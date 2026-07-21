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“Nossos sorrisos os incomodam” - Rodrigo De Paul critica “teorias da conspiração infundadas” sobre a campanha da Argentina na Copa do Mundo
Estrela argentina defende sua equipe
De Paul fez uma defesa veemente da Argentina depois que a campanha do país na Copa do Mundo chegou ao fim com uma derrota por 1 a 0 para a Espanha na final. A equipe de Lionel Scaloni perdeu a chance de se tornar a primeira nação em 64 anos a defender com sucesso o título, sendo derrotada na prorrogação no MetLife Stadium, apesar de ter se recuperado para chegar à final.
Desde então, as repercussões têm se concentrado não apenas no resultado, mas também no comportamento da Argentina, com críticas crescentes sobre suas táticas antidesportivas e problemas disciplinares durante a final.
De Paul revida
Em postagem no Instagram, De Paul acusou os torcedores rivais de torcerem pelo fracasso da Argentina e rejeitou as críticas dirigidas à equipe. O meio-campista também admitiu sua decepção por ter perdido a chance de conquistar mais um título da Copa do Mundo, afirmando que a maior dor foi não ter conseguido trazer o troféu de volta para casa mais uma vez para os torcedores argentinos.
Ele escreveu: “A maior dor é não termos conseguido trazer a Copa do Mundo para o nosso país mais uma vez, porque, se há alguém que merecia viver essa sensação novamente, eram vocês. Mas, à medida que as horas passam, percebemos que a identificação que vocês têm com este grupo vai além do troféu, e isso é algo a que quero me agarrar para conseguir superar este momento.
“Hoje, vejo quantas pessoas estavam esperando por essa derrota, espalhando teorias da conspiração infundadas durante toda a Copa do Mundo apenas para amenizar a própria dor de não poder vivenciar o que nós, argentinos, estávamos vivendo – porque nossos sorrisos os incomodam, porque nossa maneira de ser os irrita profundamente.”
Unidade diante das adversidades
De Paul sugeriu que as críticas apenas fortaleceram a união dentro do vestiário da Argentina durante o torneio.
“Mas isso só reafirmou que a paixão e o amor pela nossa camisa podem fazer tudo”, acrescentou ele. “Vai doer por muito tempo, mas hoje, mais do que nunca, tenho orgulho de ser ARGENTINO.”
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As repercussões continuam após a final
A campanha da Argentina na Copa do Mundo continua sob os holofotes após o final acirrado da final contra a Espanha. Leandro Paredes foi expulso após o apito final, depois que Enzo Fernández já havia sido expulso anteriormente. Com a possibilidade de sanções da FIFA, o escrutínio sobre a conduta da Albiceleste parece destinado a continuar, mesmo após a chegada da equipe à final.
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