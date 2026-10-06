A Espanha manteve seu aproveitamento perfeito na Liga das Nações com uma suada vitória de virada por 2 a 1 sobre a Croácia, em Split. Apesar de dominar a posse de bola com impressionantes 72%, a Espanha se viu em desvantagem logo cedo, depois de Ivan Perisic aproveitar uma assistência de Igor Matanovic aos 17 minutos. O bloco baixo croata, combinado com 21 cortes, frustrou os visitantes por mais de uma hora, enquanto a equipe de Luis de la Fuente teve dificuldade para transformar seu domínio territorial em chances claras de gol.
O panorama da partida mudou significativamente após o intervalo com a entrada de Merino. O meio-campista do Arsenal empatou aos 61 minutos, após boa jogada de Dani Olmo, antes de marcar o gol da vitória aos 88 minutos, depois de ser acionado por Martin Zubimendi. Embora a resistência da Croácia tenha sido prejudicada por um segundo cartão amarelo tardio para Perisic, a paciência estrutural da Espanha e a força superior de seu banco acabaram prevalecendo, garantindo a quarta vitória consecutiva da equipe no Grupo 3.