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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Notas dos jogadores da Alemanha contra a Sérvia: Florian Wirtz comanda as ações, e os donos da casa letais dominam na Allianz Arena

Alemanha
Sérvia
Alemanha x Sérvia
Liga das Nações A

A Alemanha garantiu uma convincente vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia na Liga das Nações da Uefa, impulsionada por uma atuação criativa de destaque de Florian Wirtz. Os gols de Tom Bischof e do próprio Wirtz refletiram uma partida em que os donos da casa tiveram 73% de posse de bola e controle tático total.

A Alemanha apresentou uma atuação de domínio territorial e solidez estrutural para vencer a Sérvia por 2 a 0 na Allianz Arena. O plano tático ficou claro desde o início, com os donos da casa tendo 73% de posse de bola e limitando os visitantes a apenas uma finalização no alvo. A disputa dos gols esperados (xG) contou a história da noite, com a Alemanha acumulando expressivos 4,05 contra os irrisórios 0,02 da Sérvia, ilustrando um abismo total na criação e na execução das chances.

O gol que abriu o placar saiu aos 39 minutos, quando Bischof marcou após excelente trabalho de Wirtz. A Alemanha manteve a pressão após o intervalo, e Wirtz passou de garçom a artilheiro aos 61 minutos, concluindo uma jogada que envolveu Maximilian Mittelstädt. Embora o placar tenha permanecido em 2 a 0, o enorme volume de finalizações (30) sugeriu que um resultado mais elástico era possível se a pontaria tivesse sido mais implacável, mas o jogo sem sofrer gols e o ritmo tático vão agradar à comissão técnica.

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    Goleiro e defesa

    Jonas Urbig - 6/10

    Uma noite tranquila para o goleiro, que foi em grande parte um espectador devido à incapacidade da Sérvia de fazer a bola chegar ao terço final. Fez uma defesa e foi seguro na distribuição, enquanto a Alemanha reciclava a posse desde trás, mas nunca foi realmente testado sob pressão.

    Philipp Treu - 7/10

    Manteve uma posição média alta, atuando efetivamente como um meio-campista auxiliar quando a Alemanha invertia seus laterais. Foi disciplinado nas transições defensivas, contribuindo para um esforço coletivo que permitiu apenas uma finalização contra os anfitriões.

    Waldemar Anton - 7/10

    O pilar defensivo da equipe, Anton foi dominante nos duelos aéreos e deu a cobertura necessária para permitir que os jogadores criativos tivessem liberdade para circular. Sua leitura de jogo impediu que a Sérvia armasse qualquer contra-ataque realmente perigoso.

    Malick Thiaw - 7/10

    Seguro com a bola e fisicamente imponente, Thiaw garantiu que Luka Jovic fosse mantido à margem do jogo. Sua capacidade de avançar para o meio-campo ajudou a Alemanha a sustentar sua pressão alta ao longo dos 90 minutos.

    Maximilian Mittelstädt - 8/10

    Uma ameaça constante pelo lado esquerdo, oferecendo a amplitude que esticou o bloco baixo sérvio. Coroou uma grande atuação ao dar a assistência para o gol de Wirtz aos 61 minutos.

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    Meio-campo

    Serge Gnabry - 6/10

    Capitão da equipe na noite, Gnabry ocupou espaços de forma inteligente, mas teve dificuldade para encontrar a precisão nas finalizações vista em atuações anteriores. Ele foi substituído no intervalo por El Mala, enquanto o treinador buscava renovar os lados do campo.

    Aleksandar Pavlovic - 7/10

    O metrônomo no coração do meio-campo, Pavlovic completou a grande maioria de seus passes e foi fundamental para a Alemanha registrar 737 passes no total. Ele controlou o ritmo e protegeu bem a linha de quatro defensores até sua substituição no fim.

    Tom Bischof - 8/10

    Uma atuação impressionante do jovem, que mostrou grande faro de gol para abrir o placar aos 39 minutos. Além do gol, sua combinação com Wirtz foi um dos destaques, encontrando de forma consistente espaços no meio-campo sérvio.

    Derry Scherhant - 6/10

    Uma atuação de muita entrega pelo lado do campo, Scherhant deu energia e dedicação defensiva. Embora não tenha registrado gol nem assistência, sua movimentação ajudou a criar espaços para o principal articulador central explorar.

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    Ataque

    Florian Wirtz - 9/10

    A estrela incontestável do espetáculo. Wirtz foi o arquiteto de tudo o que a Alemanha fez de bom, dando a assistência para o gol de abertura antes de marcar ele mesmo o segundo, aos 61 minutos. Sua inteligência tática e capacidade de desorganizar a defesa sérvia o tornaram imparável.

    Nick Woltemade - 7/10

    Atuou como um ponto de referência crucial, usando seu porte físico para proteger a bola e acionar os companheiros. Embora não tenha entrado na súmula, sua presença ocupou os dois zagueiros centrais da Sérvia, dando a Wirtz a liberdade para circular.

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    Reservas e técnico

    Said El Mala - 6/10

    Entrou no intervalo no lugar de Gnabry. Trouxe fôlego novo e objetividade, ajudando a manter a alta intensidade do jogo ofensivo da Alemanha durante o segundo tempo.

    Mika Baur - 6/10

    Entrou aos 77 minutos. A sensação do Celtic mostrou lampejos de sua qualidade técnica em uma participação tardia, embora o jogo já estivesse em grande parte decidido quando ele entrou.

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Substituiu Woltemade nos 13 minutos finais. Ofereceu uma ameaça diferente com sua velocidade às costas da defesa, embora tenha tido poucas oportunidades de aumentar o placar.

    Bamaba Conte - 5/10

    Uma entrada tardia que ajudou a administrar o resultado, enquanto a Alemanha passava a uma fase de controle do jogo.

    Vitaly Janelt - N/A

    Entrou aos 88 minutos para dar mais solidez ao meio-campo. Teve pouco tempo para impactar o jogo de forma significativa.

    Jurgen Klopp - 8/10

    Uma aula tática em jogo posicional. O time de Klopp parecia incrivelmente bem treinado, sufocando a Sérvia com uma linha alta e rotações ofensivas fluidas. A decisão de escalar Bischof ao lado de Wirtz se mostrou inspirada.

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