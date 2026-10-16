Em entrevista ao site oficial do Arsenal, Calafiori falou sobre a experiência surreal de conquistar o título em uma data especial para ele. “É difícil explicar, mas foi incrivelmente gratificante e também um grande alívio para todo o clube e para a família do Arsenal”, disse. “Todos os jogadores estavam juntos naquela noite, no centro de treinamento, assistindo ao jogo entre Manchester City e Bournemouth.

“E estávamos todos comemorando juntos. Foi simplesmente incrível. Com certeza, foi o melhor dia da minha vida, porque também era meu aniversário. Foi uma loucura.”

O jogador de 24 anos também recordou com carinho uma conquista anterior e inesperada que ajudou a moldar sua mentalidade vencedora. “Ganhei alguns troféus antes mesmo de jogar pela Roma, meu primeiro time profissional”, continuou. “Há um de que sempre me lembro. Não é tão importante, mas para mim foi. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, já jogava pela Roma, mas também jogava pela minha escola. Participamos de um grande torneio contra outras escolas de Roma, chegamos à final e vencemos essa competição de prestígio.

“Ainda sou muito grato por isso, porque tenho ótimas lembranças. Meus companheiros de equipe também eram meus colegas de classe. Nosso time era misto, com uma menina também, e acho que não esperavam que vencêssemos. Mas fomos muito bem. Foi difícil, mas formamos um time muito bom e conquistamos o título.”



