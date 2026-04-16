"Nosso jogador está no chão e quase dá um high five!" O técnico do Bayern, Vincent Kompany, fica irritado com o cartão amarelo recebido

Kompany havia recebido um cartão amarelo do árbitro Slavko Vincic logo após o gol de Kylian Mbappé, que colocou o Real Madrid em vantagem por 3 a 2, pouco antes do intervalo. O técnico do Bayern ficou indignado porque seu zagueiro Josip Stanisic estava caído no chão após uma entrada violenta de Antonio Rüdiger durante a jogada que resultou no gol, na metade de campo do Real. Mesmo o gol, Stanisic continuou se contorcendo no gramado por mais algum tempo.

“Sempre tento ser respeitoso e foi o que fiz aqui. É normal que eu diga algo. Nosso jogador está no chão e ele quase dá um high five!”, explicou Kompany, criticando o comportamento de Rüdiger na jogada. “Eu o admiro como zagueiro, eu faria exatamente a mesma coisa. Nós nos entendemos, mas é totalmente normal que eu tenha dito algo. E o cartão amarelo veio rápido demais para mim!”

Stanisic, por sua vez, reclamou após a partida que a entrada de Rüdiger deveria ter sido considerada falta e que o terceiro gol do Real nem teria acontecido. “Ele vê que eu estou chegando e simplesmente entra em mim. Antigamente, simplesmente se deixava a vantagem e, se perdesse a bola, marcava-se falta. Talvez o árbitro tenha esquecido essa regra, não faço ideia”, disse o jogador da seleção croata.

Enquanto ele estava no chão com dores, Rüdiger ainda se abaixou na direção dele e proferiu algumas palavras aparentemente desagradáveis. “Não preciso falar agora sobre o que aconteceu quando eu estava no chão. Podem perguntar ao Toni. Mas, na minha opinião, algo assim não pode acontecer”, comentou Stanisic de forma significativa. Em seguida, ele acrescentou: “Foi apenas uma palavra – e isso duas vezes. Mas vocês podem perguntar a ele mesmo o que ele disse. Talvez ele seja homem o suficiente para admitir!”



