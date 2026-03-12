Goal.com
Notas 10 perfeitas: Erling Haaland, Lionel Messi, Fede Valverde e os 20 jogadores que receberam a rara nota 10/10 do L’Equipe

Em um elenco do Real Madrid repleto de galácticos, Fede Valverde raramente é destacado pelo que oferece ao Los Blancos, apesar de sua importância óbvia para a equipe. Na quarta-feira, porém, ele conseguiu roubar a cena após seu impressionante hat-trick no primeiro tempo derrotar o Manchester City na Liga dos Campeões. Seu desempenho também lhe rendeu o mais raro dos elogios: uma nota 10/10 do L'Equipe.

O meio de comunicação francês é famoso por sua abordagem objetiva na avaliação de desempenho. É raro alguém impressioná-los a ponto de receber uma nota máxima, e isso se torna um assunto bastante polêmico quando isso acontece.

Às vezes, a máscara cai e eles não têm outra escolha a não ser reconhecer as façanhas daqueles que tiveram atuações impecáveis. OGOAL apresenta os 20 jogadores que receberam essa honraria máxima:

  • Franck Sauzee e Bruno Martini (França Sub-21 3 x 0 Grécia Sub-21, 1988)

    Os primeiros jogadores a registrarem 10 pontos perfeitos foram os astros franceses Sauzee e Martini. Após um empate sem gols na primeira partida contra a Grécia na final do Campeonato Europeu Sub-21, os Bleus receberam seus adversários em Besançon e garantiram uma vitória histórica.

    Sauzee foi fundamental, marcando dois belos gols, enquanto Martini fez uma série de grandes defesas para manter sua equipe na frente.

    Os dois teriam carreiras de sucesso, com o primeiro acumulando mais de 500 partidas na liga e marcando 102 gols na defesa e no meio-campo. Martini se tornaria uma lenda do clube Auxerre e avançaria para o futebol sênior em nível internacional antes de se tornar o treinador de goleiros da França.

  • Oleg Salenko (Rússia 6-1 Camarões, 1994)

    Mesmo os mais avarentos do L'Equipe não puderam privar Salenko da sua maior honra depois de ele ter feito uma exibição cinco estrelas nos EUA 94.

    Salenko continua sendo o único jogador a marcar cinco gols em uma partida da Copa do Mundo, e seu gol anterior contra a Suécia fez com que ele dividisse a Chuteira de Ouro com Hristo Stoichkov, apesar de a Rússia não ter passado da fase de grupos.

  • Lars Windfeld (Aarhus 1 x 0 Nantes, 1997)

    Poucos davam esperanças ao time dinamarquês Aarhus quando enfrentou o Nantes na primeira rodada da Copa da UEFA em 1997/98.

    No entanto, na Dinamarca, eles empataram em 2 a 2 com os favoritos e, em seguida, conquistaram uma vitória por 1 a 0 na partida de volta. Torben Piechnik marcou o gol, mas o verdadeiro herói foi Windfeld, que fez uma série de defesas espetaculares para manter o time francês à distância.

    Infelizmente, Windfeld nunca foi convocado para a seleção de seu país. Maldito Peter Schmeichel!

  • Lionel Messi (Barcelona 4 x 1 Arsenal, 2010)

    Levou ridículos 13 anos até que o L'Equipe se sentisse à vontade para dar outra nota 10/10, com um garoto argentino de cabelos cacheados quebrando a seca.

    Essa foi uma das muitas vezes em que Messi foi imbatível em uma partida importante, no auge de suas habilidades, e sua equipe precisava disso depois de empatar em 2 a 2 na primeira partida, no Emirates.

  • Lionel Messi (Barcelona 7 x 1 Bayer Leverkusen, 2012)

    Olá novamente, velho amigo. Desta vez, Messi marcou um recorde de cinco gols na Liga dos Campeões em um único jogo, enquanto o Barcelona humilhava o time do Leverkusen, com um Bernd Leno perplexo no gol.

    Leno sofreu dois gols de La Pulga durante a goleada e também defendeu a bola diretamente para o caminho do quarto gol.

  • Robert Lewandowski (Borussia Dortmund 4 x 1 Real Madrid, 2013)

    As semifinais da Liga dos Campeões de 2013 marcaram uma mudança no equilíbrio de poder no futebol europeu, com a Alemanha substituindo a Espanha no topo, após o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund eliminarem o Barcelona e o Real Madrid, respectivamente.

    Um dos pioneiros dessa revolução foi Lewandowski, que surpreendeu o Los Blancos com quatro gols no Signal Iduna Park. Esse feito notável prenunciou a transformação do jogador da seleção polonesa no artilheiro implacável e recordista que conhecemos e admiramos hoje.

  • Carlos Eduardo (Guingamp 2-7 Nice, 2014)

    Carlos Eduardo marcou 10 gols pelo Nice durante a temporada 2014/15 - e metade deles foi nesta goleada por 7 a 2 sobre o Guingamp.

