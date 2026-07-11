“Nós vencemos eles duas vezes!” – Espanha “não tem medo” da França, enquanto Lamine Yamal rejeita as críticas sobre o recorde de gols na Copa do Mundo antes do confronto nas semifinais

Ao falar após a vitória sobre a Bélgica, Yamal deixou claro que a Espanha chegou ao torneio para competir no maior palco. O ponta também apontou o histórico recente da Espanha contra a França como motivo de confiança.

“Chegamos às semifinais para isso, para disputar essas partidas e vencê-las”, disse ele, segundo a Cope. “Agora, é hora de descansar e pensar na partida contra a França. Nas duas últimas vezes em que enfrentamos a França, vencemos. Não temos medo.”

Yamal acrescentou: “Há duas opções: ou eles chegam a três finais consecutivas da Copa do Mundo, ou nós os vencemos três vezes. Não sei o que pode acontecer, mas não temos medo.”