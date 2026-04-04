“Nos sentimos imbatíveis” – Lennart Karl envia mensagem desafiadora ao Real Madrid após gol da vitória do Bayern de Munique no último minuto

O Bayern conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga no sábado, conseguindo uma virada no final da partida depois de estar perdendo por 2 a 0 a menos de 20 minutos do fim. Thomas Bischof marcou um golaço de longa distância aos 81 minutos e empatou aos 92, antes que o drama atingisse o auge aos 99 minutos, quando Karl completou um cruzamento rasteiro de Alphonso Davies para garantir a vitória.

Essa vitória emocionante ocorre poucos dias antes do Bayern enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira, dando ao time um grande impulso de confiança antes do confronto europeu.