"Nossa coragem foi recompensada" - Cristian Chivu exalta a histórica vitória de virada da Inter por 3 a 2 sobre o Napoli

Refletindo sobre a atitude de nunca desistir de sua equipe em um confronto emocionante, o técnico fez muitos elogios ao caráter e à mentalidade extraordinários demonstrados. Falando após a partida, Chivu disse: "Foi um grande jogo de assistir, emocionante, e uma fantástica propaganda para o futebol italiano. Com 2 a 2, as duas equipes foram de igual para igual. Vi chances dos dois lados e, no fim, somos nós que estamos comemorando porque conseguimos fazer 3 a 2.

"Temos que elogiar o Napoli porque é uma equipe forte, bem treinada e cheia de jogadores decisivos. Poderíamos ter lidado melhor com o primeiro gol, e sofrer o segundo foi consequência de pensar demais no que deu errado no primeiro. Mas adorei a reação. O time não perdeu a cabeça e manteve sua identidade. Buscar o 2 a 1 nos deu esperança extra, sabendo ao mesmo tempo que não podíamos correr riscos exagerados. No fim, nossa coragem foi recompensada."