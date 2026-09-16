Sebastian Frej
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Nós vamos partir para cima deles! Homem de ferro, Taylor promete caldeirão de ódio para o West Ham no The Den
Taylor faz apelo antes do Derby dos Dockers
O zagueiro do Millwall, Caleb Taylor, declarou que sua equipe vai partir para cima do West Ham United no clássico de sábado na hora do almoço, no The Den. Em entrevista ao podcast EFL 72+ da BBC, o jogador de 23 anos revelou que todo o elenco está empolgado para o confronto desde a divulgação da tabela.
O duelo marca o primeiro Dockers Derby desde fevereiro de 2012.
O West Ham chega na liderança da Championship após quatro vitórias consecutivas, enquanto o Millwall, em 11º lugar, está quatro pontos atrás.
- Getty Images Sport
Defensor onipresente espera ambiente caseiro intenso
Taylor, que é o único jogador do Millwall a ter atuado em todos os minutos dos sete jogos da equipe na liga, apesar de Alex Neil ter utilizado 24 jogadores em meio a uma crise de lesões, espera um ambiente hostil em casa. Ele segue confiante de que o elenco pode conquistar um resultado contra os rivais de altos investimentos.
O defensor prometeu que o Millwall vai deixar tudo o que tem em campo.
"Mal posso esperar", disse Taylor ao podcast EFL 72+ da BBC. "Você sabe como é o The Den, a atmosfera é muito boa. No sábado, vamos tentar ser sólidos, eles têm alguns bons jogadores, vieram da Premier League, têm um enorme respaldo financeiro. Vamos fazer um bom jogo e partir para cima deles de verdade. Vai ser intimidador de verdade."
Dupla defensiva busca estabilidade contra o ataque do West Ham United
O Millwall começou a campanha com dois jogos seguidos sem sofrer gols, mas sofreu 13 gols em suas últimas cinco partidas da liga. Taylor pretende restaurar a solidez defensiva ao lado do parceiro de zaga Jake Cooper, enquanto se preparam para enfrentar um ataque do West Ham que marcou 16 gols em suas últimas quatro partidas.
Ele reconheceu que os gols sofridos recentemente foram algo incomum para a linha defensiva.
A dupla está focada em conter o poder de fogo do West Ham para estabelecer controle cedo no confronto.
- Newscom World
Leões se recuperam da frustração do play-off
Taylor creditou ao técnico Alex Neil a ajuda para que o elenco superasse a frustração da semifinal dos play-offs contra o Hull City no fim da última temporada. A abordagem psicológica de Neil recolocou com sucesso o foco mental da equipe na busca pelo acesso na atual campanha.
O Millwall quer canalizar essa resiliência mental em uma vitória marcante sobre seu maior rival.
Um resultado positivo em casa daria impulso ao Millwall em sua tentativa de subir ainda mais na tabela da Championship.
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