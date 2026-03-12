Notas 10 perfeitas: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde e os 20 jogadores que receberam a rara nota 10/10 do L’Equipe

Os primeiros jogadores a registrarem 10 pontos perfeitos foram os astros franceses Sauzee e Martini. Após um empate sem gols na primeira partida contra a Grécia na final do Campeonato Europeu Sub-21, os Bleus receberam seus adversários em Besançon e garantiram uma vitória histórica.

Sauzee foi fundamental, marcando dois belos gols, enquanto Martini fez uma série de grandes defesas para manter sua equipe na frente.

Os dois teriam carreiras de sucesso, com o primeiro acumulando mais de 500 partidas na liga e marcando 102 gols na defesa e no meio-campo. Martini se tornaria uma lenda do clube Auxerre e avançaria para o futebol sênior em nível internacional antes de se tornar o treinador de goleiros da França.