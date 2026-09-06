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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

"Nossa coragem foi recompensada" - Cristian Chivu exalta a histórica vitória de virada da Inter por 3 a 2 sobre o Napoli

C. Chivu
Inter de Milão x Napoli
Inter de Milão
Napoli
Campeonato Italiano

O técnico da Inter, Cristian Chivu, elogiou a resiliência e a coragem de sua equipe depois de buscar a reação após estar perdendo por dois gols para garantir uma histórica vitória por 3 a 2 sobre o Napoli no sábado. Lautaro Martinez marcou o dramático gol da vitória nos acréscimos no San Siro para manter o início de temporada impecável da Inter e encerrar uma sequência de cinco jogos sem vencer contra seus rivais.

  • San Siro testemunha virada

    O Napoli silenciou a torcida da casa com dois gols relâmpago no segundo tempo, marcados por Matteo Politano e Rasmus Hojlund. A Inter respondeu imediatamente com uma finalização de curta distância do capitão Martinez, antes de Marcus Thuram subir para cabecear e empatar o jogo em 2 a 2. Martinez então selou a virada dramática aos 91 minutos, fazendo história enquanto a Inter buscava uma reação após estar perdendo por dois gols para vencer o Napoli pela primeira vez na Serie A.

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    Chefe saúda resposta destemida

    Refletindo sobre a atitude de nunca desistir de sua equipe em um confronto emocionante, o técnico fez muitos elogios ao caráter e à mentalidade extraordinários demonstrados. Falando após a partida, Chivu disse: "Foi um grande jogo de assistir, emocionante, e uma fantástica propaganda para o futebol italiano. Com 2 a 2, as duas equipes foram de igual para igual. Vi chances dos dois lados e, no fim, somos nós que estamos comemorando porque conseguimos fazer 3 a 2.

    "Temos que elogiar o Napoli porque é uma equipe forte, bem treinada e cheia de jogadores decisivos. Poderíamos ter lidado melhor com o primeiro gol, e sofrer o segundo foi consequência de pensar demais no que deu errado no primeiro. Mas adorei a reação. O time não perdeu a cabeça e manteve sua identidade. Buscar o 2 a 1 nos deu esperança extra, sabendo ao mesmo tempo que não podíamos correr riscos exagerados. No fim, nossa coragem foi recompensada."

  • Marcos destacados reforçam a briga pelo título

    O doblete de Martinez o colocou isoladamente na terceira posição da lista histórica de artilheiros da Inter na Serie A, com 134 gols, superando no processo várias lendas do clube. Enquanto isso, o importante gol de empate de Thuram representou seu 50º gol pelos gigantes de Milão em todas as competições. A virada memorável preservou o início perfeito dos atuais campeões, com três vitórias consecutivas na liga, em forte contraste com o Napoli de Max Allegri, que sofreu derrotas consecutivas em competições nacionais.

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    Teste de sequência crucial põe o momento à prova

    O palco europeu é o próximo desafio da Inter, com uma estreia de gala na Champions League contra o Real Madrid na capital espanhola. A equipe de Chivu volta rapidamente à ação no cenário doméstico para receber a Udinese na segunda-feira, 14 de setembro, antes de enfrentar a AS Roma fora de casa cinco dias depois. Passar ilesa por essa sequência desgastante de jogos será essencial para manter intacta a campanha perfeita no início da temporada antes da chegada da pausa internacional.

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