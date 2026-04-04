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“Nos sentimos imbatíveis” – Lennart Karl envia mensagem desafiadora ao Real Madrid após gol da vitória do Bayern de Munique no último minuto
Drama no final: Karl sela a virada
O Bayern conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga no sábado, conseguindo uma virada no final da partida depois de estar perdendo por 2 a 0 a menos de 20 minutos do fim. Thomas Bischof marcou um golaço de longa distância aos 81 minutos e empatou aos 92, antes que o drama atingisse o auge aos 99 minutos, quando Karl completou um cruzamento rasteiro de Alphonso Davies para garantir a vitória.
Essa vitória emocionante ocorre poucos dias antes do Bayern enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira, dando ao time um grande impulso de confiança antes do confronto europeu.
- AFP
Mensagem desafiadora para o Real Madrid
Com a visita ao Santiago Bernabéu se aproximando, Karl acredita que a forma como a vitória em Freiburg foi conquistada proporcionou o impulso psicológico perfeito. A confiança do elenco está nas alturas enquanto se preparam para enfrentar os atuais campeões europeus na primeira partida das quartas de final.
Falando sobre o clima no vestiário, Karl disse: “Nós conversamos sobre isso no vestiário. Isso nos dá muita autoconfiança. Foi muito importante. Nos sentimos imbatíveis neste momento.”
Kompany elogia a resiliência do elenco
Embora a atuação tenha estado longe de ser perfeita, o técnico Vincent Kompany não hesitou em elogiar a garra demonstrada por seus jogadores. O técnico belga observou que, embora estivesse muito satisfeito com os três pontos, reconheceu que o Freiburg dificultou imensamente a vida dos visitantes com sua pressão agressiva e o apoio da torcida local.
Kompany argumentou que vencer de forma tão dramática costuma ser mais valioso para o espírito de equipe do que uma vitória confortável. “Não dá para ganhar todos os jogos por 3 a 0 ou 4 a 0 com um futebol espetacular. É preciso passar por esse tipo de emoção ao longo de uma temporada”, disse o técnico de 39 anos na coletiva de imprensa pós-jogo.
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O sonho de Karl se tornou realidade
Para Karl, o gol da vitória foi um momento que ele vinha sonhando. Tendo assumido a responsabilidade quando os veteranos estavam com dificuldades para abrir o placar, o jovem agora está firmemente na disputa por uma vaga no time titular.
“Estou muito feliz. É uma sensação incrível. Sempre tive em mente marcar o gol da vitória na fase final e arrancar a camisa do corpo. Felizmente deu certo, uma sensação incrível. Tinha a sensação de que marcaria hoje. Aconteceu e foi perfeito”, disse Karl ao relembrar seu feito heróico.