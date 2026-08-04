Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Larry Berg, MLSMajor League Soccer

Traduzido por

"Nossas maiores oportunidades ainda estão por vir": cinco pontos da primeira coletiva de imprensa de Larry Berg na MLS, dos direitos de mídia ao acesso e rebaixamento

Especiais e Opinião
Análises
Major League Soccer
Estados Unidos da América
Canadá

O futuro comissário da MLS, Larry Berg, abordou o futuro da liga, os direitos de mídia, o desenvolvimento de jovens e o acesso e descenso durante sua coletiva de apresentação.

NOVA YORK -- Exatamente neste dia, há 27 anos, Don Garber assumiu o cargo de comissário da Major League Soccer. Agora, em uma sala lotada no escritório da MLS em Nova York, funcionários da liga, representantes dos clubes, executivos da U.S. Soccer e membros da imprensa se reuniram para ver Garber apresentar formalmente seu sucessor, Larry Berg.

Garber está no comando da MLS desde 1999, supervisionando seu crescimento de 10 para 30 clubes entre Estados Unidos e Canadá. Com a liga tentando capitalizar o embalo da Copa do Mundo de 2026, Berg chega em um momento decisivo.

Para Berg, sócio-proprietário do LAFC, jogador de futebol ao longo da vida, investidor de private equity e homem de família, a oportunidade representa algo com que ele sonhou ao longo de seus 60 anos.

Berg demonstra sua paixão pelo futebol sem esconder. Durante seu período no LAFC, o clube conquistou a MLS Cup de 2022, dois Supporters’ Shields e a U.S. Open Cup. Falando diante de centenas de pessoas na terça-feira, um dia depois de os donos da MLS o escolherem por unanimidade, Berg descreveu a função como uma ambição de toda a vida.

“Temos essa grande oportunidade de chegar ao próximo nível na MLS”, disse Berg. “Estar à frente disso é um sonho de toda a vida.”

Já existe uma longa lista de questões para Berg abordar, desde como a MLS pode capitalizar a Copa do Mundo até seu próximo acordo de direitos de mídia, a qualidade do jogo e se acesso e rebaixamento algum dia poderiam se tornar realidade.

Apesar de tudo o que o espera, Berg disse que vai conduzir a transição ouvindo. Ele quer aprender com as pessoas que já trabalham em toda a liga e entender melhor a base sólida que Garber construiu.

GOAL destaca cinco principais pontos da apresentação oficial de Berg.

  • Berg Press Conference Major League Soccer

    'Pensando à frente'

    O crescimento da MLS tem sido notável, mas até mesmo uma liga que conta com o melhor jogador do mundo eventualmente precisa de uma nova direção se quiser continuar evoluindo ano após ano.

    “A Major League Soccer alcançou um sucesso tremendo, mas acredito que nossas maiores oportunidades ainda estão por vir”, disse Berg em comunicado.

    “Nos últimos 30 anos, fizemos muitas coisas certas”, acrescentou ele na terça-feira. “A parte da infraestrutura foi nota A+. Temos a base. Temos os estádios, temos os centros de treinamento, temos as academias, temos a MLS NEXT Pro.

    “Se conseguirmos acrescentar a isso um pensamento voltado para o futuro e outras coisas que nos tornem mais empolgantes e mais competitivos, então acho que estaremos em uma ótima posição.”

    Berg entende claramente que está herdando uma liga muito mais forte do que aquela que Garber assumiu em 1999. Seu desafio será determinar o que a MLS precisa fazer em seguida, e onde precisa evoluir, para alcançar outro patamar.

    • Publicidade
  • Garber and BergMajor League Soccer

    O que vem a seguir para os direitos de mídia?

    Ao ser questionado sobre o próximo acordo de direitos de mídia da MLS, Berg usou a carta do “é meu primeiro dia” e passou a pergunta para Garber. Foi um movimento de alto nível, e provavelmente justo, considerando que ele havia sido escolhido como o futuro comissário da liga apenas um dia antes.

    Garber respondeu elogiando a Apple por transmitir cada um dos 600 jogos da liga e distribuí-los globalmente.

    Berg acabou entrando na conversa, enfatizando que o próximo acordo da liga precisa ser construído em torno da colaboração.

