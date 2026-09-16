Nós vamos partir para cima deles! Homem de ferro, Taylor promete caldeirão de ódio para o West Ham no The Den

O zagueiro do Millwall, Caleb Taylor, declarou que sua equipe vai partir para cima do West Ham United no clássico de sábado na hora do almoço, no The Den. Em entrevista ao podcast EFL 72+ da BBC, o jogador de 23 anos revelou que todo o elenco está empolgado para o confronto desde a divulgação da tabela.

O duelo marca o primeiro Dockers Derby desde fevereiro de 2012.

O West Ham chega na liderança da Championship após quatro vitórias consecutivas, enquanto o Millwall, em 11º lugar, está quatro pontos atrás.