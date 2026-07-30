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Son Heung MinGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Notas do All-Star da MLS contra o All-Star da Liga MX: Son Heung-Min dá conta do recado, Evander marca o seu gol, mas defesa instável quase custa a vitória aos anfitriões no triunfo por 4 a 3

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Especiais e Opinião
MLS All-Stars x Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos de clubes

Son Heung-Min marcou duas vezes, e as estrelas da MLS superaram alguns problemas na defesa para vencer as estrelas da Liga MX por 4 a 3 em um confronto caótico e lá e cá. O jogador do LAFC foi dominante em seus 35 minutos em campo, mas o time de Dean Smith sofreu com as rotações e precisou de alguns atos heroicos tardios na defesa para segurar uma equipe da Liga MX que melhorou à medida que o jogo avançava.

A Liga MX assumiu o controle das ações cedo e fez por merecer o gol de abertura. Foi um gol barato, porém, com a cobrança de falta de Juan Brunetta, do Tigres, encontrando Luis Gabriel Rey com facilidade demais, e ele cabeceou sem chances para Matt Freese. A MLS acordou logo depois, no entanto. Philip Zinckernagel, do Chicago, levou perigo várias vezes ao gol. Carles Gil teve alguns bons momentos.

Son recolocou seu time no jogo. Ele fez o gol de empate aos 20 minutos com seu corte para dentro e finalização característicos. O astro do LAFC apareceu de novo três minutos depois, completando para o canto inferior o passe recuado por cima de Gil. Zinckernagel fez o terceiro pouco antes do intervalo com uma finalização precisa, e a MLS realmente deveria ter deixado a situação confortável a partir dali.

No entanto, não foi tão simples assim. A entrada do experiente atacante Salomon Rondon deu à Liga MX um ponto de referência mais reconhecível no segundo tempo. E ela dominou as ações. O venezuelano fez o 3 a 2 aos 55 minutos. E realmente deveria ter saído com mais alguns gols. Uma defesa heroica nos minutos finais, após alguns colapsos preocupantes, fez a MLS segurar o resultado. Um crucial quarto gol de Evander, na marca de uma hora de jogo, deu à MLS a margem de segurança de que precisava. O terceiro de Jose Paradela, já nos acréscimos do segundo tempo, pouco passou de um gol de consolação enquanto o time das estrelas da MLS resistia.

Teve um pouco de tensão, muitos gols e estrela suficiente para mostrar por que um Jogo das Estrelas certamente tem seu lugar na Major League Soccer. E esse é o melhor elogio que se pode fazer.

GOAL dá notas ao time das estrelas da MLS no Bank of America Stadium...

  • Tim ReamGetty

    Goleiro e defesa

    Matt Freese (6/10):

    Foi superado com facilidade demais no gol de abertura da Liga MX. Fora isso, praticamente não teve muito o que fazer.

    Anthony Markanich (6/10):

    Teve uma atuação decente. Fez algumas boas investidas ao ataque.

    Tim Ream (7/10):

    Foi a calma em pessoa lá atrás. Acertou alguns bons passes longos. Não pode ser culpado pelo gol.

    Lucas Herrington (7/10):

    Fez parte de uma charmosa dupla entre experiência e juventude com Ream. Poderia ter marcado seu homem de forma mais eficaz no gol de abertura da Liga MX.

    Steven Moreira (6/10):

    Seguro, sereno, manteve a bola em circulação.

    • Publicidade
  • Hany MukhtarGetty

    Meio-campo

    Yannick Bright (6/10):

    Recebeu uma tarefa praticamente impossível ao ter de cobrir um meio-campo muito focado no ataque. Fez algumas intervenções seguras.

    Carles Gil (8/10):

    Trinta minutos muito ativos. Colocou um par de finalizações no gol e deu a assistência para o segundo de Son. Tem classe no Revolution, e foi assim novamente aqui.

    Hany Mukhtar (6/10):

    Na verdade, ficou um pouco ocupado demais com parte do trabalho defensivo necessário. Teve alguns bons momentos no ataque.

  • Son Heung MinGetty

    Ataque

    Son Heung-Min (8/10):

    Começou um pouco solto, mas depois finalizou muito bem nos dois gols. Uma pena que não tenha jogado mais de 35 minutos.

    Julian Hall (7/10):

    Contribuiu com boas jogadas de ligação e teve azar de não sair com um gol ou uma assistência.

    Philip Zinckernagel (7/10):

    Foi bem apesar de ter sido escalado em uma função pouco familiar. Finalizou bem no gol que marcou.

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  • Anders Dreyer Getty

    Reservas e técnico

    Sam Surridge (7/10):

    Incansável por cerca de 40 minutos. Atacou os espaços e participou da construção, mas nada realmente funcionou para ele. Ainda assim, deu uma assistência.

    Andy Najar (7/10):

    Atuação aplicada na lateral. Correu sem parar. A MLS foi melhor com ele em campo.

    Guilherme (6/10):

    Um pouco displicente no ataque. Tomou a decisão errada uma ou duas vezes.

    Ashley Westwood (7/10):

    Organizado no meio-campo e segurou as pontas quando a Liga MX ofereceu um pouco mais de ameaça ofensiva.

    Pep Biel (6/10):

    Fez uma atuação decente.

    Brian Schwake (7/10):

    Fez um par de boas defesas. Não poderia fazer nada no gol de Rondon.

    Max Arfsten (7/10):

    Um pouco inseguro em alguns momentos, mas fez um bloqueio vital em cima da linha para garantir a vitória.

    Evander (8/10):

    Não teve muito contato com a bola, mas marcou um golaço. Classe pura.

    Daniel Munie (6/10):

    Fez uma atuação sólida desde que entrou no intervalo.

    Anders Dreyer (5/10):

    Não foi tão decisivo quanto a MLS precisava.

    Zavier Gozo (7/10):

    Fez algumas arrancadas impressionantes ao ataque.

    Thomas Muller (5/10):

    Não foi sua partida de maior impacto. Foram 20 minutos e não muito mais do que isso.

    Andres Cubas (5/10):

    Defendeu muito recuado e perdeu o controle do espaço quando a MLS precisou segurar o resultado no fim.

    Maxime Crepeau (8/10):

    O herói no fim. Fez defesa após defesa para garantir a vitória.

    Dean Smith (8/10):

    O que há para dizer? Deu minutos a todo mundo, montou algumas combinações interessantes e saiu com a vitória. Trabalho feito.