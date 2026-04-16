"Também não acho que a decisão tenha sido correta. Se a gente observar o que está acontecendo em campo, quantas pessoas estão reclamando e o que estão dizendo", comentou Kompany após a vitória do FCB por 4 a 3 na noite de quarta-feira, em entrevista à DAZN.
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"Nosso jogador está no chão e quase dá um high five!" O técnico do Bayern, Vincent Kompany, fica irritado com o cartão amarelo recebido
Kompany havia recebido um cartão amarelo do árbitro Slavko Vincic logo após o gol de Kylian Mbappé, que colocou o Real Madrid em vantagem por 3 a 2, pouco antes do intervalo. O técnico do Bayern ficou indignado porque seu zagueiro Josip Stanisic estava caído no chão após uma entrada violenta de Antonio Rüdiger durante a jogada que resultou no gol, na metade de campo do Real. Mesmo o gol, Stanisic continuou se contorcendo no gramado por mais algum tempo.
“Sempre tento ser respeitoso e foi o que fiz aqui. É normal que eu diga algo. Nosso jogador está no chão e ele quase dá um high five!”, explicou Kompany, criticando o comportamento de Rüdiger na jogada. “Eu o admiro como zagueiro, eu faria exatamente a mesma coisa. Nós nos entendemos, mas é totalmente normal que eu tenha dito algo. E o cartão amarelo veio rápido demais para mim!”
Stanisic, por sua vez, reclamou após a partida que a entrada de Rüdiger deveria ter sido considerada falta e que o terceiro gol do Real nem teria acontecido. “Ele vê que eu estou chegando e simplesmente entra em mim. Antigamente, simplesmente se deixava a vantagem e, se perdesse a bola, marcava-se falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não faço ideia”, disse o jogador da seleção croata.
Enquanto ele estava no chão com dores, Rüdiger ainda se abaixou na direção dele e proferiu algumas palavras aparentemente desagradáveis. “Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, algo assim não pode acontecer”, comentou Stanisic de forma significativa. Em seguida, ele acrescentou: “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas vocês podem perguntar a ele mesmo o que ele disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”
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Vincent Kompany, do Bayern de Munique, encara com naturalidade a suspensão por cartão amarelo: "Então, que seja sem mim na linha lateral"
Como este foi já o terceiro cartão amarelo de Kompany na atual temporada da Liga dos Campeões, ele terá de cumprir uma suspensão na partida de ida das semifinais contra o Paris Saint-Germain, no final de abril, e, portanto, não poderá estar à beira do campo no primeiro confronto com o atual campeão.
Questionado sobre a suspensão por cartões amarelos, o belga de 40 anos reagiu com serenidade: “Estou feliz. Os rapazes merecem isso. Então, a primeira partida será sem mim na linha lateral.” No entanto, Kompany voltou a fazer uma observação: “Neste novo formato da liga, há tantos jogos e, mesmo assim, a regra dos três cartões amarelos é tão rígida.”
Já na coletiva de imprensa antes da partida de volta contra o Real, na terça-feira, Kompany havia se manifestado a favor de que a UEFA ajustasse suas regras para suspensões por cartões amarelos na Liga dos Campeões. Com a abordagem atual, seria “muito difícil” passar por uma temporada da Liga dos Campeões sem ser suspenso. “Três cartões amarelos para um zagueiro central – se você chega até essa fase e recebeu apenas três, fez um bom trabalho. Mesmo assim, você pode ser suspenso para a semifinal, o que eu acho muito duro”, disse Kompany.
O FC Bayern de Munique vence o confronto acirrado contra o Real Madrid
Após um passe fatal do goleiro Manuel Neuer, o Bayern já estava perdendo por 0 a 1 logo no primeiro minuto na animada Allianz Arena, pois Arda Güler aproveitou com frieza o erro de Neuer. Pouco depois, Aleksandar Pavlovic empatou, antes que Güler voltasse a colocar os madrilenos na frente, aos 30 minutos, com um belo gol de falta. Harry Kane empatou aos 38 minutos, fazendo 2 a 2, e quatro minutos depois Mbappé marcou o gol que fechou o placar do primeiro tempo.
Quando já parecia que o jogo iria para a prorrogação (o Bayern havia vencido a partida de ida em Madri por 2 a 1), o FCB conseguiu garantir a classificação ainda no tempo regulamentar, em uma fase final turbulenta. O Real teve que jogar em desvantagem numérica a partir dos 86 minutos, após o polêmico cartão amarelo-vermelho para Eduardo Camavinga, que gerou protestos veementes. Apenas cerca de três minutos depois, o Bayern aproveitou a vantagem numérica por meio de Luis Diaz para empatar em 3 a 3, e na última jogada Michael Olise finalmente marcou o placar final de 4 a 3.
Também nas semifinais, o Bayern jogará inicialmente fora de casa, enfrentando o PSG em Paris no jogo de ida, no final de abril, sem Kompany na comissão técnica. No dia 6 de maio, o PSG virá a Munique para a partida de volta; em uma possível final, o FCB enfrentaria o Arsenal ou o Atlético de Madrid.
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Resumo das semifinais da Liga dos Campeões
Data
Jogo
Terça-feira, 28 de abril
Paris Saint-Germain x FC Bayern de Munique
Quarta-feira, 29 de abril
Atlético de Madrid x Arsenal
Terça-feira, 5 de maio
Arsenal x Atlético de Madrid
Quarta-feira, 6 de maio
Bayern de Munique x Paris Saint-Germain