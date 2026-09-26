O jogo mudou drasticamente após uma série de substituições certeiras feita pelo banco da Espanha. Alex Baena empatou para a Espanha na marca de uma hora de jogo, após boa jogada de Dani Olmo, antes de Mikel Oyarzabal completar a virada aos 74 minutos, com assistência de Baena. Apesar da pressão final da Inglaterra, a superioridade da Espanha na retenção da bola, terminando com 53% de posse e ditando o ritmo com 498 passes, permitiu que a equipe administrasse os minutos finais e conquistasse os três pontos neste emocionante duelo da Liga das Nações.is Nations League thriller.
Notas dos jogadores da Espanha contra a Inglaterra: os supersubstitutos Alex Baena e Mikel Oyarzabal partem os corações ingleses de novo em virada impressionante em Wembley
- Getty Images Sport
Goleiro e defesa
Unai Simon - 6/10
Simon foi relativamente exigido, fazendo três defesas ao longo da partida. Embora pouco pudesse fazer nos arremates precisos de Gordon e Kane, sua saída de bola foi essencial para ajudar a Espanha a manter sua estrutura diante da pressão inglesa, ainda que em alguns momentos tenha parecido sobrecarregado pelos contra-ataques diretos da Inglaterra.
Marc Cucurella - 5/10
O jogador do Real Madrid teve um primeiro tempo difícil diante da velocidade dos jogadores abertos da Inglaterra e viveu um momento de azar quando a cabeçada de Kane desviou em sua coxa e entrou para o segundo gol. No entanto, melhorou de forma significativa com o passar do jogo. Contribuiu para os 22 cortes da Espanha, ajudando a afastar cruzamentos para a área nos minutos finais e oferecendo uma opção confiável pelo lado esquerdo durante a reação no segundo tempo.
Marc Pubill - 5/10
Foi uma noite de teste para o jovem lateral, que em alguns momentos teve dificuldades com a movimentação de Gordon. Ele fez parte de uma linha defensiva que pareceu vulnerável durante as fases de transição no primeiro tempo, embora tenha mostrado boa energia para apoiar o ataque quando a Espanha dominou a posse de bola na segunda etapa.
Aymeric Laporte - 7/10
Laporte foi a influência tranquilizadora no coração da defesa espanhola. Registrou várias das 20 interceptações da equipe, lendo o jogo com excelência para cortar passes destinados a Kane. Sua capacidade de iniciar as jogadas desde a defesa foi vital para que a Espanha alcançasse um total de 506 passes.
Pau Cubarsi - 6/10
O adolescente mostrou lampejos de sua imensa qualidade técnica, mas encontrou na batalha física com Kane uma dura curva de aprendizado. Cresceu no jogo, contribuindo para o esforço defensivo que limitou a Inglaterra a apenas cinco finalizações no alvo, apesar de suas 14 tentativas no total.
- Getty Images Sport
Meio-campo
Rodri - 7/10
O capitão foi o metrônomo da Espanha, garantindo que a equipe vencesse a batalha da posse de bola. Apesar de ter cometido um pênalti aos 53 minutos por uma falta em Jude Bellingham, que Kane desperdiçou na sequência, seu posicionamento foi irrepreensível no restante da partida. Protegeu a linha defensiva com brilhantismo e permitiu que os jogadores criativos brilhassem. Mesmo quando a Espanha foi para o intervalo em desvantagem, Rodri não se desesperou e encontrou companheiros de forma consistente para manter a pressão.
Fabian Ruiz - 6/10
Uma atuação sólida, embora sem brilho, de Ruiz, que deu o equilíbrio necessário ao lado de Rodri. Ele foi substituído aos 70 minutos por Pedri, quando a Espanha buscava mais verticalidade, mas seu trabalho no meio-campo foi crucial para suportar a pressão inglesa após o gol de Kane aos 40 minutos.
Dani Olmo - 8/10
Olmo foi a principal faísca criativa durante boa parte da partida. Deu a assistência decisiva para o gol de empate de Baena aos 60 minutos, mostrando sua visão em espaços curtos. Sua capacidade de circular entre as linhas acabou desorganizando o meio-campo da Inglaterra.
- Getty Images Sport
Ataque
Lamine Yamal - 7/10
Yamal silenciou Wembley em dois minutos, finalizando com categoria para colocar a Espanha na frente. Embora sua influência tenha diminuído um pouco durante o período de domínio da Inglaterra no primeiro tempo, sua velocidade seguiu sendo uma ameaça constante nos contra-ataques, contribuindo para os sete contra-ataques da Espanha.
Nico Williams - 6/10
Williams deu amplitude e abriu a defesa da Inglaterra, mas faltou a bola final em várias ocasiões. Ele também escorregou de forma custosa logo fora da área da Inglaterra, o que desencadeou diretamente o contra-ataque envolvente para o gol de empate de Anthony Gordon. Foi substituído aos 55 minutos como parte da mudança tática que acabou levando ao domínio da Espanha no segundo tempo.
Ferran Torres - 5/10
Atuando em uma função central, Torres foi muito participativo, mas extremamente desperdiçador, perdendo duas chances claras cara a cara no primeiro tempo que poderiam ter liquidado o jogo cedo. Foi substituído aos 55 minutos para a entrada de Mikel Oyarzabal, uma mudança que alterou a dinâmica do ataque espanhol.
- Getty Images Sport
Reservas e técnico
Mikel Oyarzabal - 8/10
Ao entrar aos 55 minutos, Oyarzabal provou ser o homem do jogo. Mostrou grande faro de artilheiro para marcar o terceiro gol decisivo aos 74 minutos, justificando sua entrada e oferecendo o ponto de referência que a Espanha não tinha antes.
Alex Baena - 9/10
A atuação definitiva de um super-reserva. Depois de entrar em campo aos 55 minutos, ele marcou o gol de empate em 2 a 2 apenas seis minutos depois e, em seguida, deu a assistência para o gol da vitória de Oyarzabal. Seu impacto foi imediato e transformador.
Pedri - 6/10
Acionado aos 70 minutos no lugar de Ruiz, Pedri ajudou a Espanha a manter a posse de bola e a fazer o tempo passar nos minutos finais da partida.
Mikel Merino - N/A
Uma alteração tática tardia aos 82 minutos para dar mais solidez ao meio-campo.
Luis de la Fuente - 9/10
Uma aula de gestão de jogo. De la Fuente percebeu que seu ataque titular estava sendo neutralizado e fez uma ousada substituição dupla antes da marca de uma hora. Colocar Baena e Oyarzabal em campo transformou uma desvantagem de 2 a 1 em uma vitória por 3 a 2, mostrando sua flexibilidade tática.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.