A Liga MX assumiu o controle das ações cedo e fez por merecer o gol de abertura. Foi um gol barato, porém, com a cobrança de falta de Juan Brunetta, do Tigres, encontrando Luis Gabriel Rey com facilidade demais, e ele cabeceou sem chances para Matt Freese. A MLS acordou logo depois, no entanto. Philip Zinckernagel, do Chicago, levou perigo várias vezes ao gol. Carles Gil teve alguns bons momentos.

Son recolocou seu time no jogo. Ele fez o gol de empate aos 20 minutos com seu corte para dentro e finalização característicos. O astro do LAFC apareceu de novo três minutos depois, completando para o canto inferior o passe recuado por cima de Gil. Zinckernagel fez o terceiro pouco antes do intervalo com uma finalização precisa, e a MLS realmente deveria ter deixado a situação confortável a partir dali.

No entanto, não foi tão simples assim. A entrada do experiente atacante Salomon Rondon deu à Liga MX um ponto de referência mais reconhecível no segundo tempo. E ela dominou as ações. O venezuelano fez o 3 a 2 aos 55 minutos. E realmente deveria ter saído com mais alguns gols. Uma defesa heroica nos minutos finais, após alguns colapsos preocupantes, fez a MLS segurar o resultado. Um crucial quarto gol de Evander, na marca de uma hora de jogo, deu à MLS a margem de segurança de que precisava. O terceiro de Jose Paradela, já nos acréscimos do segundo tempo, pouco passou de um gol de consolação enquanto o time das estrelas da MLS resistia.

Teve um pouco de tensão, muitos gols e estrela suficiente para mostrar por que um Jogo das Estrelas certamente tem seu lugar na Major League Soccer. E esse é o melhor elogio que se pode fazer.

GOAL dá notas ao time das estrelas da MLS no Bank of America Stadium...