L. Perri - 6/10

Atuou principalmente como uma opção extra de passe atrás da linha defensiva adiantada, ajudando a equipe a manter a posse de bola. Não precisou fazer nenhuma defesa durante toda a noite, já que Singapura mandou suas poucas cabeçadas bem longe do alvo.

Vanderson - 7/10

Avançou pela linha lateral direita para alargar a linha de cinco defensores de Singapura, dando bastante espaço para Estevao cortar para dentro. Seu posicionamento agressivo manteve os anfitriões recuados, embora seus chutes de longe tenham saído sem direção.

J. Jesus - 7/10

Posicionado como zagueiro pela direita ao lado de Gabriel, avançou com rapidez até o meio-campo para interceptar passes antes que Singapura pudesse contra-atacar. Leu bem o jogo até dar lugar a Arthur Dias aos 71 minutos.

Gabriel - 8/10

Dominou pelo alto como zagueiro pela esquerda e lidou com tranquilidade com as raras bolas de Singapura lançadas na área. Quase marcou de cabeça após um escanteio aos 58 minutos, pouco antes de sair para descansar, na marca de uma hora de jogo.

D. Santos - 7/10

Deu amplitude pelo lado esquerdo e fez cruzamentos perigosos de primeira que obrigaram a defesa de Singapura a recuar. Essa ameaça constante pela ponta abriu o corredor interno esquerdo para Vinicius causar estragos.