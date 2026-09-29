A Espanha abriu o placar logo aos dois minutos de jogo em Sevilha, quando Yamal aproveitou um cruzamento de Álex Baena. No entanto, os visitantes silenciaram momentaneamente a torcida da casa aos 28 minutos, quando Dion Drena Beljo balançou as redes de cabeça após boa jogada de Ivan Perisic, restabelecendo a igualdade contra a corrente do jogo.
A resposta do time de Luis de la Fuente foi rápida e decisiva. Marc Pubill recolocou a equipe em vantagem apenas três minutos após o empate, marcando de cabeça após escanteio cobrado por Yamal para fazer 2 a 1 no intervalo. A Espanha dominou o segundo tempo com 63,7% de posse de bola, sufocando o meio-campo croata. Yamal marcou seu segundo gol pouco depois da marca de uma hora, antes de o reserva Nico Williams dar números finais ao placar, deixando os anfitriões na liderança do Grupo 3.