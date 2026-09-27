Jonathan Burkardt - 6/10
Entrou aos 65 minutos no lugar de Schade, mas teve dificuldade para impactar o jogo, terminando com nota 5,8 ao encontrar problemas para achar espaço no último terço congestionado.
Florian Wirtz - 6/10
Uma entrada surpresa como substituto aos 65 minutos. Wirtz (5,8) tentou dar mais criatividade ao ataque, mas frequentemente estava cercado por várias camisas azuis cada vez que tocava na bola.
Serge Gnabry - 5/10
Acionado no lugar de Adeyemi aos 75 minutos, Gnabry (5,0) ofereceu alguma objetividade, mas cometeu um erro monumental de passe no próprio campo aos 90 minutos, ecoando sua falha contra a Holanda, que quase deu de presente o segundo gol à Grécia.
Anton Stach - 6/10
Uma entrada tardia no lugar de Nmecha aos 84 minutos, Stach (6,3) trouxe pernas frescas ao meio-campo nos seis minutos finais, além dos acréscimos.
Hennes Behrens - 6/10
Colocado em campo aos 84 minutos no lugar de Brown, o herói local de Augsburg, Behrens (6,1), foi usado principalmente como reforço nos momentos finais enquanto a Alemanha buscava um empate tardio.
Jurgen Klopp - 6/10
A disposição de Klopp para fazer experiências com o elenco é louvável, mas a falta de um plano ofensivo coeso contra um bloco baixo ficou evidente. Apesar de ter colocado reforços ofensivos em campo, suas substituições não conseguiram mudar o rumo da partida, o que lhe rendeu uma derrota em seu primeiro jogo em casa como técnico da seleção.