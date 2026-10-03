Notas dos jogadores da Espanha contra a Tchéquia: atuação de gala de Lamine Yamal e Rodri mantém campanha perfeita na Liga das Nações

D. Raya - 6/10

O jogador do Arsenal teve atuação de mero espectador em boa parte do tempo, já que a Espanha dominou a posse de bola. Ficou relativamente sem chances no gol de Jirí Sláma, aos 69 minutos, em uma das apenas duas finalizações no alvo que enfrentou durante toda a noite. Sua saída de bola seguiu precisa, ajudando na construção desde a defesa.

A. Laporte - 7/10

Laporte foi a base da defesa espanhola, controlando a linha alta com a compostura de sempre. Ajudou a limitar a Chéquia a tentativas de longa distância, em vez de chances claras, neutralizando o perigo antes que ele chegasse à área.

R. Le Normand - 7/10

Forte pelo alto e agressivo na marcação adiantada, Le Normand interrompeu vários contra-ataques em potencial antes que eles se desenvolvessem. Sua parceria com Laporte continua parecendo uma das mais estáveis do futebol internacional.

F. Garcia - 6/10

Garcia deu amplitude constante pelo lado esquerdo, permitindo mais espaço de atuação aos meio-campistas por dentro. Embora não tenha participado diretamente dos gols, seu posicionamento obrigou os pontas da Chéquia a assumir funções defensivas recuadas durante boa parte da partida.

I. Fresneda - 6/10

Uma atuação segura do jovem lateral. Ele se concentrou em manter a estrutura defensiva e foi disciplinado na recomposição, embora tenha sido menos ousado no apoio ao ataque do que seu companheiro do lado oposto.