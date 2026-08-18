Gallagher e Kennedy usaram o Instagram nesta quinta-feira para compartilhar com o mundo a alegre novidade pessoal. Kennedy publicou uma série de seis belas fotos mostrando o casal junto em um campo, acompanhado pelo cachorro. Nas imagens, ela aparece segurando um ultrassom e acariciando a barriga de grávida. Junto das fotos, Kennedy escreveu a legenda: "Nossa maior aventura está prestes a começar. Baby Gallagher, janeiro de 2027."

O casal, que começou a namorar em 2020 e ficou noivo durante uma viagem de férias a Mallorca em junho, foi imediatamente inundado por mensagens de apoio de fãs e amigos de todo o mundo do futebol após a emocionante publicação.