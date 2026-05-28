O versátil zagueiro relembrou o momento exato em que o time de Mikel Arteta percebeu que finalmente havia cruzado a linha de chegada como campeão. Em entrevista ao *La Repubblica*, Calafiori disse: “Ganhar a Premier League era um dos meus sonhos de infância. E foi incrível, considerando como a temporada se desenrolou.

“O melhor momento foi o apito final da partida entre Bournemouth e Manchester City. Todos nós explodimos de alegria: a comissão técnica, os jogadores. Estávamos todos juntos, parabenizando uns aos outros. Nos sentimos mais aliviados. O título estava faltando há 22 anos. Andando pela cidade, percebi o quanto isso era importante para os torcedores e para as pessoas.”

Refletindo sobre sua rápida integração no futebol inglês sob a orientação de Arteta, Calafiori acrescentou: “No início da temporada, conversando com Arteta, percebi o quanto ele acreditava em mim. Não era algo garantido, eu nem esperava por isso. Vim para cá para sair da minha zona de conforto. A adaptação não foi fácil; é um campeonato complicado. Mas eu recomendaria isso a muitos jovens italianos.”