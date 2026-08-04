NOVA YORK -- Exatamente neste dia, há 27 anos, Don Garber assumiu o cargo de comissário da Major League Soccer. Agora, em uma sala lotada no escritório da MLS em Nova York, funcionários da liga, representantes dos clubes, executivos da U.S. Soccer e membros da imprensa se reuniram para ver Garber apresentar formalmente seu sucessor, Larry Berg.

Garber está no comando da MLS desde 1999, supervisionando seu crescimento de 10 para 30 clubes entre Estados Unidos e Canadá. Com a liga tentando capitalizar o embalo da Copa do Mundo de 2026, Berg chega em um momento decisivo.

Para Berg, sócio-proprietário do LAFC, jogador de futebol ao longo da vida, investidor de private equity e homem de família, a oportunidade representa algo com que ele sonhou ao longo de seus 60 anos.

Berg demonstra sua paixão pelo futebol sem esconder. Durante seu período no LAFC, o clube conquistou a MLS Cup de 2022, dois Supporters’ Shields e a U.S. Open Cup. Falando diante de centenas de pessoas na terça-feira, um dia depois de os donos da MLS o escolherem por unanimidade, Berg descreveu a função como uma ambição de toda a vida.

“Temos essa grande oportunidade de chegar ao próximo nível na MLS”, disse Berg. “Estar à frente disso é um sonho de toda a vida.”

Já existe uma longa lista de questões para Berg abordar, desde como a MLS pode capitalizar a Copa do Mundo até seu próximo acordo de direitos de mídia, a qualidade do jogo e se acesso e rebaixamento algum dia poderiam se tornar realidade.

Apesar de tudo o que o espera, Berg disse que vai conduzir a transição ouvindo. Ele quer aprender com as pessoas que já trabalham em toda a liga e entender melhor a base sólida que Garber construiu.

GOAL destaca cinco principais pontos da apresentação oficial de Berg.