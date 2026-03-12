Notas 10 perfeitas: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde e os 20 jogadores que receberam a rara nota 10/10 do L’Equipe

Durante anos, o PSG foi motivo de piada na Liga dos Campeões. Apesar de ser dominante na França e ter os dois jogadores mais caros da história - Neymar e Kylian Mbappé -, o PSG costumava fracassar na Europa. No entanto, em 2024-25, com a saída de Mbappé, surgiu um novo PSG, repleto de jovens talentos que jogavam com uma energia incentivada pelo técnico Luis Enrique.
A recompensa foi a primeira Copa da Europa, conquistada com estilo com uma vitória por 5 a 0 sobre o Inter na final. Desire Doue esteve em destaque em Munique, ao dar assistência para o primeiro gol de Achraf Hakimi antes de marcar dois gols, tornando-se assim o primeiro jogador a contribuir diretamente para três gols em uma final da Liga dos Campeões. O jogador de 19 anos brincou com a defesa do Inter durante os 67 minutos em que esteve em campo, em uma atuação virtuosa de um jogador que tinha o mundo aos seus pés.
Também deve ser destacado que Luis Enrique recebeu nota 10/10 do L'Equipe, tornando-se o primeiro técnico a conquistar uma tríplice coroa europeia com dois clubes diferentes.