada de vários jovens de alto potencial. Entre os 77 minutos e o apito final nos acréscimos, a França saiu de uma desvantagem de 0 a 1 para uma goleada por 4 a 1. A eficiência das finalizações nos momentos decisivos refletiu um jogo em que a França acabou sufocando a adversária pelo volume de jogo, terminando com 24 chutes no total e 9 no alvo, em comparação com apenas 5 finalizações totais das visitantes.