"Nossos jogadores compreendem o momento que vivemos" — Canadá e Nike lançam os uniformes "Full Tilt" para a Copa do Mundo de 2026, inspirados no tema "True North"

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, explicou por que os uniformes da seleção canadense são uma parte importante da representação do país, que se prepara para sediar sua primeira Copa do Mundo ao lado dos EUA e do México.

“Há um verdadeiro orgulho em representar o Canadá”, disse ele em comunicado. “Nossos jogadores compreendem o momento que temos pela frente, incluindo uma Copa do Mundo em casa e um país inteiro nos apoiando. Quando vestimos esta camisa, ela representa todos os lugares e todas as comunidades que ajudaram a construir a Seleção do Povo. Levamos essa responsabilidade a sério.”