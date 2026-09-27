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Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduzido por

Notas dos jogadores da Alemanha contra a Grécia: Jurgen Klopp sofre a primeira derrota, enquanto ataque sem pontaria arruína sua estreia em casa em Augsburg

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Alemanha x Grécia
Alemanha
Grécia
Liga das Nações A
J. Klopp

Jürgen Klopp sofreu sua primeira derrota como técnico da Alemanha após uma frustrante derrota por 1 a 0 para a Grécia na segunda rodada da Liga das Nações da Uefa 2026/27 (Liga A, Grupo 2).

Apesar de ter 75,5% de posse de bola na SGL Arena, uma experimental Alemanha, sem peças-chave como Jamal Musiala e Kai Havertz, não teve poder de definição contra um bloco baixo compacto e foi punida pelo gol da vitória de Dimitrios Kourbelis, aos 74 minutos.


O resultado deixa a Alemanha em terceiro no grupo, com apenas um ponto, enquanto a Grécia dispara na liderança com 100% de aproveitamento, à frente da Holanda (4 pontos). Com a linha alta vulnerável aos contra-ataques e um ataque parado por um inspirado Konstantinos Tzolakis, esta foi uma dura curva de aprendizado. Aqui, analisamos as notas dos jogadores da Alemanha enquanto o elenco continua a se adaptar sob o comando de Klopp.

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    Goleiro e defesa

    Alexander Nubel - 6/10

    Escalado como titular, Nubel terminou com nota 6,3. Ele foi relativamente pouco exigido por longos períodos, já que a Grécia registrou apenas um chute no alvo, mas mostrou boa distribuição de bola sob pressão. No entanto, ficou completamente sem reação no gol da vitória, depois que Kimmich desviou fortemente a finalização, mandando a bola para o fundo das redes.

    Nathaniel Brown - 7/10

    Um dos jogadores mais proativos da linha defensiva, Brown recebeu nota 6,6 antes de ser substituído no fim (84'). Ele ofereceu uma opção constante pelo lado esquerdo e mostrou disciplina tática no posicionamento, embora seus cruzamentos não tenham tido o toque final de qualidade necessário para quebrar o empate.

    Yann Bisseck - 7/10

    Bisseck registrou nota 6,8 e mostrou domínio físico nos duelos individuais. Foi o mais sereno entre os defensores centrais, saindo da linha com frequência para interceptar as jogadas. Embora tenha recebido um cartão amarelo cedo (17'), fez um bloqueio crucial e gigantesco aos 90 minutos para salvar Gnabry depois de um erro defensivo terrível.

    Jonathan Tah - 6/10

    Uma noite difícil para o experiente defensor, que teve nota 6,2. Tah não mostrou seu domínio aéreo habitual e pareceu sempre um passo atrás nas transições rápidas, o que gerou vários momentos de nervosismo para a torcida da casa.

    Josha Vagnoman - 7/10

    Vagnoman deu muita energia pelo lado direito e terminou com 7,0. Foi eficiente na pressão inicial e contribuiu para o domínio da Alemanha no começo, embora sua improvisada tentativa de corte de calcanhar tenha mantido a bola viva sem querer na jogada do gol da Grécia.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Meio-campo

    Kevin Schade - 7/10

    Schade recebeu nota 6,8 por sua atuação incansável. Cobriu muito espaço e tentou ligar as transições defensivas ao ataque, mas faltou o brilho criativo para furar um bloqueio de meio-campo grego muito resistente antes de ser substituído aos 65 minutos.

    Felix Nmecha - 6/10

    Nmecha teve dificuldades para se impor no jogo e terminou com nota 6,4. Embora tenha sido suficientemente seguro com a bola, falhou em oferecer os passes verticais necessários para penetrar as linhas da oposição. De forma crucial, não pressionou Kourbelis com a intensidade necessária na entrada da área, permitindo ao meio-campista grego o tempo e o espaço para marcar o gol decisivo. Foi substituído aos 84 minutos.

    Karim Adeyemi - 7/10

    Adeyemi usou sua velocidade para esticar a defesa grega, sendo muitas vezes a principal ameaça. Teve várias finalizações perigosas, incluindo um chute brilhante aos 31 minutos, defendido de forma soberba por Tzolakis. Sua tomada de decisão no terço final por vezes oscilou, mas ele seguiu sendo um problema constante para os visitantes até sair aos 75 minutos.

    Joshua Kimmich - 7/10

    O capitão orquestrou o jogo pelo centro, mas não conseguiu encontrar o passe decisivo, o que resultou em nota 6,6. Sua liderança ficou evidente, mas ele foi extremamente infeliz aos 74 minutos, quando se esticou para bloquear o chute de Kourbelis e acabou desviando involuntariamente a bola com a parte interna do pé para além de Nubel, no único gol da partida.

    Bambase Conte - 7/10

    O estreante mostrou lampejos de brilhantismo técnico e recebeu 6,7. Procurou flutuar em espaços entre as linhas gregas e forçou uma defesa fantástica de Tzolakis, já no limite, com uma potente finalização de pé esquerdo aos 49 minutos, marcando uma estreia promissora antes de sair aos 65 minutos.


  • FBL-EUR-NATIONS-GER-GREAFP

    Ataque

    Youssef Ebnoutalib - 6/10

    Foi uma noite frustrante para Ebnoutalib, que recebeu pouca bola e teve nota 6,2. Ele trabalhou duro para pressionar na frente, mas os zagueiros centrais da Grécia, especialmente Konstantinos Mavropanos, conseguiram neutralizá-lo e interceptar os passes direcionados a ele durante toda a partida.

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  • Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images Sport

    Reservas e técnico

    Jonathan Burkardt - 6/10

    Entrou aos 65 minutos no lugar de Schade, mas teve dificuldade para impactar o jogo, terminando com nota 5,8 ao encontrar problemas para achar espaço no último terço congestionado.

    Florian Wirtz - 6/10

    Uma entrada surpresa como substituto aos 65 minutos. Wirtz (5,8) tentou dar mais criatividade ao ataque, mas frequentemente estava cercado por várias camisas azuis cada vez que tocava na bola.

    Serge Gnabry - 5/10

    Acionado no lugar de Adeyemi aos 75 minutos, Gnabry (5,0) ofereceu alguma objetividade, mas cometeu um erro monumental de passe no próprio campo aos 90 minutos, ecoando sua falha contra a Holanda, que quase deu de presente o segundo gol à Grécia.

    Anton Stach - 6/10

    Uma entrada tardia no lugar de Nmecha aos 84 minutos, Stach (6,3) trouxe pernas frescas ao meio-campo nos seis minutos finais, além dos acréscimos.

    Hennes Behrens - 6/10

    Colocado em campo aos 84 minutos no lugar de Brown, o herói local de Augsburg, Behrens (6,1), foi usado principalmente como reforço nos momentos finais enquanto a Alemanha buscava um empate tardio.

    Jurgen Klopp - 6/10

    A disposição de Klopp para fazer experiências com o elenco é louvável, mas a falta de um plano ofensivo coeso contra um bloco baixo ficou evidente. Apesar de ter colocado reforços ofensivos em campo, suas substituições não conseguiram mudar o rumo da partida, o que lhe rendeu uma derrota em seu primeiro jogo em casa como técnico da seleção.

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