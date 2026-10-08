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'Nosso desempenho foi muito RUIM'! - Nicolás Tagliafico admite que a Argentina foi dominada pela Espanha na final da Copa do Mundo
Uma aula tática da Espanha
Tagliafico não poupou palavras ao refletir sobre a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo, descrevendo a atuação coletiva como muito abaixo do padrão esperado dos campeões mundiais. Em uma entrevista concedida ao ClankJPV, o lateral-esquerdo do Olympique Lyonnais admitiu que o time de Lionel Scaloni teve dificuldade para lidar com a abordagem de alta intensidade adotada pela potência europeia.
"Nossa atuação na final foi muito ruim em comparação com os nossos outros jogos, e nem de longe parecida com o que mostramos em 2022", admitiu Tagliafico. "Infelizmente, a Espanha nos superou completamente taticamente. Acho que as pessoas tentaram um pouco encontrar uma maneira de dizer que nós não éramos a seleção que todo mundo conhecia. Mas, infelizmente, acho que eles passaram por cima da gente taticamente. A Espanha é uma equipe que pressiona muito alto, tira a bola de você e domina a posse. Isso é exatamente do que nós não gostamos. Somos uma equipe que gosta de controlar o jogo com a bola. Quando perdemos esse controle, temos que defender de forma compacta, e não somos os melhores nisso."
- Getty Images Sport
Tagliafico admite superioridade da Espanha
O defensor da Argentina explicou ainda como a proficiência técnica da seleção espanhola criou uma sobrecarga física e mental que acabou se tornando intransponível, afirmando: "Cada passe errado devolvia a bola para a Espanha. Eles continuavam nos fazendo correr atrás dela, e isso acabou se tornando exaustivo, tanto física quanto mentalmente. Não somos um time que se sente confortável jogando sem a bola."
"Temos que admitir que a Espanha jogou muito melhor do que nós. Não conseguimos encontrar nosso ritmo nem a tranquilidade para manter a posse de bola em nenhum momento da partida. Acho que a exaustão emocional, física e mental teve um papel enorme", acrescentou ele, destacando o peso de um calendário extenuante de torneio sobre o núcleo veterano do elenco.
Sustos com lesões e sobrevivência na Copa do Mundo
Além das dificuldades táticas da final, Tagliafico revelou o quão perto esteve de perder o torneio inteiro por questões físicas. O caminho do defensor até a convocação foi cercado de incerteza, enquanto ele lidava com uma lesão de última hora que ameaçava atrapalhar sua participação.
"Fiquei por um triz de ficar fora da Copa do Mundo. Você começa a se sentir parte de algo e normaliza isso, mas eu estive à beira de não jogá-la", confessou, observando que seguiu na corda bamba até os momentos finais antes de Lionel Scaloni confirmar seu lugar no grupo. Durante o próprio torneio, a condição física de Tagliafico seguiu sendo assunto, particularmente durante a final, em que ele jogou com um desconforto significativo.
- AFP
O peso da camisa e a rivalidade com a Inglaterra
A caminhada até a final foi marcada por um confronto histórico na semifinal contra a Inglaterra, um duelo que carrega enorme peso histórico e cultural para os argentinos. Tagliafico falou sobre a atmosfera única em torno daquela partida e afirmou: "Tínhamos a sensação de que não estávamos jogando aquela partida apenas para chegar à final, estávamos jogando pelo país inteiro."
Ele acrescentou: "Não estávamos jogando apenas para chegar à final. Estávamos jogando pelo país inteiro. Tínhamos a sensação de que precisávamos entrar em campo e devorá-los vivos desde o primeiro minuto." Esse auge emocional pode ter contribuído para a "exaustão" que ele citou na final, já que o elenco colocou cada gota de energia na vitória sobre a Inglaterra.
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