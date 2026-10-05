Guillaume Restes - 6/10

Restes teve muito pouco trabalho durante a maior parte da noite, já que a Bélgica se concentrou nas transições defensivas. Ele praticamente não teve culpa no gol de abertura de Lukebakio, aos 35 minutos, que foi bem finalizado. Fez uma defesa e mostrou distribuição razoável de jogo, completando uma boa parte de seus passes enquanto a França saía jogando desde a defesa.

Leny Yoro - 7/10

Uma estreia segura para o jovem zagueiro. Yoro mostrou sua velocidade de recuperação em várias ocasiões para neutralizar Romelu Lukaku e foi fundamental no domínio da França nos duelos aéreos, vencendo boa parte de suas disputas, enquanto a equipe limitou a Bélgica a apenas duas finalizações no alvo durante toda a partida.

Maxence Lacroix - 6/10

Uma presença segura, ainda que sem brilho, na linha defensiva ao longo dos 90 minutos. Lacroix ajudou a manter uma linha alta que encurtava os espaços, embora o sistema defensivo tenha sido pego de surpresa momentaneamente no gol belga. Ele ofereceu uma presença física necessária para combater as saídas diretas da Bélgica.

Jules Kounde - 7/10

Atuando em sua posição habitual de lateral-direito, Kounde foi uma opção constante no terço ofensivo. Embora seus cruzamentos tenham sido ocasionalmente imprecisos, seu posicionamento ajudou a França a manter 61% de posse de bola, e ele foi disciplinado o suficiente para garantir que Dodi Moreira tivesse pouco sucesso pelo lado do campo.

Andy Diouf - 6/10

Atuando pelo lado esquerdo da defesa, Diouf deu equilíbrio, mas participou menos do terço final do que Kounde. Cumpriu bem suas tarefas defensivas e fez parte de uma unidade que limitou a Bélgica a zero contra-ataques dignos de nota ao longo dos noventa minutos.