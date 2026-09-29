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Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores da Espanha contra a Croácia: Lamine Yamal leva nota 10 perfeita, enquanto a aula tática de De la Fuente atropela os visitantes

Player ratings
L. Yamal
L. de la Fuente
Espanha x Croácia
Espanha
Croácia
Liga das Nações A

Lamine Yamal teve uma atuação impecável na vitória da Espanha por 4 a 1 sobre a Croácia na Liga das Nações da Uefa. O adolescente marcou dois gols e deu uma assistência em uma exibição dominante no Estádio Ramón Sánchez-Pizjuán.

A Espanha abriu o placar logo aos dois minutos de jogo em Sevilha, quando Yamal aproveitou um cruzamento de Álex Baena. No entanto, os visitantes silenciaram momentaneamente a torcida da casa aos 28 minutos, quando Dion Drena Beljo balançou as redes de cabeça após boa jogada de Ivan Perisic, restabelecendo a igualdade contra a corrente do jogo.

A resposta do time de Luis de la Fuente foi rápida e decisiva. Marc Pubill recolocou a equipe em vantagem apenas três minutos após o empate, marcando de cabeça após escanteio cobrado por Yamal para fazer 2 a 1 no intervalo. A Espanha dominou o segundo tempo com 63,7% de posse de bola, sufocando o meio-campo croata. Yamal marcou seu segundo gol pouco depois da marca de uma hora, antes de o reserva Nico Williams dar números finais ao placar, deixando os anfitriões na liderança do Grupo 3.

  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Goleiro e defesa

    Unai Simon - 6/10

    O capitão teve uma noite relativamente tranquila, já que a Croácia conseguiu apenas dois chutes no alvo. Ele pouco pôde fazer no cabeceio de Beljo aos 28 minutos, mas se comunicou bem com sua jovem dupla de zaga para garantir que não houvesse novas falhas.

    Marc Pubill - 8/10

    Uma excelente atuação ofensiva do lateral-direito. Ele se manteve aberto e avançado para esticar o bloco croata e foi recompensado aos 31 minutos, infiltrando-se na área para marcar de cabeça o segundo gol da Espanha. Defensivamente, foi firme e contribuiu para uma linha de defesa que deu pouquíssimas brechas aos visitantes.

    Pau Cubarsi - 7/10

    O adolescente mostrou uma maturidade além da idade, lidando com inteligência com a ameaça física de Beljo. Seus passes progressivos desde a defesa foram fundamentais para a Espanha manter um ritmo alto, terminando o jogo com um alto índice de acerto enquanto a equipe dominava a posse de bola.

    Dean Huijsen - 7/10

    Um parceiro sólido para Cubarsi. Huijsen foi dominante pelo alto e mostrou tranquilidade sob pressão. Embora a defesa tenha sido vazada uma vez, seu posicionamento impediu a Croácia de criar chances realmente perigosas em seus breves momentos de posse de bola.

    Marc Cucurella - 7/10

    Como de costume, cheio de energia, Cucurella fez constantes ultrapassagens para apoiar o ataque. Ele equilibrou bem suas funções ofensivas, garantindo que o espaço às suas costas não fosse explorado nos contra-ataques pelos homens de lado da Croácia.

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    Meio-campo

    Martin Zubimendi - 7/10

    O ponto de equilíbrio tático da equipe. Zubimendi foi o coração do 4-2-3-1 da Espanha, reciclando a posse de bola com eficiência e interrompendo as jogadas antes de ser substituído por Rodri aos 72 minutos. Ele deu a base para os jogadores mais criativos brilharem.

    Fabian Ruiz - 7/10

    Ruiz ofereceu sua combinação habitual de força física e segurança técnica. Atuou com eficiência nos meio-espaços e ajudou a Espanha a manter seu domínio da posse de bola antes de ser substituído por Pedri aos 57 minutos.

    Álex Baena - 8/10

    Uma força criativa ao longo de seus 68 minutos em campo. Deu uma assistência vital logo aos dois minutos de jogo, encontrando Yamal para o gol de abertura. Foi um problema constante para a Croácia, embora tenha recebido um cartão amarelo antes de ser substituído por Nico Williams aos 68 minutos.

    Fermin Lopez - 7/10

    Trabalhador e taticamente disciplinado. Teve muito azar por não marcar, acertando um potente chute de pé esquerdo na trave nos acréscimos do primeiro tempo. Ajudou a manter a pressão antes de dar lugar a Mikel Merino aos 57 minutos.

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    Ataque

    Lamine Yamal - 10/10

    Uma atuação verdadeiramente perfeita. O ponta marcou o gol de abertura aos 2 minutos, deu uma assistência maravilhosa para Pubill aos 31 e depois liquidou a partida com seu segundo gol, aos 63 minutos. Ele atormentou Josko Gvardiol e o lado esquerdo da Croácia durante toda a noite, antes de ser substituído por Victor Muñoz aos 68 minutos.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Comandou o ataque com seu altruísmo característico. Embora tenha tido um gol anulado por impedimento aos 36 minutos, sua movimentação criou os espaços para Yamal e Pubill explorarem. Ele funcionou mais como um ponto de apoio para os criadores atrás dele do que como uma ameaça direta de gol.


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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Pedri - 8/10

    Entrou aos 57 minutos e imediatamente elevou a produção criativa da Espanha. Deu a assistência para o segundo gol de Yamal, atravessando o meio-campo croata com facilidade.

    Mikel Merino - 7/10

    Entrou no lugar de Fermin Lopez aos 57 minutos para dar mais solidez ao meio-campo. Cumpriu sua função perfeitamente e deu uma assistência brilhante para o gol tardio de Nico Williams, aos 89 minutos.

    Nico Williams - 8/10

    Uma participação devastadora saindo do banco. Depois de substituir Baena aos 68 minutos, manteve a pressão sobre uma defesa croata cansada e foi recompensado com um gol muito bem marcado aos 89 minutos.

    Victor Muñoz - 6/10

    Entrou no lugar de Yamal aos 68 minutos para dar pernas frescas à ponta. Quase marcou de cabeça pouco depois de entrar, se encaixando bem enquanto a Espanha administrava a confortável vitória.

    Rodri - 6/10

    Fez uma participação breve no fim, substituindo Zubimendi aos 72 minutos, para dar estabilidade de veterano. Assumiu a braçadeira de capitão e ajudou a controlar o ritmo nos minutos finais.

    Luis de la Fuente - 9/10

    Sua montagem tática foi impecável, confiando na juventude da linha defensiva e soltando Yamal. Suas substituições foram perfeitamente cronometradas, com Pedri e Merino dando assistências e Williams marcando, provando que a profundidade do seu elenco é incomparável.

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