Jonas Urbig - 6/10

Uma noite tranquila para o goleiro, que foi em grande parte um espectador devido à incapacidade da Sérvia de fazer a bola chegar ao terço final. Fez uma defesa e foi seguro na distribuição, enquanto a Alemanha reciclava a posse desde trás, mas nunca foi realmente testado sob pressão.

Philipp Treu - 7/10

Manteve uma posição média alta, atuando efetivamente como um meio-campista auxiliar quando a Alemanha invertia seus laterais. Foi disciplinado nas transições defensivas, contribuindo para um esforço coletivo que permitiu apenas uma finalização contra os anfitriões.

Waldemar Anton - 7/10

O pilar defensivo da equipe, Anton foi dominante nos duelos aéreos e deu a cobertura necessária para permitir que os jogadores criativos tivessem liberdade para circular. Sua leitura de jogo impediu que a Sérvia armasse qualquer contra-ataque realmente perigoso.

Malick Thiaw - 7/10

Seguro com a bola e fisicamente imponente, Thiaw garantiu que Luka Jovic fosse mantido à margem do jogo. Sua capacidade de avançar para o meio-campo ajudou a Alemanha a sustentar sua pressão alta ao longo dos 90 minutos.

Maximilian Mittelstädt - 8/10

Uma ameaça constante pelo lado esquerdo, oferecendo a amplitude que esticou o bloco baixo sérvio. Coroou uma grande atuação ao dar a assistência para o gol de Wirtz aos 61 minutos.