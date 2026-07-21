“Nossos sorrisos os incomodam” - Rodrigo De Paul critica “teorias da conspiração infundadas” sobre a campanha da Argentina na Copa do Mundo

Em postagem no Instagram, De Paul acusou os torcedores rivais de torcerem pelo fracasso da Argentina e rejeitou as críticas dirigidas à equipe. O meio-campista também admitiu sua decepção por ter perdido a chance de conquistar mais um título da Copa do Mundo, afirmando que a maior dor foi não ter conseguido trazer o troféu de volta para casa mais uma vez para os torcedores argentinos.

Ele escreveu: “A maior dor é não termos conseguido trazer a Copa do Mundo para o nosso país mais uma vez, porque, se há alguém que merecia viver essa sensação novamente, eram vocês. Mas, à medida que as horas passam, percebemos que a identificação que vocês têm com este grupo vai além do troféu, e isso é algo a que quero me agarrar para conseguir superar este momento.

“Hoje, vejo quantas pessoas estavam esperando por essa derrota, espalhando teorias da conspiração infundadas durante toda a Copa do Mundo apenas para amenizar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo – porque nossos sorrisos os incomodam, porque nossa maneira de ser os irrita profundamente.”







