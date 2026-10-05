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Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da França contra a Bélgica: Michael Olise e Desire Doue inspiram virada impressionante no fim

França
Bélgica
França x Bélgica
Liga das Nações A

A França produziu uma arrancada final notável no Stade de France para garantir uma vitória por 4 a 1 sobre a Bélgica na Liga das Nações. Em desvantagem durante a maior parte da partida, a equipe de Zinedine Zidane marcou quatro vezes nos 14 minutos finais para atropelar os visitantes.

Durante 77 minutos, parecia que a Bélgica de Mark van Bommel estava prestes a garantir uma vitória fora de casa disciplinada após o gol de abertura de Dodi Lukebakio no primeiro tempo. A França teve dificuldades para furar um bloco belga compacto, apesar de dominar 61% da posse de bola e acumular um índice de gols esperados (xG) de 2,38. O panorama tático mudou significativamente no quarto final da partida, quando a superior condição física da França e a profundidade do banco finalmente pesaram contra uma retaguarda belga cada vez mais desgastada.

A virada foi simplesmente extraordinária, impulsionada pela entrada de vários jovens de alto potencial. Entre os 77 minutos e o apito final nos acréscimos, a França saiu de uma desvantagem de 0 a 1 para uma goleada por 4 a 1. A eficiência das finalizações nos momentos decisivos refletiu um jogo em que a França acabou sufocando a adversária pelo volume de jogo, terminando com 24 chutes no total e 9 no alvo, em comparação com apenas 5 finalizações totais das visitantes.

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    Goleiro e defesa

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes teve muito pouco trabalho durante a maior parte da noite, já que a Bélgica se concentrou na transição defensiva. Ele teve pouca culpa no gol de abertura de Lukebakio, aos 35 minutos, que foi bem finalizado. Fez uma defesa e mostrou distribuição razoável, completando uma boa parte de seus passes enquanto a França saía jogando desde trás.

    Leny Yoro - 7/10

    Uma estreia segura do jovem zagueiro. Yoro mostrou sua velocidade de recuperação em várias ocasiões para conter Romelu Lukaku e foi fundamental no domínio da França nos duelos aéreos, vencendo sua cota de disputas enquanto a equipe limitou a Bélgica a apenas duas finalizações no alvo durante todo o jogo.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Uma presença firme, ainda que sem brilho, na linha defensiva ao longo dos 90 minutos. Lacroix ajudou a manter uma linha alta que compactou o jogo, embora o sistema defensivo tenha sido pego desprevenido momentaneamente no gol belga. Ele ofereceu uma presença física necessária para combater as saídas diretas da Bélgica.

    Jules Kounde - 7/10

    Atuando em sua já conhecida função de lateral-direito, Kounde foi uma opção constante no terço ofensivo. Embora seus cruzamentos tenham sido ocasionalmente imprecisos, seu posicionamento ajudou a França a manter 61% de posse de bola, e ele foi disciplinado o suficiente para garantir que Dodi Moreira tivesse pouco sucesso pelo lado do campo.

    Andy Diouf - 6/10

    Atuando pelo lado esquerdo da defesa, Diouf deu equilíbrio, mas participou menos do terço final do que Kounde. Cumpriu bem suas tarefas defensivas e fez parte de uma linha que limitou a Bélgica a nenhum contra-ataque de destaque ao longo dos 90 minutos.

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    Meio-campo

    Eduardo Camavinga - 7/10

    O principal maestro do meio-campo. Camavinga foi vital na circulação da posse de bola e para garantir que a França se mantivesse no ataque. Sua capacidade de quebrar linhas com os passes foi fundamental para sustentar a pressão, mesmo quando o placar parecia desolador. Ele foi substituído no fim por Rabiot, após uma atuação em que dominou a zona central.

    Manu Kone - 6/10

    Kone deu a combatividade necessária ao meio-campo, mas teve dificuldades para encontrar o passe decisivo contra o bloco baixo da Bélgica. Ele foi substituído pouco depois da marca de uma hora, enquanto Zidane buscava mais criatividade para reverter a desvantagem de um gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Uma atuação discreta do meia, que teve dificuldades para encontrar espaços entre as linhas belgas. Ele fez parte da dupla mudança aos 60 minutos que, no fim, abriu caminho para a reação francesa, já que o cenário do jogo exigia um perfil diferente de atacante.

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    Ataque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitão da equipe, Dembele foi uma fonte de frustração para a torcida da casa. Tentou inúmeros dribles, mas muitas vezes faltou o produto final diante de um disciplinado Timothy Castagne. Foi substituído aos 60 minutos, sem conseguir registrar gol ou assistência.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola mostrou lampejos de sua aceleração característica, mas foi frequentemente marcado em dobro pela defesa belga. Completou vários dribles, mas não conseguiu furar a linha dos visitantes antes de ser substituído por Desire Doue aos 72 minutos.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Encarregado de liderar o ataque, Lepaul se viu isolado por longos períodos. Embora sua movimentação tenha ajudado a esticar os zagueiros centrais belgas, faltou o serviço necessário para incomodar Vandevoordt de forma significativa durante o tempo em que esteve em campo.

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    Reservas e técnico

    Desire Doue - 9/10

    O catalisador. Entrando aos 72 minutos, Doue virou o jogo de cabeça para baixo. Ele marcou o gol de empate aos 77 minutos e depois virou garçom, dando a assistência para Michael Olise no terceiro e no quarto gols da França. Uma atuação incrível saindo do banco.

    Michael Olise - 9/10

    Olise foi sensacional depois de entrar aos 60 minutos. Deu a assistência para o gol de Rayan Cherki, que fez 2 a 1, e depois marcou dois gols, aos 88 e aos 91 minutos, para deixar o resultado fora de dúvida. Sua visão de jogo e execução foram de nível mundial.

    Rayan Cherki - 8/10

    Outra substituição que mudou o jogo. Cherki marcou o crucial gol da virada aos 81 minutos, mostrando grande frieza. Sua capacidade técnica em espaços curtos foi exatamente o que faltou à França na primeira hora da partida.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Substituiu Kone aos 61 minutos e teve papel decisivo no primeiro gol, dando a assistência para Doue empatar o placar. Sua energia ajudou a mudar o momento do jogo a favor da França.

    Adrien Rabiot - N/A

    Entrou aos 88 minutos no lugar de Camavinga para administrar o resultado.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Um triunfo tático. Embora o time titular tenha enfrentado dificuldades, as substituições de Zidane foram perfeitamente cronometradas e executadas. Ao reconhecer a necessidade de brilho individual para quebrar o impasse, a entrada de Doue, Olise e Cherki transformou uma derrota iminente em uma vitória contundente.