A Alemanha apresentou uma atuação de domínio territorial e solidez estrutural para vencer a Sérvia por 2 a 0 na Allianz Arena. O plano tático ficou claro desde o início, com os donos da casa tendo 73% de posse de bola e limitando os visitantes a apenas uma finalização no alvo. A disputa dos gols esperados (xG) contou a história da noite, com a Alemanha acumulando expressivos 4,05 contra os irrisórios 0,02 da Sérvia, ilustrando um abismo total na criação e na execução das chances.
O gol que abriu o placar saiu aos 39 minutos, quando Bischof marcou após excelente trabalho de Wirtz. A Alemanha manteve a pressão após o intervalo, e Wirtz passou de garçom a artilheiro aos 61 minutos, concluindo uma jogada que envolveu Maximilian Mittelstädt. Embora o placar tenha permanecido em 2 a 0, o enorme volume de finalizações (30) sugeriu que um resultado mais elástico era possível se a pontaria tivesse sido mais implacável, mas o jogo sem sofrer gols e o ritmo tático vão agradar à comissão técnica.