Notas dos jogadores da Espanha contra a Tchéquia: atuação de gala de Lamine Yamal e Rodri mantém campanha perfeita na Liga das Nações

A Espanha teve uma atuação dominante em Oviedo para dar sequência à sua campanha perfeita. A equipe saiu em ritmo arrasador, e Lamine Yamal balançou as redes apenas seis minutos após o início da partida, depois de uma jogada inteligente de Dani Olmo. A superioridade tática era evidente, com a Espanha tirando a posse de bola da Tchéquia e, antes do intervalo, ampliando a vantagem com uma finalização característica de Rodri aos 35 minutos.
No entanto, o segundo tempo não teve a mesma eficiência do primeiro, permitindo aos visitantes entrarem de volta no jogo quando Jirí Sláma marcou aos 69 minutos. O gol atrapalhou brevemente o ritmo da partida, mas a diferença técnica seguiu enorme, com a Espanha controlando 69% da posse de bola e trocando 766 passes. Enquanto a Tchéquia buscava o empate, Ladislav Krejcí foi expulso após receber o segundo cartão amarelo, antes de o reserva Mikel Merino finalmente matar o jogo aos 89 minutos. Veja como os jogadores da Espanha foram avaliados em uma noite bem-sucedida e movimentada.