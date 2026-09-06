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"Nossa coragem foi recompensada" - Cristian Chivu exalta a histórica vitória de virada da Inter por 3 a 2 sobre o Napoli
San Siro testemunha virada
O Napoli silenciou a torcida da casa com dois gols relâmpago no segundo tempo, marcados por Matteo Politano e Rasmus Hojlund. A Inter respondeu imediatamente com uma finalização de curta distância do capitão Martinez, antes de Marcus Thuram subir para cabecear e empatar o jogo em 2 a 2. Martinez então selou a virada dramática aos 91 minutos, fazendo história enquanto a Inter buscava uma reação após estar perdendo por dois gols para vencer o Napoli pela primeira vez na Serie A.
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Chefe saúda resposta destemida
Refletindo sobre a atitude de nunca desistir de sua equipe em um confronto emocionante, o técnico fez muitos elogios ao caráter e à mentalidade extraordinários demonstrados. Falando após a partida, Chivu disse: "Foi um grande jogo de assistir, emocionante, e uma fantástica propaganda para o futebol italiano. Com 2 a 2, as duas equipes foram de igual para igual. Vi chances dos dois lados e, no fim, somos nós que estamos comemorando porque conseguimos fazer 3 a 2.
"Temos que elogiar o Napoli porque é uma equipe forte, bem treinada e cheia de jogadores decisivos. Poderíamos ter lidado melhor com o primeiro gol, e sofrer o segundo foi consequência de pensar demais no que deu errado no primeiro. Mas adorei a reação. O time não perdeu a cabeça e manteve sua identidade. Buscar o 2 a 1 nos deu esperança extra, sabendo ao mesmo tempo que não podíamos correr riscos exagerados. No fim, nossa coragem foi recompensada."
Marcos destacados reforçam a briga pelo título
O doblete de Martinez o colocou isoladamente na terceira posição da lista histórica de artilheiros da Inter na Serie A, com 134 gols, superando no processo várias lendas do clube. Enquanto isso, o importante gol de empate de Thuram representou seu 50º gol pelos gigantes de Milão em todas as competições. A virada memorável preservou o início perfeito dos atuais campeões, com três vitórias consecutivas na liga, em forte contraste com o Napoli de Max Allegri, que sofreu derrotas consecutivas em competições nacionais.
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Teste de sequência crucial põe o momento à prova
O palco europeu é o próximo desafio da Inter, com uma estreia de gala na Champions League contra o Real Madrid na capital espanhola. A equipe de Chivu volta rapidamente à ação no cenário doméstico para receber a Udinese na segunda-feira, 14 de setembro, antes de enfrentar a AS Roma fora de casa cinco dias depois. Passar ilesa por essa sequência desgastante de jogos será essencial para manter intacta a campanha perfeita no início da temporada antes da chegada da pausa internacional.
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