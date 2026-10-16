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‘Nós realmente não queríamos fazer isso’: Riccardo Calafiori revela por que jogadores do Arsenal pensaram em não participar do desfile com o troféu da Premier League, apesar da declaração de que foi o ‘melhor dia da minha vida’
Um fim agridoce para uma campanha inesquecível
O Arsenal conquistou o título da Premier League de 2025-26 de forma dramática. O elenco se reuniu no centro de treinamento para assistir ao confronto entre Manchester City e Bournemouth, sabendo que um resultado favorável ao Bournemouth garantiria matematicamente o título. O City acabou perdendo pontos, o que provocou uma grande comemoração entre os comandados de Mikel Arteta.
No entanto, a campanha terminou de forma dolorosa na Hungria pouco depois. O Arsenal perdeu para o Paris Saint-Germain nos pênaltis na final da Champions League, vendo desmoronar o sonho de conquistar o título mais cobiçado da Europa.
Um desfile em ônibus aberto pelo norte de Londres estava programado para poucas horas após a decepção na final europeia. Com tão pouco tempo entre os dois acontecimentos, o elenco embarcou emocionalmente esgotado no voo de volta à Inglaterra.
- AFP
Revivendo a conquista de um título no dia do aniversário
Em entrevista ao site oficial do Arsenal, Calafiori falou sobre a experiência surreal de conquistar o título em uma data especial para ele. “É difícil explicar, mas foi incrivelmente gratificante e também um grande alívio para todo o clube e para a família do Arsenal”, disse. “Todos os jogadores estavam juntos naquela noite, no centro de treinamento, assistindo ao jogo entre Manchester City e Bournemouth.
“E estávamos todos comemorando juntos. Foi simplesmente incrível. Com certeza, foi o melhor dia da minha vida, porque também era meu aniversário. Foi uma loucura.”
O jogador de 24 anos também recordou com carinho uma conquista anterior e inesperada que ajudou a moldar sua mentalidade vencedora. “Ganhei alguns troféus antes mesmo de jogar pela Roma, meu primeiro time profissional”, continuou. “Há um de que sempre me lembro. Não é tão importante, mas para mim foi. Quando eu tinha 13 ou 14 anos, já jogava pela Roma, mas também jogava pela minha escola. Participamos de um grande torneio contra outras escolas de Roma, chegamos à final e vencemos essa competição de prestígio.
“Ainda sou muito grato por isso, porque tenho ótimas lembranças. Meus companheiros de equipe também eram meus colegas de classe. Nosso time era misto, com uma menina também, e acho que não esperavam que vencêssemos. Mas fomos muito bem. Foi difícil, mas formamos um time muito bom e conquistamos o título.”
Superando a decepção europeia para comemorar
A euforia pela conquista nacional foi bastante atenuada pela forma cruel como o Arsenal sucumbiu diante do PSG na Europa. Na manhã seguinte à final, comemorar parecia impossível para um vestiário devastado.
“Até o desfile. Teria sido um pouco complicado, porque era a manhã seguinte à derrota na final da Champions League, e alguns de nós conversávamos no avião, voltando da Hungria, dizendo que realmente não queríamos participar”, acrescentou Calafiori.
“Mas, quando vimos quantas pessoas estavam lá, ficamos impressionados! No fim, foi a coisa certa a fazer, porque ainda assim tivemos uma temporada incrível. Você não pode deixar que aquela final da Champions League afete sua visão das coisas. É preciso olhar o panorama geral, e foi incrível.”
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De olho em mais uma disputa pelo título
Calafiori já teve um início arrasador em sua terceira temporada no Emirates Stadium. O versátil defensor comemorou recentemente dois marcos importantes: marcou seu primeiro gol em casa pelo Arsenal e também seu primeiro gol pela Itália.
Enquanto o Arsenal busca defender o título da Premier League e se vingar dos insucessos na Europa, a crescente influência de Calafiori será fundamental. O time agora precisa repetir a resiliência demonstrada durante aquele desfile agridoce ao iniciar mais uma temporada desgastante em várias frentes.
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