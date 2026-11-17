V. Reis - 6/10
Substituiu Gabriel como zagueiro pela esquerda aos 60 minutos e manteve a linha defensiva adiantada organizada para preservar o jogo sem sofrer gols.
Allan - 7/10
Entrou no lugar de Vinicius na marca de uma hora de jogo e teve impacto imediato pela esquerda, ao preparar o gol de Rayan cinco minutos depois.
G. Bontempo - 6/10
Assumiu o lugar de Joao Gomes no meio-campo central aos 60 minutos e manteve a bola circulando bem, apesar de precisar de atendimento nos minutos finais.
M. Gomes - 6/10
Entrou no lugar de Bruno Guimaraes aos 61 minutos e se adaptou sem dificuldades à função no setor central direito do meio-campo.
A. Santana - 6/10
Alisson substituiu Estevao na ponta direita aos 70 minutos, explorou os espaços na defesa já cansada e conquistou um escanteio nos minutos finais.
A. Dias - 6/10
Entrou no lugar de Jonathan Jesus na zaga aos 71 minutos e disputou a reta final sem problemas.
Andre - N/A
Substituiu Rayan aos 80 minutos para ajudar a controlar os dez minutos finais no meio-campo.
Paul Clement (Carlo Ancelotti) - 9/10
À beira do campo enquanto Ancelotti assistia à partida das arquibancadas, Clement comandou uma atuação tática dominante que criou superioridade numérica pelos lados contra Singapura desde o apito inicial. Suas substituições na marca de uma hora de jogo mantiveram a intensidade alta e permitiram descansar titulares importantes quando a goleada já estava assegurada.