    “Como ainda temos um pouco de tempo antes do próximo acordo de mídia, trata-se de encontrar parceiros de mídia que queiram cocriar o futuro conosco”, disse Berg. “Trata-se de cocriar: o que é interessante para eles? O que é interessante para nós? Como podemos mudar certas coisas em benefício deles?”

    Berg não ofereceu muitos detalhes, mas sua resposta sugeriu que a MLS seguirá aberta a diferentes possibilidades sobre como sua próxima parceria de mídia será estruturada e quais mudanças podem ser necessárias para ampliar o alcance da liga.

  • MLS Next Pro trophy liftMLS Next Pro

    O desenvolvimento de jovens precisa melhorar

    Berg começou a jogar futebol quando tinha oito anos e aprofundou seu amor pelo esporte assistindo à seleção masculina dos Estados Unidos. Ele entende como o desenvolvimento de jovens será vital para a próxima etapa de crescimento da liga.

    “A qualidade em campo é obviamente o número um”, disse Berg. “Quanto mais aumentamos a torcida, mais recursos temos para melhorar a qualidade em campo, e quanto mais a qualidade em campo cresce, mais torcida teremos.”

    Mas o que vem primeiro?

    Para Berg, melhorar a qualidade do jogo significa criar mais oportunidades para os jovens jogadores e tornar o sistema de desenvolvimento da liga mais produtivo. Fazer isso também ajudaria a fortalecer o grupo de jogadores das seleções dos Estados Unidos e do Canadá.

    “Quero ver nossas academias de base e a nossa MLS NEXT Pro sendo muito mais produtivas”, disse Berg.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Larry Berg, MLSMajor League Soccer

    Promoção e rebaixamento? Não conte com isso

    Garber já havia dito anteriormente “nunca diga nunca” ao discutir promoção e rebaixamento, mas Berg, que já teve participação em fatias de propriedade de clubes europeus, fez uma avaliação muito mais definitiva sobre se esse sistema funcionaria na MLS.

    “Eu consigo entender o apelo para o torcedor, [mas] não acho que seja uma grande forma de construir uma liga”, disse. “Não acho que seja uma maneira de construir estádios, de erguer centros de treinamento e de fazer com que os proprietários invistam nos elencos e em todas as outras coisas que você precisa fazer.

    “Então, não acho que isso seja apropriado para a nossa liga. Acho que Don já disse antes: ‘Nunca diga nunca’, mas simplesmente não vejo isso acontecendo tão cedo.”

    É improvável que o debate desapareça entre os torcedores, mas Berg deixou pouca margem para interpretação: promoção e rebaixamento não farão parte de sua visão imediata para a MLS.

  • imago-sport-1080630459.jpgZUMA Press Wire

    'Nós construímos uma nação do futebol'

    A Copa do Mundo mostrou ao mundo que os Estados Unidos são um país do futebol. Para ligas como a MLS, nunca foi tão importante garantir que o futebol doméstico e a U.S. Soccer estejam trabalhando em total sintonia.

    A oportunidade vai além de aproveitar o embalo do torneio deste verão. Os Estados Unidos também sediarão a Copa do Mundo feminina em 2031, enquanto Los Angeles receberá os Jogos Olímpicos de 2028.

    “Nós construímos uma nação do futebol”, disse Garber. “E, vendo o que aconteceu neste verão, quando o mundo veio ao nosso país para aproveitar e vivenciar todas as coisas que todos nós fizemos para construir o que foi a empolgação em torno da Copa do Mundo mais incrível da história do esporte, não poderia haver momento melhor para alguém assumir a partir daqui.”

    O CEO da U.S. Soccer, J.T. Batson, participou da entrevista coletiva de terça-feira e depois falou com alguns membros da imprensa.

    “Acho que há uma grande oportunidade nos próximos meses para conversarmos mais sobre o que precisa ser verdade para o futebol neste país”, disse Batson. “A forma como vemos isso é que este verão deu início ao movimento do futebol americano. Estamos há sete semanas no início dos próximos cinco anos.

    “Existe a crença de que a América tem os ingredientes para ser um dos grandes países do futebol mundial. Só precisamos juntar tudo isso. E uma das razões pelas quais estou aqui hoje é que a única maneira de alcançarmos nossos sonhos no futebol é trabalhando juntos.

    “Sejam clubes e ligas profissionais, sejam governos locais, sejam organizações de base, seja o futebol universitário, temos todas essas grandes coisas a nosso favor, mas, na prática, precisamos trabalhar juntos nisso.”