Getty Images Sport
Traduzido por
"Nós todos explodimos de alegria!" - Riccardo Calafiori considera o empate contra o Man City "o melhor momento" da conquista do título da Premier League, enquanto a estrela do Arsenal conta como foram as comemorações frenéticas
Estrela italiana reflete sobre o sonho
Calafiori falou abertamente sobre a grandiosidade das comemorações do título nacional do Arsenal antes da final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain neste fim de semana.
Os Gunners foram oficialmente coroados campeões da Premier League em 19 de maio, depois que o City, seu principal rival, empatou em 1 a 1 com o Bournemouth. Calafiori, que disputou 26 partidas durante uma campanha notável, ergueu o troféu após a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace na última rodada, garantindo o título com sete pontos de vantagem.
- Getty Images Sport
Calafiori relata a explosão no vestiário
O versátil zagueiro relembrou o momento exato em que o time de Mikel Arteta percebeu que finalmente havia cruzado a linha de chegada como campeão. Em entrevista ao *La Repubblica*, Calafiori disse: “Ganhar a Premier League era um dos meus sonhos de infância. E foi incrível, considerando como a temporada se desenrolou.
“O melhor momento foi o apito final da partida entre Bournemouth e Manchester City. Todos nós explodimos de alegria: a comissão técnica, os jogadores. Estávamos todos juntos, parabenizando uns aos outros. Nos sentimos mais aliviados. O título estava faltando há 22 anos. Andando pela cidade, percebi o quanto isso era importante para os torcedores e para as pessoas.”
Refletindo sobre sua rápida integração no futebol inglês sob a orientação de Arteta, Calafiori acrescentou: “No início da temporada, conversando com Arteta, percebi o quanto ele acreditava em mim. Não era algo garantido, eu nem esperava por isso. Vim para cá para sair da minha zona de conforto. A adaptação não foi fácil; é um campeonato complicado. Mas eu recomendaria isso a muitos jovens italianos.”
Arteta é elogiado pela sintonia tática
Calafiori atribui a imensa química interna do elenco à estrutura de longo prazo e à gestão cuidadosa da carga de trabalho do clube. O time do norte de Londres contratou Arteta em 2019 e teve que passar por uma série de vice-campeonatos antes de finalmente conquistar o título este ano. Analisando as principais diferenças entre a Série A e a Premier League, Calafiori disse: “Na Itália, é impensável dar tempo a um técnico que não ganha imediatamente.
Se há uma química tão boa no Arsenal, é graças a Arteta, mas também ao clube, que soube esperar. O mesmo vale para mim, eu nunca tinha passado duas temporadas em um mesmo clube. Quando cheguei, estava um pouco cansado e disse a mim mesmo: ‘Nunca vou jogar aqui’. A diferença está no calendário semanal e na carga de trabalho. Aqui, jogamos sessenta partidas por ano, então o treino é focado na recuperação. A ideia é sempre chegar à partida na melhor forma possível. É uma questão de mentalidade.”
- AFP
A espera pela final europeia
O ex-jovem promessa da Roma será o único representante italiano na prestigiosa final da Liga dos Campeões, que acontecerá neste sábado em Budapeste. Ansioso pelo grande desafio continental contra o gigante francês PSG, Calafiori disse: “Terei a chance de hastear bem alto a nossa bandeira e tentar conquistar o troféu, neste ano em que não nos classificamos para a Copa do Mundo.
“Eu costumava jogar as finais da Liga dos Campeões no PlayStation com meu melhor amigo, Nicolo Cesaroni, que estará no estádio para me assistir. Por enquanto, estou levando tudo com muita calma. Depois veremos quando eu entrar no avião. Oportunidades como essa só aparecem uma vez na vida, e precisam ser aproveitadas.”