    O destaque foi o primeiro gol, um belo chute de falta de 30 metros com a parte interna do pé, que desceu na hora certa para passar por baixo da trave. Uma jogada linda.

  • Neymar (Paris Saint-Germain 8 x 0 Dijon, 2018)

    Após uma série de notas 10 no início da década de 2010, o L'Equipe nos fez esperar quatro anos após a exibição de Carlos Eduardo antes de atribuir novamente notas máximas.

    Neymar quebrou a sequência ao marcar metade dos gols do PSG na famosa vitória por 8 a 0 sobre o Dijon. Levou apenas quatro minutos para o time parisiense abrir o placar, o que deu o tom para uma noite incrivelmente sombria para os visitantes que, ironicamente, simplesmente não estavam à altura.

  • Dusan Tadic Ajax Real Madrid 2019Getty Images

    Dusan Tadic (Real Madrid 1-4 Ajax, 2019)

    Perder por 2 a 1 no placar agregado antes da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Ajax surpreendeu ao golear o Real Madrid por 4 a 1 no Bernabeu e avançar para as quartas de final, com o ex-atacante do Southampton Dusan Tadic sendo fundamental para a vitória.

    O sérvio marcou um gol e deu duas assistências para ajudar a equipe de Erik ten Hag a completar uma incrível reviravolta, com Tadic apresentando o que pode ser considerado o melhor desempenho de sua carreira na capital espanhola.

  • Lucas Moura Ajax Tottenham UCL 05082019Getty Images

    Lucas Moura (Ajax 2 x 3 Tottenham, 2019)

    Se tirar sua equipe da beira do abismo e levá-la à final da Liga dos Campeões não merece nota 10/10, então nada merece.

    Após um primeiro tempo discreto na liderança do ataque, Lucas Moura ganhou vida após o intervalo, marcando dois gols em rápida sucessão para colocar o Spurs a um gol de um encontro com o destino. Então, com segundos restantes no tempo adicional do segundo tempo, ele marcou novamente.

    A final terminaria em lágrimas para o Spurs, mas o terceiro gol de Lucas é uma das lembranças mais eficazes de por que o futebol é o melhor esporte do mundo.

  • Serge Gnabry (Tottenham 2 x 7 Bayern de Munique, 2019)

    De um dos melhores dias da história do Tottenham a um dos piores...

    Ninguém gosta de perder por 7 a 2, mas o fato de o ex-jogador da base do Arsenal, Gnabry, ter marcado três gols e dado uma assistência tornou a vergonha ainda mais dolorosa.

    O desempenho também marcou a chegada do alemão como um astro global. Nada mal para um jogador que não conseguiu entrar no time do West Brom, de Tony Pulis, alguns anos antes.

  • Kylian Mbappé (França 8 x 0 Cazaquistão, 2021)

    Mbappé tem apresentado uma série de atuações de nível mundial em sua carreira relativamente curta até agora, mas apenas uma delas foi digna do elogio máximo do L'Equipe.

    Não foi uma ocasião muito glamorosa, já que o desempenho perfeito do atacante aconteceu em uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra o Cazaquistão, no Parc des Princes. Ainda assim, Mbappé se tornou o primeiro jogador da França a marcar quatro gols em uma única partida, então ele provavelmente mereceu aquela nota 10/10.

  • Alban Lafont (Nantes 3-1 Paris Saint-Germain, 2022)

    O PSG raramente perde jogos da Ligue 1 e, quando isso acontece, o goleiro adversário geralmente tem que fazer uma defesa espetacular.

    Lafont fez exatamente isso aqui, ajudando o Nantes a preservar sua surpreendente vantagem de três gols no intervalo e conquistar três pontos históricos. O PSG acumulou 3,93 xG na partida, mas Lafont sofreu apenas um gol graças a algumas defesas heroicas entre as traves.

  • Erling Haaland Man City 2022-23 [3]Getty Images

    Erling Haaland (Manchester City 6-3 Manchester United, 2022)

    O segundo 10/10 de 2022 foi atribuído a Haaland após um clássico de Manchester totalmente desigual.

    Haaland registrou seu terceiro hat-trick consecutivo em casa contra o United, tornando-se o primeiro jogador a conseguir isso na história da Premier League, e ainda deu uma assistência para completar. Não se surpreenda se ele for homenageado com mais algumas notas 100% em breve.

  • Dominik Livakovic Croatia 2022Getty Images

    Dominik Livakovic (Croácia 1 x 1 Brasil (pênaltis 4 x 2), 2022)

    O goleiro da Croácia esteve em grande forma nas quartas de final da Copa do Mundo, quando praticamente sozinho frustrou o Brasil, fazendo 11 defesas inacreditáveis durante a partida.

    Ele também foi inspirador na disputa de pênaltis, quando sua defesa contra Rodrygo foi decisiva, levando a Croácia à vitória na disputa e à classificação para as semifinais.

