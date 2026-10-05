Por 77 minutos, parecia que a Bélgica de Mark van Bommel estava prestes a garantir uma vitória fora de casa com disciplina após o gol de abertura de Dodi Lukebakio no primeiro tempo. A França teve dificuldades para furar o compacto bloco belga, apesar de dominar 61% da posse de bola e registrar um índice de gols esperados (xG) de 2,38. O cenário tático mudou significativamente no quarto final da partida, quando a superior condição física da França e a força do banco finalmente fizeram a diferença contra uma retaguarda belga cada vez mais desgastada.
A virada foi nada menos que extraordinária, impulsionada pela entrada de vários jovens de enorme potencial. Entre os 77 minutos e o apito final nos acréscimos, a França saiu de uma desvantagem de 0 a 1 para uma goleada por 4 a 1. A eficiência das finalizações nos minutos finais refletiu uma partida em que a França acabou sufocando o adversário pelo volume de jogo, terminando com 24 finalizações no total e 9 no alvo, em comparação com apenas 5 tentativas totais dos visitantes.