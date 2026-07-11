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“Nós vencemos eles duas vezes!” – Espanha “não tem medo” da França, enquanto Lamine Yamal rejeita as críticas sobre o recorde de gols na Copa do Mundo antes do confronto nas semifinais
A Espanha volta sua atenção para a França após a vitória sobre a Bélgica
A Espanha garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Mundo pela primeira vez em 16 anos ao derrotar a Bélgica por 2 a 1 nas quartas de final. Os gols de Mikel Merino e Fabián Ruiz selaram a vitória, enquanto Yamal foi eleito o melhor jogador da partida.
O craque do Barcelona voltou imediatamente sua atenção para a semifinal contra a França de Didier Deschamps. Embora os Bleus estejam entre os favoritos do torneio, Yamal afirmou que a Roja tem todos os motivos para estar confiante, após vencer os dois últimos confrontos entre as duas seleções.
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Yamal insiste que a Espanha não tem medo
Ao falar após a vitória sobre a Bélgica, Yamal deixou claro que a Espanha chegou ao torneio para competir no maior palco. O ponta também apontou o histórico recente da Espanha contra a França como motivo de confiança.
“Chegamos às semifinais para isso, para disputar essas partidas e vencê-las”, disse ele, segundo a Cope. “Agora, é hora de descansar e pensar na partida contra a França. Nas duas últimas vezes em que enfrentamos a França, vencemos. Não temos medo.”
Yamal acrescentou: “Há duas opções: ou eles chegam a três finais consecutivas da Copa do Mundo, ou nós os vencemos três vezes. Não sei o que pode acontecer, mas não temos medo.”
O sucesso da equipe vem antes dos números individuais
Yamal rejeitou as críticas à sua falta de gols durante o torneio, ressaltando que sua contribuição vai além de balançar as redes. O jogador de 18 anos também apontou a campanha vitoriosa da Espanha na Euro 2024 como prova de que os gols não são o único parâmetro para medir seu impacto.
“Se ganharmos a Copa do Mundo, acho que ninguém vai se lembrar de quantos gols eu marquei ou de quantos não marquei”, insiste Yamal. “Se ganharmos, todos ficaremos felizes, é tudo o que eu quero.
“Sei que, com meus deslocamentos, atraio muitos adversários para longe; consigo criar espaço para um companheiro. Tudo o que eu puder fazer para ajudar, mesmo que não toque na bola em uma jogada, será positivo. Acho que todo mundo está obcecado em marcar gols, e nós ganhamos o Campeonato Europeu comigo marcando apenas um gol.”
- AFP
A espera pela semifinal
A Espanha agora se prepara para a semifinal da Copa do Mundo contra a França, com uma vaga na final em jogo. Yamal e sua equipe buscarão dar continuidade à sua sequência de vitórias contra os Bleus e reforçar sua confiança ao chegar à final do torneio.
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