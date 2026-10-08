Tagliafico não poupou palavras ao refletir sobre a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, descrevendo a atuação coletiva como muito abaixo do padrão esperado dos campeões mundiais. Em uma entrevista concedida ao ClankJPV, o lateral-esquerdo do Olympique Lyonnais admitiu que o time de Lionel Scaloni teve dificuldade para lidar com a abordagem de alta intensidade adotada pela potência europeia.

"Nossa atuação na final foi muito ruim em comparação com os nossos outros jogos, e nem de longe parecida com o que mostramos em 2022", admitiu Tagliafico. "Infelizmente, a Espanha nos superou completamente taticamente. Acho que as pessoas tentaram um pouco encontrar uma maneira de dizer que nós não éramos a seleção que todo mundo conhecia. Mas, infelizmente, acho que eles passaram por cima da gente taticamente. A Espanha é uma equipe que pressiona muito alto, tira a bola de você e domina a posse. Isso é exatamente do que nós não gostamos. Somos uma equipe que gosta de controlar o jogo com a bola. Quando perdemos esse controle, temos que defender de forma compacta, e não somos os melhores nisso."