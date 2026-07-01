"Nossa oferta continua válida": o FC Barcelona volta à carga no drama das transferências envolvendo Julián Álvarez, do Atlético de Madrid

Foi o que disse o presidente do Barça, Joan Laporta, durante uma coletiva de imprensa na quarta-feira: “Falei diretamente com o Atlético. Eles não querem vendê-lo porque ainda não têm um substituto, mas deixamos claro que nossa oferta continua válida”, explicou ele.

A oferta, supostamente de 120 milhões de euros, já havia sido feita pelo Barça em junho pelo campeão mundial argentino — o que gerou muitas críticas por parte do Atlético. Além de algumas postagens bastante explícitas, o presidente do clube, Miguel Ángel Gil, disse à agência de notícias EFE sobre o Barcelona: “Eles estão mentindo para nós, para os jogadores, para a mídia e também para seus próprios torcedores. Estão tentando fazer todos acreditarem que podem concretizar uma transferência para a qual, na verdade, não estão preparados. Não é a primeira vez que o Barcelona age assim.”

Especificamente, ele se referia à tentativa frustrada de contratar Nico Williams, do Athletic Club, que acabou ficando em seu clube porque o Barça não conseguiu dar garantias de que ele poderia ser registrado para disputar partidas.