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Ao VivoIngressos
imago-sport-1084216267.jpgSebastian Frej
Mohamed Saeed
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Notas dos jogadores da Espanha contra a Croácia: dois gols de Mikel Merino garantem vitória de virada para de la Fuente em um thriller da Liga das Nações da Uefa

Espanha
Player ratings
Croácia
M. Merino
Croácia x Espanha
Liga das Nações A

Mikel Merino surgiu como o herói improvável com dois gols no segundo tempo, e a Espanha virou para derrotar a Croácia por 2 a 1 no Stadion Poljud. A vitória garante à equipe de Luis de la Fuente uma vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

A Espanha manteve seu aproveitamento perfeito na Liga das Nações com uma suada vitória de virada por 2 a 1 sobre a Croácia, em Split. Apesar de dominar a posse de bola com impressionantes 72%, a Espanha se viu em desvantagem logo cedo, depois de Ivan Perisic aproveitar uma assistência de Igor Matanovic aos 17 minutos. O bloco baixo croata, combinado com 21 cortes, frustrou os visitantes por mais de uma hora, enquanto a equipe de Luis de la Fuente teve dificuldade para transformar seu domínio territorial em chances claras de gol.

O panorama da partida mudou significativamente após o intervalo com a entrada de Merino. O meio-campista do Arsenal empatou aos 61 minutos, após boa jogada de Dani Olmo, antes de marcar o gol da vitória aos 88 minutos, depois de ser acionado por Martin Zubimendi. Embora a resistência da Croácia tenha sido prejudicada por um segundo cartão amarelo tardio para Perisic, a paciência estrutural da Espanha e a força superior de seu banco acabaram prevalecendo, garantindo a quarta vitória consecutiva da equipe no Grupo 3.

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    Goleiro e defesa

    Unai Simon - 7/10

    Teve uma noite relativamente tranquila em termos de defesas, fazendo quatro intervenções enquanto a Croácia tentava atacar nos contra-ataques. Pouco pôde fazer no gol preciso de Perisic na abertura do placar, mas se manteve sereno na saída de bola, ajudando a Espanha a construir desde trás contra uma pressão croata esporádica.

    Aymeric Laporte - 7/10

    O experiente defensor foi crucial para manter a linha alta da Espanha, garantindo que os 72% de posse fossem reciclados com eficiência. Dominou os duelos defensivos e ofereceu a base sólida necessária quando a Croácia tentou avançar por meio de Matanovic.

    Marc Cucurella - 6/10

    Ofereceu a habitual intensidade pelo lado esquerdo, embora o passe final às vezes tenha deixado a desejar diante de uma linha defensiva croata compacta. Foi seguro defensivamente, contribuindo para uma linha de quatro que limitou os donos da casa a apenas cinco finalizações no alvo, apesar da ameaça de 1,17 xG.

    Pau Cubarsi - 6/10

    O jovem mostrou maturidade além da idade em uma atmosfera hostil. Embora tenha sido testado ocasionalmente pela movimentação da linha de frente croata, sua capacidade de quebrar linhas com os passes ficou evidente enquanto a Espanha buscava espaços no bloco 4-5-1.

    Marc Pubill - 6/10

    Teve uma atuação funcional pelo lado direito da defesa. Pubill deu amplitude quando Lamine Yamal puxava para dentro, embora tenha sido obrigado a ficar atento à ameaça de Perisic nos contra-ataques durante o primeiro tempo.

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    Meio-campo

    Rodri - 7/10

    O capitão deu sustentação ao meio-campo com sua habitual inteligência tática, completando um alto volume de passes para manter a pressão. Ele foi substituído aos 71 minutos, quando De la Fuente buscou dar mais verticalidade à equipe com o jogo empatado em 1 a 1.

    Pedri - 7/10

    Atuou bem nos meio-espaços, tentando destravar um meio-campo que contava com Luka Modric e Mateo Kovacic. Sua segurança técnica garantiu que a Espanha se mantivesse no controle mesmo quando a torcida da casa aumentou o volume, antes de ele ser substituído aos 87 minutos.

    Dani Olmo - 7/10

    Olmo foi a principal faísca criativa no terço final, dando a assistência para o gol de empate de Merino aos 61 minutos. Sua movimentação entrelinhas causou problemas para Sutalo e Gvardiol antes de ele ser substituído no fim.

  • imago-sport-1084215311.jpgSebastian Frej

    Ataque

    Alex Baena - 5/10

    Teve dificuldades para exercer sua influência habitual no jogo no primeiro tempo e foi a vítima de uma mudança tática no intervalo. Sua saída para a entrada de Merino acabou sendo o ponto de virada da partida.

    Mikel Oyarzabal - 6/10

    Liderou o ataque com empenho, mas encontrou dificuldade para ter chances claras diante das 21 rebatidas da defesa croata. Sua movimentação altruísta abriu espaços para os meio-campistas explorarem no fim do jogo.

    Lamine Yamal - 7/10

    Foi uma noite frustrante para o adolescente, que frequentemente recebeu marcação dobrada dos laterais croatas. Mostrou lampejos de brilhantismo antes de ser substituído aos 78 minutos, quando a Espanha buscava uma abordagem mais direta.

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    Reservas e técnico

    Mikel Merino - 9/10

    A substituição perfeita. Ao entrar no intervalo, Merino transformou o jogo com suas infiltrações na área. Ele marcou o gol de empate aos 61 minutos e o dramático gol da vitória aos 88 para garantir os pontos.

    Martin Zubimendi - 7/10

    Acionado aos 71 minutos, Zubimendi deu a assistência decisiva para o gol da vitória de Merino. Ele levou energia renovada e disciplina defensiva ao meio-campo nos minutos finais.

    Fermin Lopez - 6/10

    Substituiu Rodri aos 71 minutos e ajudou a manter o ritmo enquanto a Espanha buscava o gol da vitória contra dez homens.

    Victor Munoz - 5/10

    Entrou aos 78 minutos e recebeu cartão amarelo nos acréscimos, durante um fim de jogo frenético.

    Yeremy Pino - N/A

    Entrou tardiamente, aos 87 minutos, para segurar o resultado.

    Luis de la Fuente - 9/10

    O treinador merece todo o crédito por suas mudanças proativas. Ao perceber a falta de poder de fogo, sua decisão de colocar Merino no intervalo foi um golpe de mestre que resultou diretamente nos dois gols e na vitória.