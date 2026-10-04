Jonas Urbig - 6/10

Uma noite relativamente tranquila para o jovem goleiro, que foi praticamente um espectador durante longos períodos. Fez duas defesas para manter o jogo sem sofrer gols, mas raramente foi exigido por uma equipe grega que acertou apenas dois chutes no alvo. Sua distribuição ajudou a sustentar a linha alta exigida pelo sistema de Klopp.

David Raum - 7/10

Raum foi uma válvula de escape constante pelo lado esquerdo, oferecendo a amplitude necessária para abrir a defesa grega. Deu uma assistência para uma chance de Wirtz no fim e foi o jogador da Alemanha que mais cruzou, embora suas bolas muitas vezes carecessem de um homem de referência para concluí-las na área congestionada.

Waldemar Anton - 6/10

O defensor teve a missão de controlar as transições e cumpriu bem esse papel na maior parte do tempo, embora tenha sido advertido aos 36 minutos por uma falta tática. Foi seguro pelo alto, contribuindo para os 13 duelos aéreos vencidos pela Alemanha, antes de o jogo se transformar em um exercício de posse de bola em mão única.

Malick Thiaw - 5/10

Embora tenha sido dominante fisicamente, a noite de Thiaw terminou com gosto amargo após um cartão amarelo aos 90 minutos por uma entrada imprudente. Ele teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade de Fotis Ioannidis nos contra-ataques, mas seguiu como peça vital da base de dois homens que permitiu aos laterais avançarem.

Philipp Treu - 6/10

Treu mostrou grande energia pela direita e quase encontrou o gol da vitória no fim, com um chute que passou por cima do travessão aos 86 minutos. No entanto, foi pego fora de posição defensivamente no segundo tempo, o que levou a um cartão amarelo aos 66 minutos, e às vezes lhe faltou o refinamento técnico para furar o bloqueio baixo.