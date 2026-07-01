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Joan Laporta AFP/Josep Lago
Daniel Buse

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"Nossa oferta continua válida": o FC Barcelona volta à carga no drama das transferências envolvendo Julián Álvarez, do Atlético de Madrid

La Liga
Barcelona
J. Alvarez
Atlético de Madrid

Na opinião do clube, o FC Barcelona tem boas chances de conquistar Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, pelo qual o Real Madrid também está de olho.

Foi o que disse o presidente do Barça, Joan Laporta, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira: “Falei diretamente com o Atlético. Eles não querem vendê-lo porque ainda não têm um substituto, mas deixamos claro que nossa oferta continua válida”, explicou ele. 

A oferta, supostamente de 120 milhões de euros, já havia sido feita pelo Barça em junho pelo campeão mundial argentino — o que gerou muitas críticas por parte do Atlético. Além de algumas postagens bastante explícitas, o presidente do clube, Miguel Ángel Gil, disse à agência de notícias EFE sobre o Barcelona: “Eles estão mentindo para nós, para os jogadores, para a mídia e também para seus próprios torcedores. Estão tentando fazer todos acreditarem que podem concretizar uma transferência para a qual, na verdade, não estão preparados. Não é a primeira vez que o Barcelona age assim.” 

Especificamente, ele se referia à tentativa frustrada de contratar Nico Williams, do Athletic Club, que acabou ficando em seu clube porque o Barça não conseguiu dar garantias de que ele poderia ser registrado para disputar partidas. 

  • O Barça seria o clube preferido de Álvarez, que recentemente anunciou que pretende deixar o Atlético após apenas um ano, apesar de seu contrato vigorar até 2030. “Acho que uma transferência é o melhor para todos. Quero realizar meus sonhos”, disse ele à ESPN

    Antes da Copa do Mundo, o Real Madrid também entrou na disputa pelo atacante. O clube madrilenho divulgou, por meio de comunicado oficial à imprensa, que havia feito uma oferta de 150 milhões de euros por Álvarez, mas que ela havia sido rejeitada pelo Atlético de Madrid. Os “Colchoneros” aparentemente insistem no valor de rescisão estipulado de 500 milhões de euros — um montante que nenhum clube do mundo colocará na mesa de negociações. 

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Joan Laporta: “Estamos nos esforçando bastante”

    "Não vejo lógica alguma na maneira como eles estão agindo agora", comentou Laporta sobre os dirigentes do Atlético, que aparentemente não estão dispostos a negociar. "Estamos nos esforçando bastante", afirmou ele, garantindo que seu clube continuará na disputa por Álvarez. 

    Julian Alvarez foi transferido do Manchester City para o Atlético no verão de 2025 por uma quantia de 75 milhões de euros.

  • Os números de Julian Alvarez na temporada 25/26:

    Jogos: 49
    Minutos em campo: 3.549
    Gols: 20
    Assistências: 9