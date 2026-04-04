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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport
Ahmed Refaat

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“Nos sentimos imbatíveis” – Lennart Karl envia mensagem desafiadora ao Real Madrid após gol da vitória do Bayern de Munique no último minuto

Bayern de Munique
L. Karl
Freiburg x Bayern de Munique
Freiburg
Bundesliga
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Liga dos Campeões

O jovem jogador do Bayern de Munique, Lennart Karl, afirmou que o vestiário se sente “imbatível” antes do confronto de peso contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões. O jogador de 18 anos foi o herói no sábado, marcando o gol da vitória dramático nos acréscimos para completar uma virada espetacular contra o Freiburg.

  • Drama no final: Karl sela a virada

    O Bayern conquistou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o Freiburg na Bundesliga no sábado, conseguindo uma virada no final da partida depois de estar perdendo por 2 a 0 a menos de 20 minutos do fim. Thomas Bischof marcou um golaço de longa distância aos 81 minutos e empatou aos 92, antes que o drama atingisse o auge aos 99 minutos, quando Karl completou um cruzamento rasteiro de Alphonso Davies para garantir a vitória.

    Essa vitória emocionante ocorre poucos dias antes do Bayern enfrentar o Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões na terça-feira, dando ao time um grande impulso de confiança antes do confronto europeu.

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    Mensagem desafiadora para o Real Madrid

    Com a visita ao Santiago Bernabéu se aproximando, Karl acredita que a forma como a vitória em Freiburg foi conquistada proporcionou o impulso psicológico perfeito. A confiança do elenco está nas alturas enquanto se preparam para enfrentar os atuais campeões europeus na primeira partida das quartas de final.

    Falando sobre o clima no vestiário, Karl disse: “Nós conversamos sobre isso no vestiário. Isso nos dá muita autoconfiança. Foi muito importante. Nos sentimos imbatíveis neste momento.”

  • Kompany elogia a resiliência do elenco

    Embora a atuação tenha estado longe de ser perfeita, o técnico Vincent Kompany não hesitou em elogiar a garra demonstrada por seus jogadores. O técnico belga observou que, embora estivesse muito satisfeito com os três pontos, reconheceu que o Freiburg dificultou imensamente a vida dos visitantes com sua pressão agressiva e o apoio da torcida local.

    Kompany argumentou que vencer de forma tão dramática costuma ser mais valioso para o espírito de equipe do que uma vitória confortável. “Não dá para ganhar todos os jogos por 3 a 0 ou 4 a 0 com um futebol espetacular. É preciso passar por esse tipo de emoção ao longo de uma temporada”, disse o técnico de 39 anos na coletiva de imprensa pós-jogo.

  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    O sonho de Karl se tornou realidade

    Para Karl, o gol da vitória foi um momento que ele vinha sonhando. Tendo assumido a responsabilidade quando os veteranos estavam com dificuldades para abrir o placar, o jovem agora está firmemente na disputa por uma vaga no time titular.

    “Estou muito feliz. É uma sensação incrível. Sempre tive em mente marcar o gol da vitória na fase final e arrancar a camisa do corpo. Felizmente deu certo, uma sensação incrível. Tinha a sensação de que marcaria hoje. Aconteceu e foi perfeito”, disse Karl ao relembrar seu feito heróico.

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