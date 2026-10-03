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Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores da Espanha contra a Tchéquia: atuação de gala de Lamine Yamal e Rodri mantém campanha perfeita na Liga das Nações

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Espanha x Tchéquia
Espanha
Tchéquia
Liga das Nações A
L. Yamal
Rodri

A equipe de Luis de la Fuente manteve o início perfeito na campanha da Liga das Nações da Uefa com uma vitória por 3 a 1 sobre a Tchéquia. O domínio desde o início colocou os mandantes no controle e, apesar de um susto no segundo tempo, um gol no fim garantiu os três pontos para mantê-los com folga na liderança do Grupo 3.

A Espanha teve uma atuação dominante em Oviedo para dar sequência à sua campanha perfeita. A equipe saiu em ritmo arrasador, e Lamine Yamal balançou as redes apenas seis minutos após o início da partida, depois de uma jogada inteligente de Dani Olmo. A superioridade tática era evidente, com a Espanha tirando a posse de bola da Tchéquia e, antes do intervalo, ampliando a vantagem com uma finalização característica de Rodri aos 35 minutos.

No entanto, o segundo tempo não teve a mesma eficiência do primeiro, permitindo aos visitantes entrarem de volta no jogo quando Jirí Sláma marcou aos 69 minutos. O gol atrapalhou brevemente o ritmo da partida, mas a diferença técnica seguiu enorme, com a Espanha controlando 69% da posse de bola e trocando 766 passes. Enquanto a Tchéquia buscava o empate, Ladislav Krejcí foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, antes de o reserva Mikel Merino finalmente matar o jogo aos 89 minutos. Veja como os jogadores da Espanha foram avaliados em uma noite bem-sucedida e movimentada.

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    Goleiro e defesa

    D. Raya - 6/10

    O jogador do Arsenal teve atuação de mero espectador em boa parte do tempo, já que a Espanha dominou a posse de bola. Ficou relativamente sem chances no gol de Jirí Sláma, aos 69 minutos, em uma das apenas duas finalizações no alvo que enfrentou durante toda a noite. Sua saída de bola seguiu precisa, ajudando na construção desde a defesa.

    A. Laporte - 7/10

    Laporte foi a base da defesa espanhola, controlando a linha alta com a compostura de sempre. Ajudou a limitar a Chéquia a tentativas de longa distância, em vez de chances claras, neutralizando o perigo antes que ele chegasse à área.

    R. Le Normand - 7/10

    Forte pelo alto e agressivo na marcação adiantada, Le Normand interrompeu vários contra-ataques em potencial antes que eles se desenvolvessem. Sua parceria com Laporte continua parecendo uma das mais estáveis do futebol internacional.

    F. Garcia - 6/10

    Garcia deu amplitude constante pelo lado esquerdo, permitindo mais espaço de atuação aos meio-campistas por dentro. Embora não tenha participado diretamente dos gols, seu posicionamento obrigou os pontas da Chéquia a assumir funções defensivas recuadas durante boa parte da partida.

    I. Fresneda - 6/10

    Uma atuação segura do jovem lateral. Ele se concentrou em manter a estrutura defensiva e foi disciplinado na recomposição, embora tenha sido menos ousado no apoio ao ataque do que seu companheiro do lado oposto.

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    Meio-campo

    Rodri - 9/10

    O metrônomo desta seleção espanhola, Rodri foi soberano. Além do gol aos 35 minutos, que fez 2 a 0, ele ditou o ritmo do jogo, completando a maior parte dos 766 passes da Espanha. Ele foi substituído por Martín Zubimendi aos 77 minutos, após mais uma aula tática.

    D. Olmo - 8/10

    A capacidade de Olmo de encontrar espaços entre as linhas foi a principal razão para a Espanha ter parecido tão perigosa no início. Ele deu a assistência para o gol de abertura de Yamal aos seis minutos e foi o centro criativo da equipe até sair, substituído por Fermín López aos 67 minutos.

    A. Baena - 6,5/10

    Baena trabalhou duro no meio-campo e foi uma ameaça ofensiva constante, forçando Antonín Kinsky a fazer três boas defesas no primeiro tempo. Apesar de sua atuação enérgica, ele foi substituído por Yéremy Pino aos 46 minutos, enquanto De la Fuente buscava renovar os lados do campo.

    Pedri - 7/10

    Pedri exibiu sua habitual leveza com a bola, escapando da pressão com frequência e facilidade. Ele se conectou bem com Yamal no primeiro tempo, embora tenha faltado um passe final decisivo antes de ser substituído por Mikel Merino aos 67 minutos.

  • Spain v Czechia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD3Getty Images Sport

    ataque

    L. Yamal - 9/10

    O adolescente continua a desafiar a própria idade. Ele marcou seu gol aos seis minutos com confiança absoluta, dando o tom de toda a partida. Seus dribles causaram dores de cabeça constantes à defesa tcheca até ser substituído por Víctor Muñoz aos 46 minutos.

    R. Fernandez - 6,5/10

    Uma noite frustrante para o atacante que comandou o ataque, mas ainda assim conseguiu se fazer presente entre as 18 finalizações da Espanha. Ele viu uma tentativa perigosa ser defendida aos 49 minutos e teve papel vital na construção do terceiro gol, arrastando os defensores para fora de posição.

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    Reservas e técnico

    Y. Pino - 6/10

    Substituiu Baena aos 46 minutos. Embora tenha mostrado energia, não conseguiu reproduzir exatamente o peso que os atacantes do primeiro tempo exerceram sobre a linha defensiva tcheca.

    V. Munoz - 7/10

    Substituiu Yamal aos 46 minutos. Munoz provou ser uma adição vital, exigindo o goleiro aos 88 minutos e dando a pré-assistência para o gol de Merino no fim, justificando sua entrada com uma contribuição direta.

    M. Merino - 8/10

    O substituto perfeito. Substituiu Pedri aos 67 minutos, acrescentou força física ao meio-campo e apareceu perfeitamente na área para marcar o gol que finalmente encerrou a resistência tcheca aos 89 minutos.

    F. Lopez - 5.5/10

    Substituiu Olmo aos 67 minutos. Ajudou a manter a posse de bola em um momento em que a Tchéquia crescia em confiança, mas sua atuação foi prejudicada por um cartão amarelo por simulação nos acréscimos.

    M. Zubimendi - 6/10

    Substituiu Rodri aos 77 minutos. Ficou mais recuado e garantiu que não houvesse mais lapsos defensivos enquanto a Espanha administrava a vitória.

    L. de la Fuente (Técnico) - 8/10

    A organização tática de De la Fuente foi excelente, como mostra o grande volume de passes e chances criadas. Suas substituições foram proativas, e não reativas, com Munoz e Merino participando juntos do gol final para matar o jogo.

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