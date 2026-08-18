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"Nossa maior aventura está prestes a começar" - astro do Tottenham, Conor Gallagher anuncia que está esperando o primeiro bebê
Anúncio emocionante nas redes sociais
Gallagher e Kennedy usaram o Instagram nesta quinta-feira para compartilhar com o mundo a alegre novidade pessoal. Kennedy publicou uma série de seis belas fotos mostrando o casal junto em um campo, acompanhado pelo cachorro. Nas imagens, ela aparece segurando um ultrassom e acariciando a barriga de grávida. Junto das fotos, Kennedy escreveu a legenda: "Nossa maior aventura está prestes a começar. Baby Gallagher, janeiro de 2027."
O casal, que começou a namorar em 2020 e ficou noivo durante uma viagem de férias a Mallorca em junho, foi imediatamente inundado por mensagens de apoio de fãs e amigos de todo o mundo do futebol após a emocionante publicação.
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Companheiros de equipe e amigos enviam parabéns
O anúncio rapidamente gerou reações de várias figuras notáveis do futebol. Companheiros de Tottenham, Mikey Moore, Pedro Porro e Kevin Danso deixaram comentários de apoio na publicação para parabenizar Gallagher. Moore escreveu: "Parabéns", acompanhado de dois corações azuis. Jogadores de ex-clubes de Gallagher também se manifestaram, com o defensor do Atletico Madrid David Hancko e o ex-ponta do Crystal Palace Wayne Routledge expressando sua alegria.
Além disso, parceiras de jogadores de destaque da Inglaterra enviaram seus votos de felicidades. Megan Pickford comentou: "Parabéns, linda", enquanto Kate Kane escreveu: "Parabéns!" A conta oficial do Atletico Madrid também enviou uma mensagem tocante, escrevendo: "Parabéns, linda família", destacando as fortes relações que Gallagher manteve desde sua saída do clube espanhol no início deste ano.
Refletindo sobre um novo começo no Tottenham
Em campo, Gallagher está se preparando para sua primeira temporada completa no Tottenham depois de se juntar ao clube em janeiro. Falando recentemente sobre a adaptação à vida sob o comando do técnico Roberto De Zerbi, Gallagher disse: "É muito mais agradável não estar na situação em que estávamos na temporada passada. É um novo começo, novos jogadores, rostos novos. Uma nova forma de jogar e de tentar fazer com que todos estejam na mesma sintonia para entender como jogamos e o que o técnico quer que façamos." Ele acrescentou: "Na pré-temporada, foi disso que tudo se tratou. Entender a maneira como queremos jogar para estarmos prontos para a temporada."
- AFP
O que vem a seguir para Gallagher?
Gallagher agora vai equilibrar seus empolgantes preparativos pessoais para a paternidade com seus compromissos profissionais cruciais. Enquanto o Tottenham finaliza suas táticas de pré-temporada sob o comando de De Zerbi, espera-se que o meio-campista desempenhe um papel fundamental em sua próxima campanha na Premier League. Os fãs estarão acompanhando com expectativa para ver se sua nova felicidade fora de campo se traduz em atuações dominantes quando os jogos oficiais começarem.
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