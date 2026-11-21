Emiliano Martinez - 5/10

Defendeu duas finalizações de Calvert-Lewin no primeiro tempo e manteve o Chelsea no jogo. Ficou completamente desprotegido no terceiro e no quarto gols do Leeds, quando a organização defensiva à sua frente desapareceu.

Josh Acheampong - 5/10

Mostrou iniciativa cedo, com uma finalização de longe aos nove minutos, mas teve dificuldades para acompanhar a movimentação de Okafor pelo lado do campo. Foi substituído por Malo Gusto aos 73 minutos.

Wesley Fofana - 4/10

Venceu parte das disputas pelo alto, mas não conseguiu organizar a defesa diante das rápidas transições do Leeds. A falta que cometeu aos 74 minutos, em um momento de frustração, resumiu uma tarde desordenada.

Levi Colwill - 5/10

Foi preciso nos passes e avançou para levar perigo na área adversária, mas teve uma cabeçada e uma finalização no fim bloqueadas. Não conseguiu impedir que Calvert-Lewin dominasse os espaços centrais ao proteger a bola.

Pep Chavarria - 4/10

Ficou preso à defesa pelas constantes ultrapassagens de Jayden Bogle pela esquerda. Contribuiu pouco no ataque antes de dar lugar a Geovany Quenda no fim.