Unai Simon - 6/10

Simon foi relativamente exigido, fazendo três defesas ao longo da partida. Embora pouco pudesse fazer nos arremates precisos de Gordon e Kane, sua saída de bola foi essencial para ajudar a Espanha a manter sua estrutura diante da pressão inglesa, ainda que em alguns momentos tenha parecido sobrecarregado pelos contra-ataques diretos da Inglaterra.

Marc Cucurella - 5/10

O jogador do Real Madrid teve um primeiro tempo difícil diante da velocidade dos jogadores abertos da Inglaterra e viveu um momento de azar quando a cabeçada de Kane desviou em sua coxa e entrou para o segundo gol. No entanto, melhorou de forma significativa com o passar do jogo. Contribuiu para os 22 cortes da Espanha, ajudando a afastar cruzamentos para a área nos minutos finais e oferecendo uma opção confiável pelo lado esquerdo durante a reação no segundo tempo.

Marc Pubill - 5/10

Foi uma noite de teste para o jovem lateral, que em alguns momentos teve dificuldades com a movimentação de Gordon. Ele fez parte de uma linha defensiva que pareceu vulnerável durante as fases de transição no primeiro tempo, embora tenha mostrado boa energia para apoiar o ataque quando a Espanha dominou a posse de bola na segunda etapa.

Aymeric Laporte - 7/10

Laporte foi a influência tranquilizadora no coração da defesa espanhola. Registrou várias das 20 interceptações da equipe, lendo o jogo com excelência para cortar passes destinados a Kane. Sua capacidade de iniciar as jogadas desde a defesa foi vital para que a Espanha alcançasse um total de 506 passes.

Pau Cubarsi - 6/10

O adolescente mostrou lampejos de sua imensa qualidade técnica, mas encontrou na batalha física com Kane uma dura curva de aprendizado. Cresceu no jogo, contribuindo para o esforço defensivo que limitou a Inglaterra a apenas cinco finalizações no alvo, apesar de suas 14 tentativas no total.