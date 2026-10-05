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FBL-EUR-NATIONS-FRA-BELAFP
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da França contra a Bélgica: Michael Olise e Desire Doue comandam uma incrível virada no fim

França
Bélgica
França x Bélgica
Liga das Nações A

A França produziu uma impressionante arrancada final no Stade de France para garantir uma vitória por 4 a 1 sobre a Bélgica na Liga das Nações. Em desvantagem durante a maior parte da partida, a equipe de Zinedine Zidane marcou quatro vezes nos 14 minutos finais para atropelar os visitantes.

Por 77 minutos, parecia que a Bélgica de Mark van Bommel estava prestes a garantir uma vitória fora de casa com disciplina após o gol de abertura de Dodi Lukebakio no primeiro tempo. A França teve dificuldades para furar o compacto bloco belga, apesar de dominar 61% da posse de bola e registrar um índice de gols esperados (xG) de 2,38. O cenário tático mudou significativamente no quarto final da partida, quando a superior condição física da França e a força do banco finalmente fizeram a diferença contra uma retaguarda belga cada vez mais desgastada.

A virada foi nada menos que extraordinária, impulsionada pela entrada de vários jovens de enorme potencial. Entre os 77 minutos e o apito final nos acréscimos, a França saiu de uma desvantagem de 0 a 1 para uma goleada por 4 a 1. A eficiência das finalizações nos minutos finais refletiu uma partida em que a França acabou sufocando o adversário pelo volume de jogo, terminando com 24 finalizações no total e 9 no alvo, em comparação com apenas 5 tentativas totais dos visitantes.

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    Goleiro e defesa

    Guillaume Restes - 6/10

    Restes teve muito pouco trabalho durante a maior parte da noite, já que a Bélgica se concentrou nas transições defensivas. Ele praticamente não teve culpa no gol de abertura de Lukebakio, aos 35 minutos, que foi bem finalizado. Fez uma defesa e mostrou distribuição razoável de jogo, completando uma boa parte de seus passes enquanto a França saía jogando desde a defesa.

    Leny Yoro - 7/10

    Uma estreia segura para o jovem zagueiro. Yoro mostrou sua velocidade de recuperação em várias ocasiões para neutralizar Romelu Lukaku e foi fundamental no domínio da França nos duelos aéreos, vencendo boa parte de suas disputas, enquanto a equipe limitou a Bélgica a apenas duas finalizações no alvo durante toda a partida.

    Maxence Lacroix - 6/10

    Uma presença segura, ainda que sem brilho, na linha defensiva ao longo dos 90 minutos. Lacroix ajudou a manter uma linha alta que encurtava os espaços, embora o sistema defensivo tenha sido pego de surpresa momentaneamente no gol belga. Ele ofereceu uma presença física necessária para combater as saídas diretas da Bélgica.

    Jules Kounde - 7/10

    Atuando em sua posição habitual de lateral-direito, Kounde foi uma opção constante no terço ofensivo. Embora seus cruzamentos tenham sido ocasionalmente imprecisos, seu posicionamento ajudou a França a manter 61% de posse de bola, e ele foi disciplinado o suficiente para garantir que Dodi Moreira tivesse pouco sucesso pelo lado do campo.

    Andy Diouf - 6/10

    Atuando pelo lado esquerdo da defesa, Diouf deu equilíbrio, mas participou menos do terço final do que Kounde. Cumpriu bem suas tarefas defensivas e fez parte de uma unidade que limitou a Bélgica a zero contra-ataques dignos de nota ao longo dos noventa minutos.

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    Meio-campo

    Eduardo Camavinga - 7/10

    O principal maestro do meio-campo. Camavinga foi vital na reciclagem da posse de bola e para garantir que a França se mantivesse no ataque. Sua capacidade de quebrar linhas com os passes foi fundamental para sustentar a pressão, mesmo quando o placar parecia desanimador. Ele foi substituído no fim por Rabiot, após uma atuação em que dominou a zona central.

    Manu Kone - 6/10

    Kone deu a intensidade necessária ao meio-campo, mas teve dificuldades para encontrar o passe decisivo contra o bloco baixo da Bélgica. Ele foi substituído pouco depois da marca de uma hora, quando Zidane buscava mais criatividade para reverter a desvantagem de um gol.

    Maghnes Akliouche - 6/10

    Uma atuação discreta do meia, que teve dificuldades para encontrar espaços entre as linhas da Bélgica. Ele fez parte da mudança dupla aos 60 minutos que, no fim, abriu caminho para a reação da França, já que o cenário do jogo exigia um perfil diferente de atacante.

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    ataque

    Ousmane Dembele - 6/10

    Capitão da equipe, Dembélé foi motivo de frustração para a torcida da casa. Tentou inúmeros dribles, mas muitas vezes lhe faltou o produto final diante de um disciplinado Timothy Castagne. Foi substituído aos 60 minutos, sem conseguir registrar gol ou assistência.

    Bradley Barcola - 6/10

    Barcola mostrou lampejos de sua aceleração característica, mas foi frequentemente marcado em dobro pela defesa belga. Completou vários dribles, mas não conseguiu furar a linha dos visitantes antes de ser substituído por Desire Doue aos 72 minutos.

    Esteban Lepaul - 6/10

    Encarregado de comandar o ataque, Lepaul se viu isolado por longos períodos. Embora sua movimentação tenha ajudado a abrir espaço entre os zagueiros centrais belgas, faltou o serviço necessário para incomodar Vandevoordt de forma significativa durante o tempo em que esteve em campo.

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    Reservas e técnico

    Desire Doue - 9/10

    O catalisador. Entrando aos 72 minutos, Doue virou o jogo de cabeça para baixo. Ele marcou o gol de empate aos 77 minutos e depois deu a assistência para Michael Olise nos terceiro e quarto gols da França. Uma atuação incrível saindo do banco.

    Michael Olise - 9/10

    Olise foi sensacional após entrar aos 60 minutos. Ele deu a assistência para o gol de Rayan Cherki, que fez 2 a 1, e depois marcou dois gols, aos 88 e 91 minutos, para deixar o resultado sem qualquer dúvida. Sua visão e execução foram de nível mundial.

    Rayan Cherki - 8/10

    Outra substituição que mudou o jogo. Cherki marcou o crucial gol da virada aos 81 minutos, mostrando grande frieza. Sua capacidade técnica em espaços curtos foi exatamente o que faltou à França na primeira hora da partida.

    Lucas Da Cunha - 7/10

    Substituiu Kone aos 61 minutos e teve papel fundamental no primeiro gol, dando a assistência para Doue empatar o placar. Sua energia ajudou a mudar o momento do jogo a favor da França.

    Adrien Rabiot - N/A

    Entrou aos 88 minutos no lugar de Camavinga para administrar o resultado.

    Zinedine Zidane - 9/10

    Um triunfo tático. Embora o time titular tenha tido dificuldades, as substituições de Zidane foram perfeitamente cronometradas e executadas. Ao reconhecer a necessidade de brilho individual para quebrar o impasse, suas entradas de Doue, Olise e Cherki transformaram uma derrota iminente em uma vitória contundente.