  • Erling Haaland (Manchester City 7-0 RB Leipzig, 2023)

    Erling Haaland marcou seu quinto hat-trick em uma campanha fenomenal em 2022-23, ao marcar cinco gols na vitória retumbante do Manchester City por 7 a 0 sobre o RB Leipzig nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

    Foi a segunda vez em sua carreira que Haaland recebeu nota 10 do L'Equipea única decepção foi a decisão de Pep Guardiola de substituí-lo quando ele ainda tinha meia hora para completar seu segundo hat-trick!

  • Ademola Lookman Atalanta 2023-24Getty Images

    Ademola Lookman (Atalanta 3 x 0 Bayer Leverkusen, 2024)

    O Atalanta chegou à final da Liga Europa de 2024 como grande azarão contra o Bayer Leverkusen, que havia conquistado o título da Bundesliga sem perder nenhuma partida e estava a duas partidas de completar uma temporada invicta em todas as competições. Mas Ademola Lookman tinha outros planos.

    O jogador da seleção nigeriana marcou um hat-trick impressionante com três finalizações soberbas, enquanto a equipe de Gian Piero Gasperini atropelava a equipe de Xabi Alonso em Dublin. Lookman esteve em destaque ao driblar a defesa do Leverkusen e levou para casa a bola da partida, merecidamente.

  • Donovan Leon Auxerre 2024-25Getty Images

    Donovan Leon (Auxerre 0 x 0 Paris Saint-Germain, 2024)

    Donovan Leon é um nome pouco conhecido na França, quanto mais fora do país, mas aos 32 anos ele teve seu momento de glória com uma das melhores atuações de goleiro que a Ligue 1 já viu.

    Leon fez 11 defesas para manter o placar zerado contra o líder Paris Saint-Germain, e seu time recém-promovido, o Auxerre, conseguiu um empate em 0 a 0 contra o time que conquistaria a França e a Europa nos seis meses seguintes.

  • Desire Doue PSG InterGetty Images

    Desire Doue (Paris Saint-Germain 5 x 0 Inter, 2025)

    Durante anos, o PSG foi motivo de piada na Liga dos Campeões. Apesar de ser dominante na França e ter os dois jogadores mais caros da história - Neymar e Kylian Mbappé -, o PSG costumava fracassar na Europa. No entanto, em 2024-25, com a saída de Mbappé, surgiu um novo PSG, repleto de jovens talentos que jogavam com uma energia incentivada pelo técnico Luis Enrique.

    A recompensa foi a primeira Copa da Europa, conquistada com estilo com uma vitória por 5 a 0 sobre o Inter na final. Desire Doue esteve em destaque em Munique, ao dar assistência para o primeiro gol de Achraf Hakimi antes de marcar dois gols, tornando-se assim o primeiro jogador a contribuir diretamente para três gols em uma final da Liga dos Campeões. O jogador de 19 anos brincou com a defesa do Inter durante os 67 minutos em que esteve em campo, em uma atuação virtuosa de um jogador que tinha o mundo aos seus pés.

    Também deve ser destacado que Luis Enrique recebeu nota 10/10 do L'Equipe, tornando-se o primeiro técnico a conquistar uma tríplice coroa europeia com dois clubes diferentes.

  • TOPSHOT-FBL-FRA-LIGUE1-TOULOUSE-PSGAFP

    Joao Neves (Toulouse 3-6 Paris Saint-Germain, 2025)

    Quem disse que a Ligue 1 era chata? A notável vitória do PSG por 6 a 3 em Toulouse, durante as primeiras semanas da temporada 2025-26, teve um pouco de tudo, incluindo nove gols e um pênalti perdido. No entanto, foram os três gols de João Neves que roubaram a cena.

    Não bastasse ao pequeno meio-campista marcar um gol de bicicleta, ele teve que marcar dois. Dois gols de bicicleta. Em sete minutos. Aos 14 minutos de jogo. Nossa Senhora.

    Os campeões franceses chegaram ao intervalo com uma vantagem de 4 a 1, com Bradley Barcola e Ousmane Dembélé também marcando. Dembélé marcou o quinto gol do PSG em cobrança de pênalti, antes de Neves marcar o sexto e seu terceiro gol, deixando os redatores e editores da L'Equipe sem escolha a não ser dar nota 10.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Fede Valverde (Real Madrid 3 x 0 Manchester City, 2026)

    Com Kylian Mbappe, Jude Bellingham e Rodrygo todos fora devido a lesões, pouco se esperava do Real Madrid quando enfrentou o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões de 2025-26, apesar de seu status no futebol europeu. Fede Valverde, porém, tinha outros planos.

    Usando a braçadeira de capitão, o jogador da seleção uruguaia causou estragos pelo lado direito do Real Madrid, marcando três gols magníficos que garantiram a vitória na primeira partida antes do intervalo. Alguns dos toques de bola de Valverde na construção dos gols, principalmente o passe por cima da cabeça de Marc Guehi para o terceiro gol, foram sublimes, enquanto sua finalização contra Gigi Donnarumma foi infalível.

    Por uma noite no Bernabéu, um dos grandes heróis desconhecidos do Real Madrid teve seu nome em destaque.

