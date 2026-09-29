Unai Simon - 6/10

O capitão teve uma noite relativamente tranquila, já que a Croácia conseguiu apenas dois chutes no alvo. Ele pouco pôde fazer no cabeceio de Beljo aos 28 minutos, mas se comunicou bem com sua jovem dupla de zaga para garantir que não houvesse novas falhas.

Marc Pubill - 8/10

Uma excelente atuação ofensiva do lateral-direito. Ele se manteve aberto e avançado para esticar o bloco croata e foi recompensado aos 31 minutos, infiltrando-se na área para marcar de cabeça o segundo gol da Espanha. Defensivamente, foi firme e contribuiu para uma linha de defesa que deu pouquíssimas brechas aos visitantes.

Pau Cubarsi - 7/10

O adolescente mostrou uma maturidade além da idade, lidando com inteligência com a ameaça física de Beljo. Seus passes progressivos desde a defesa foram fundamentais para a Espanha manter um ritmo alto, terminando o jogo com um alto índice de acerto enquanto a equipe dominava a posse de bola.

Dean Huijsen - 7/10

Um parceiro sólido para Cubarsi. Huijsen foi dominante pelo alto e mostrou tranquilidade sob pressão. Embora a defesa tenha sido vazada uma vez, seu posicionamento impediu a Croácia de criar chances realmente perigosas em seus breves momentos de posse de bola.

Marc Cucurella - 7/10

Como de costume, cheio de energia, Cucurella fez constantes ultrapassagens para apoiar o ataque. Ele equilibrou bem suas funções ofensivas, garantindo que o espaço às suas costas não fosse explorado nos contra-ataques pelos homens de lado da Croácia.