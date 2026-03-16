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"Nossos jogadores compreendem o momento que vivemos" — Canadá e Nike lançam os uniformes "Full Tilt" para a Copa do Mundo de 2026, inspirados no tema "True North"
- AFP
"Levamos essa responsabilidade a sério"
O técnico do Canadá, Jesse Marsch, explicou por que os uniformes da seleção canadense são uma parte importante da representação do país, que se prepara para sediar sua primeira Copa do Mundo ao lado dos EUA e do México.
“Há um verdadeiro orgulho em representar o Canadá”, disse ele em comunicado. “Nossos jogadores compreendem o momento que temos pela frente, incluindo uma Copa do Mundo em casa e um país inteiro nos apoiando. Quando vestimos esta camisa, ela representa todos os lugares e todas as comunidades que ajudaram a construir a Seleção do Povo. Levamos essa responsabilidade a sério.”
- Nike
Detalhes do design
O uniforme titular do Canadá tem como elemento central a folha de bordo, o símbolo mais reconhecível da identidade futebolística do país. O emblema apresenta dois tons e está posicionado de forma destacada no peito, com a folha inclinada para o norte em referência à bandeira nacional e à geografia do país. O design também se inspira sutilmente nas roupas de atividades ao ar livre canadenses, com detalhes que visam enfatizar a durabilidade e a precisão na confecção.
O uniforme de visitante do Canadá apresenta uma paleta de cores mais escuras e faz referência às paisagens de inverno do país. Um grafismo de gelo rachado percorre o design, inspirado em superfícies congeladas e na tensão do gelo sob pressão. A folha de bordo aparece novamente, gravada em um estilo que lembra a lâmina de um patim, em uma referência à profunda conexão do Canadá com os esportes de inverno.
- Nike
Data de estreia marcada
Os torcedores do Canadá poderão ver pela primeira vez os novos uniformes no dia 28 de março, quando a seleção enfrentar a Islândia, antes do segundo jogo contra a Tunísia, no dia 31 de março. Ambas as partidas serão disputadas no BMO Field, em Toronto.
- Getty Images Sport
Copa do Mundo do Canadá
O Canadá sediará sua primeira partida de Copa do Mundo masculina no dia 12 de junho, no BMO Field, em Toronto, contra um adversário ainda a ser definido.
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