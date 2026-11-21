O Chelsea começou bem, pressionando a saída de bola, e abriu o placar com Emegha aos 25 minutos. Três minutos depois, porém, Okafor aproveitou os espaços na defesa adversária.
A lesão de Caicedo no início do jogo tirou do meio-campo sua proteção defensiva. Após o intervalo, um pênalti cometido por Rogers ao tocar a bola com a mão permitiu a Calvert-Lewin colocar o Leeds em vantagem. Obrigado a buscar o resultado com a linha defensiva adiantada, o time de Alonso sofreu nos contra-ataques: Okafor marcou novamente aos 58 minutos, antes de Aaronson fechar a goleada por 4 a 1 nos acréscimos.