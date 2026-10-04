No entanto, apesar de registrar 21 finalizações e conseguir 45 toques na área adversária, ficou evidente a falta de verticalidade da Alemanha no terço final. A equipe só exigiu quatro defesas do goleiro grego, destacando uma dificuldade crescente para transformar o controle estético em resultados concretos, o que a deixa em terceiro lugar no Grupo A2. Veja como os jogadores da Alemanha foram avaliados no frustrante empate sem gols:
Notas dos jogadores da Alemanha contra a Grécia: Wirtz mostra sua velha cara enquanto Klopp incute um espírito "sem dentes" em empate frustrante
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Goleiro e defesa
Jonas Urbig - 6/10
Uma noite relativamente tranquila para o jovem goleiro, que foi praticamente um espectador durante longos períodos. Fez duas defesas para manter o jogo sem sofrer gols, mas raramente foi exigido por uma equipe grega que acertou apenas dois chutes no alvo. Sua distribuição ajudou a sustentar a linha alta exigida pelo sistema de Klopp.
David Raum - 7/10
Raum foi uma válvula de escape constante pelo lado esquerdo, oferecendo a amplitude necessária para abrir a defesa grega. Deu uma assistência para uma chance de Wirtz no fim e foi o jogador da Alemanha que mais cruzou, embora suas bolas muitas vezes carecessem de um homem de referência para concluí-las na área congestionada.
Waldemar Anton - 6/10
O defensor teve a missão de controlar as transições e cumpriu bem esse papel na maior parte do tempo, embora tenha sido advertido aos 36 minutos por uma falta tática. Foi seguro pelo alto, contribuindo para os 13 duelos aéreos vencidos pela Alemanha, antes de o jogo se transformar em um exercício de posse de bola em mão única.
Malick Thiaw - 5/10
Embora tenha sido dominante fisicamente, a noite de Thiaw terminou com gosto amargo após um cartão amarelo aos 90 minutos por uma entrada imprudente. Ele teve dificuldades em alguns momentos com a velocidade de Fotis Ioannidis nos contra-ataques, mas seguiu como peça vital da base de dois homens que permitiu aos laterais avançarem.
Philipp Treu - 6/10
Treu mostrou grande energia pela direita e quase encontrou o gol da vitória no fim, com um chute que passou por cima do travessão aos 86 minutos. No entanto, foi pego fora de posição defensivamente no segundo tempo, o que levou a um cartão amarelo aos 66 minutos, e às vezes lhe faltou o refinamento técnico para furar o bloqueio baixo.
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Meio-campo
Aleksandar Pavlovic - 7/10
O metrônomo da equipe alemã. Pavlovic esteve no centro de tudo, ditando o ritmo e garantindo que a Alemanha mantivesse seus 89,2% de precisão nos passes. Protegeu bem a linha de quatro defensores, mas, como muitos de seus companheiros, teve dificuldade para encontrar o passe decisivo pelo coração do meio-campo grego.
Tom Bischof - 6/10
Bischof ocupou com inteligência os espaços entre as linhas, mas acabou sufocado por Dimitrios Kourbelis e Christos Zafeiris. Trabalhou duro para dar fluidez às jogadas no terço final antes de ser substituído por Mika Baur aos 83 minutos, enquanto Klopp buscava um lampejo de criatividade.
Lennart Karl - 5/10
Uma noite difícil para Karl, que não conseguiu se impor no jogo. Teve dificuldades para vencer seu marcador nas situações de um contra um e muitas vezes foi forçado a jogar para trás. Foi substituído aos 63 minutos por Said El Mala após uma hora de futebol em grande parte apagada.
Derry Scherhant - 6/10
Scherhant mostrou lampejos de brilhantismo pela ponta e contribuiu para as 21 finalizações da Alemanha, mas sua tomada de decisão no terço final deixou muito a desejar. Foi substituído no fim por Bambase Conte depois de se desgastar contra o disciplinado Kostas Tsimikas.
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Atacar
Florian Wirtz - 7/10
Como capitão e ponto focal da equipe, Wirtz mostrou sua velha cara, provando ser o jogador individualmente mais perigoso da Alemanha. Ele teve uma finalização com direção do gol bloqueada aos 88 minutos e outra chutou por cima aos 84. Embora sua qualidade técnica tenha ficado clara, muitas vezes precisou recuar demais para receber a bola, deixando a área vazia.
Jonathan Burkardt - 5/10
Burkardt viveu uma noite frustrante, já que os zagueiros centrais da Grécia o marcaram de perto. Ele teve poucas chances claras de gol e não conseguiu se conectar de forma eficaz com Wirtz. Foi substituído aos 63 minutos por Nick Woltemade depois de ter dificuldades para causar um impacto significativo.
- AFP
Reservas e técnico
Nick Woltemade - 6/10
Entrou aos 63 minutos para oferecer um perfil físico diferente no ataque. Deu uma plataforma melhor para as bolas longas, mas não conseguiu quebrar o empate sem gols.
Said El Mala - 6/10
Acionado no lugar de Karl, El Mala deu mais objetividade e sofreu uma falta pouco depois de entrar, embora seu passe final tenha carecido de precisão.
Bambase Conte - N/A
Entrou aos 83 minutos. Cometeu uma falta nos acréscimos, mas teve pouco tempo para influenciar o placar.
Mika Baur - N/A
Substituto que entrou aos 83 minutos e criou uma chance no fim para Wirtz, mas não conseguiu ajudar a encontrar o gol.
Jurgen Klopp - 6/10
Klopp incute um espírito de luta em seus jogadores, mas seu time pareceu completamente "sem poder de fogo" contra um bloco baixo. Sua equipe jogou com uma identidade clara, dominando a posse de bola e o território, mas o sistema 4-4-2 não conseguiu produzir a eficiência necessária. Suas substituições foram proativas, mas no fim não conseguiram mudar a dinâmica tática do jogo.
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