A seleção feminina dos Estados Unidos vai ao Brasil e precisou de menos de 45 minutos para acabar com qualquer dúvida sobre a classificação para a Copa do Mundo.

O time de Emma Hayes venceu El Salvador por 8 a 0 nas quartas de final do Campeonato Feminino da Concacaf, nesta sexta-feira, em Mansfield, no Texas. Ashley Sanchez foi o destaque, com três gols no primeiro tempo.

Foram duas defensoras, porém, que abriram o caminho para as americanas: Kennedy Wesley marcou aos nove minutos, e Tierna Davidson ampliou aos 31. Mallory Swanson fez o terceiro pouco depois, antes de Sanchez assumir o protagonismo com três gols em rápida sequência. Sophia Wilson marcou mais um antes do intervalo e deixou os Estados Unidos em vantagem por 7 a 0.

As americanas diminuíram o ritmo no segundo tempo, embora Croix Bethune, que saiu do banco, tenha marcado o oitavo gol aos 80 minutos.

Com a vaga na Copa do Mundo garantida, a seleção feminina dos Estados Unidos pode agora se concentrar na conquista do Campeonato Feminino da Concacaf. A Jamaica será a adversária na semifinal de terça-feira.

A GOAL dá as notas às jogadoras dos Estados Unidos pela atuação no Texas Health Mansfield Stadium...