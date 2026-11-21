A pressão alta do Gladbach transformou o primeiro tempo em uma disputa equilibrada, com Daniel Batz defendendo uma finalização de Nmecha logo no início, enquanto o Dortmund tinha dificuldade para encontrar seu ritmo. Kovac mudou o rumo da partida no intervalo ao substituir Joane Gadou, que já tinha cartão amarelo, por Waldemar Anton. Com a linha de três zagueiros mais sólida, o BVB manteve a pressão no segundo tempo. O domínio deu resultado aos 80 minutos, quando Marcel Sabitzer, que havia saído do banco, ajeitou a bola para Nmecha finalizar rasteiro da entrada da área. A bola passou por Batz e garantiu os três pontos.
Notas do Borussia Dortmund contra o Borussia Mönchengladbach: gol de Felix Nmecha no fim leva o BVB à liderança da Bundesliga
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- IMAGO / Jan Huebner
Goleiro e defesa
Gregor Kobel: 7/10
Segurou a finalização de Robin Hack aos 48 minutos e, aos 56, espalmou para fora um chute de Shuto Machino de 25 metros. Fez a distribuição da bola com tranquilidade mesmo sob pressão.
Joane Gadou: 5/10
Recebeu cartão amarelo aos 16 minutos atuando pela direita da linha de três zagueiros e pareceu desconfortável diante do jogo físico do Gladbach. Foi substituído no intervalo, em uma decisão sensata.
Nico Schlotterbeck: 7/10
Comandou o centro da linha de três zagueiros e ajudou a equipe a avançar com a bola, embora uma perda de posse aos 70 minutos tenha dado início a um contra-ataque. Aos 51, cabeceou por cima de perto do gol.
Ramy Bensebaini: 8/10
Mostrou tranquilidade pela esquerda da linha de três zagueiros no estádio de seu ex-clube e antecipou-se aos lances de perigo. Conteve Hack sem cometer falta e não deu espaço a Wael Mohya.
- IMAGO / Kirchner-Media
Meio-campo
Julian Ryerson: 7/10
Acompanhou Hack com atenção como ala pela direita e também levou perigo pelo lado do campo. Encontrou Nmecha em uma cobrança de falta aos 22 minutos e serviu Fabio Silva aos 61.
Felix Nmecha: 9/10
Impulsionou as transições da equipe como parte da dupla de volantes durante toda a tarde. Testou Batz aos cinco minutos e cabeceou com perigo aos 22. Decidiu o jogo aos 80, com uma finalização de primeira que passou pelo goleiro.
Jobe Bellingham: 6/10
Trabalhou bastante ao lado de Nmecha no meio-campo, mas teve dificuldade para ditar o ritmo diante de Florian Neuhaus e Zento Uno. Foi substituído por Joey Veerman aos 60 minutos.
Daniel Svensson: 6/10
Foi disciplinado como ala pela esquerda e limitou as ações de Joe Scally. Contribuiu pouco no ataque, enquanto o Dortmund teve dificuldade para cruzar com a bola rolando antes do intervalo.
- IMAGO / RHR-Foto
Ataque
Konstantinos Karetsas: 7/10
Atuou bem como meia ofensivo pela direita, criando uma oportunidade aos 50 minutos com um passe de calcanhar e exigindo defesa de Batz em uma finalização de ângulo fechado aos 67. Foi substituído aos 73.
Maximilian Beier: 7/10
Partindo da função de meia ofensivo pela esquerda, deslocou-se para os lados do campo e incomodou a defesa do Gladbach. Testou Batz aos 49 minutos e preparou uma chance para Karetsas aos 67. Finalizou para fora por pouco aos 78.
Fabio Silva: 6/10
Atuou como referência no ataque e participou da construção da chance de Beier aos 49 minutos. Também provocou o cartão amarelo de Kevin Diks aos 71. Cabeceou por cima após cruzamento de Ryerson aos 61 e saiu aos 72.
- AFP
Reservas e técnico
Waldemar Anton: 7/10
Substituiu Gadou no intervalo, conteve Mohya aos 70 minutos e parou Isac Lidberg aos 77.
Joey Veerman: 6/10
Entrou no lugar de Bellingham aos 60 minutos para ajudar a controlar a posse de bola e levar o jogo para o campo do Gladbach.
Mathis Albert: 5/10
Substituiu Silva aos 72 minutos e teve poucos toques na bola, mas uma arrancada sua pela esquerda deu início à jogada do gol da vitória.
Marcel Sabitzer: 7/10
Substituiu Karetsas aos 73 minutos, cobrou uma falta para fora por pouco e depois deu a assistência para o gol da vitória de Nmecha aos 80.
Ethan Nwaneri: sem nota
Substituiu Beier aos 92 minutos para ajudar a equipe a garantir o resultado nos acréscimos.
Niko Kovac: 8/10
Tomou a iniciativa de substituir Gadou por Anton no intervalo, neutralizando os contra-ataques do Gladbach enquanto o BVB mantinha os donos da casa recuados. As entradas de Veerman, Albert e Sabitzer foram decisivas para a construção do gol da vitória.
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