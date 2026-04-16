Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduzido por

"Nosso jogador está no chão e quase dá um high five!" O técnico do Bayern, Vincent Kompany, fica irritado com o cartão amarelo recebido

Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
Bayern de Munique
Real Madrid
V. Kompany

O técnico do Bayern de Munique, Vincent Kompany, ficou irritado com o cartão amarelo que recebeu após a espetacular classificação na Liga dos Campeões contra o Real Madrid.

"Também não acho que a decisão tenha sido correta. Se a gente observar o que está acontecendo em campo, quantas pessoas estão reclamando e o que estão dizendo", comentou Kompany após a vitória do FCB por 4 a 3 na noite de quarta-feira, em entrevista à DAZN.



  • Kompany havia recebido um cartão amarelo do árbitro Slavko Vincic logo após o gol de Kylian Mbappé, que colocou o Real Madrid em vantagem por 3 a 2, pouco antes do intervalo. O técnico do Bayern ficou indignado porque seu zagueiro Josip Stanisic estava caído no chão após uma entrada violenta de Antonio Rüdiger durante a jogada que resultou no gol, na metade de campo do Real. Mesmo o gol, Stanisic continuou se contorcendo no gramado por mais algum tempo.

    “Sempre tento ser respeitoso e foi o que fiz aqui. É normal que eu diga algo. Nosso jogador está no chão e ele quase dá um high five!”, explicou Kompany, criticando o comportamento de Rüdiger na jogada. “Eu o admiro como zagueiro, eu faria exatamente a mesma coisa. Nós nos entendemos, mas é totalmente normal que eu tenha dito algo. E o cartão amarelo veio rápido demais para mim!”

    Stanisic, por sua vez, reclamou após a partida que a entrada de Rüdiger deveria ter sido considerada falta e que o terceiro gol do Real nem teria acontecido. “Ele vê que eu estou chegando e simplesmente entra em mim. Antigamente, simplesmente se deixava a vantagem e, se perdesse a bola, marcava-se falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não faço ideia”, disse o jogador da seleção croata.

    Enquanto ele estava no chão com dores, Rüdiger ainda se abaixou na direção dele e proferiu algumas palavras aparentemente desagradáveis. “Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, algo assim não pode acontecer”, comentou Stanisic de forma significativa. Em seguida, ele acrescentou: “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas vocês podem perguntar a ele mesmo o que ele disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”


    • Publicidade
  • VINCENT KOMPANY BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Vincent Kompany, do Bayern de Munique, encara com naturalidade a suspensão por cartão amarelo: "Então, que seja sem mim na linha lateral"

    Como este foi já o terceiro cartão amarelo de Kompany na atual temporada da Liga dos Campeões, ele terá de cumprir uma suspensão na partida de ida das semifinais contra o Paris Saint-Germain, no final de abril, e, portanto, não poderá estar à beira do campo no primeiro confronto com o atual campeão.

    Questionado sobre a suspensão por cartões amarelos, o belga de 40 anos reagiu com serenidade: “Estou feliz. Os rapazes merecem isso. Então, a primeira partida será sem mim na linha lateral.” No entanto, Kompany voltou a fazer uma observação: “Neste novo formato da liga, há tantos jogos e, mesmo assim, a regra dos três cartões amarelos é tão rígida.”

    Já na coletiva de imprensa antes da partida de volta contra o Real, na terça-feira, Kompany havia se manifestado a favor de que a UEFA ajustasse suas regras para suspensões por cartões amarelos na Liga dos Campeões. Com a abordagem atual, seria “muito difícil” passar por uma temporada da Liga dos Campeões sem ser suspenso. “Três cartões amarelos para um zagueiro central – se você chega até essa fase e recebeu apenas três, fez um bom trabalho. Mesmo assim, você pode ser suspenso para a semifinal, o que eu acho muito duro”, disse Kompany.

  • O FC Bayern de Munique vence o confronto acirrado contra o Real Madrid

    Após um passe fatal do goleiro Manuel Neuer, o Bayern já estava perdendo por 0 a 1 logo no primeiro minuto na animada Allianz Arena, pois Arda Güler aproveitou com frieza o erro de Neuer. Pouco depois, Aleksandar Pavlovic empatou, antes que Güler voltasse a colocar os madrilenos na frente, aos 30 minutos, com um belo gol de falta. Harry Kane empatou aos 38 minutos, fazendo 2 a 2, e quatro minutos depois Mbappé marcou o gol que fechou o placar do primeiro tempo.

    Quando já parecia que o jogo iria para a prorrogação (o Bayern havia vencido a partida de ida em Madri por 2 a 1), o FCB conseguiu garantir a classificação ainda no tempo regulamentar, em uma fase final turbulenta. O Real teve que jogar em desvantagem numérica a partir dos 86 minutos, após o polêmico cartão amarelo-vermelho para Eduardo Camavinga, que gerou protestos veementes. Apenas cerca de três minutos depois, o Bayern aproveitou a vantagem numérica por meio de Luis Diaz para empatar em 3 a 3, e na última jogada Michael Olise finalmente marcou o placar final de 4 a 3.

    Também nas semifinais, o Bayern jogará inicialmente fora de casa, enfrentando o PSG em Paris no jogo de ida, no final de abril, sem Kompany na comissão técnica. No dia 6 de maio, o PSG virá a Munique para a partida de volta; em uma possível final, o FCB enfrentaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Resumo das semifinais da Liga dos Campeões


    Data

    Jogo

    Terça-feira, 28 de abril

    Paris Saint-Germain x FC Bayern de Munique

    Quarta-feira, 29 de abril

    Atlético de Madrid x Arsenal

    Terça-feira, 5 de maio

    Arsenal x Atlético de Madrid

    Quarta-feira, 6 de maio

    Bayern de Munique x Paris Saint-Germain


Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Stuttgart crest
Stuttgart
STU
La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA